Η Ariana Grande λάμπει με Swarovski στην πρεμιέρα της ταινίας Wicked

Η διεθνής μουσική σταρ, ηθοποιός και Global Brand Ambassador της Swarovski, Ariana Grande, έκλεψε τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί της παγκόσμιας πρεμιέρας της ταινίας Wicked στο Παρίσι.

Αντλώντας έμπνευση από τη μαγευτική αύρα του κινηματογραφικού της ρόλου ως Glinda, η Grande εμφανίστηκε με ένα custom-made τιάρα, εμπνευσμένο από τη συλλογή Idyllia και δημιουργημένο αποκλειστικά για την περίσταση.

Στο πλαίσιο του NBC Concert Special στις 6 Νοεμβρίου, η Grande επέλεξε το Swarovski Constella Necklace, αναδεικνύοντας τη χαρακτηριστική λάμψη και τη σύγχρονη κομψότητα του brand.

#Swarovski #ArianaGrande #Wicked #Glinda #Idyllia