The Issue
Now Reading
Η Ariana Grande λάμπει με Swarovski στην πρεμιέρα της ταινίας Wicked
The Issue
The Issue

Η Ariana Grande λάμπει με Swarovski στην πρεμιέρα της ταινίας Wicked

Avatar photo
by
11 Νοεμβρίου, 2025
Η Ariana Grande λάμπει με Swarovski στην πρεμιέρα της ταινίας Wicked
Avatar photo

Το κομμάτι αυτό αποτυπώνει τη ρομαντική ματιά της συλλογής πάνω στη φύση, τη φαντασία και τη μεταμόρφωση, αντικατοπτρίζοντας τόσο τον μαγικό κόσμο της ταινίας όσο και τη δεξιοτεχνία της Swarovski.

Η διεθνής μουσική σταρ, ηθοποιός και Global Brand Ambassador της SwarovskiAriana Grande, έκλεψε τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί της παγκόσμιας πρεμιέρας της ταινίας Wicked στο Παρίσι.

Αντλώντας έμπνευση από τη μαγευτική αύρα του κινηματογραφικού της ρόλου ως Glinda, η Grande εμφανίστηκε με ένα custom-made τιάρα, εμπνευσμένο από τη συλλογή Idyllia και δημιουργημένο αποκλειστικά για την περίσταση. 

Στο πλαίσιο του NBC Concert Special στις 6 Νοεμβρίου, η Grande επέλεξε το Swarovski Constella Necklace, αναδεικνύοντας τη χαρακτηριστική λάμψη και τη σύγχρονη κομψότητα του brand.

 

#Swarovski #ArianaGrande #Wicked #Glinda #Idyllia

Tags



Ακολούθησε το TheIssue.gr στο Google News και μάθε πρώτη όλα τα νέα!


The Issue
Site Footer
Dnews
theissue.gr

Site Footer

Copyright © 2022 – 2025 TheIssue.gr • All Rights Reserved.

Developed by Nuevvo