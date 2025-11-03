Η ARIANA GRANDE επιστρέφει στο “PARTY OF DREAMS” της SWAROVSKI για τη HOLIDAY 2025

Η Swarovski παρουσιάζει τη Holiday 2025 καμπάνια της με πρωταγωνίστρια τη Global Brand Ambassador και βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια και ηθοποιό Ariana Grande. Με τίτλο “Party of Dreams”, η καμπάνια φέρει την καλλιτεχνική υπογραφή της Giovanna Engelbert, Global Creative Director της Swarovski, με φωτογράφιση από το διάσημο δίδυμο Mert & Marcus και σκηνοθεσία του Christian Breslauer, γνωστού για τα δυναμικά music videos του.

Η Ariana μάς οδηγεί σε ένα φαντασμαγορικό σκηνικό που θυμίζει τη μαγεία των γιορτών μέσα από τον κόσμο της Swarovski — ένα σύμπαν από φως, μουσική και ατέρμονη χαρά. Το nightclub του Party of Dreams μεταμορφώνεται σε έναν λαμπερό χώρο αυτοέκφρασης, όπου κάθε λεπτομέρεια, από τους κρυστάλλους μέχρι τη μουσική, αντανακλά την ενέργεια της εποχής.

Πλάι σε χορευτές και καλεσμένους που εκπροσωπούν τη διαφορετικότητα και τη σύγχρονη πολυτέλεια, η Ariana Grande ενσαρκώνει το πνεύμα της γιορτής με κοσμήματα από τις εμβληματικές συλλογές Millenia και Matrix Crash, ενώ φορά μια couture δημιουργία σχεδιασμένη ειδικά για εκείνη από τη Giovanna Engelbert.

Η καμπάνια αποτυπώνει τη συνέχεια του οράματος της Swarovski: έναν κόσμο όπου η λάμψη γίνεται μέσο έκφρασης, και η χαρά, ο πρωταγωνιστής κάθε στιγμής. Το “Party of Dreams” φέτος συνεχίζει να ενώνει τη μόδα, τη μουσική και τη φαντασία μέσα από έναν ονειρικό κόσμο, όπου κάθε στιγμή λάμπει σαν κρύσταλλος Swarovski.

