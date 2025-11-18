Η ADIDAS Επαναλανσάρει το αυθεντικό ADISTAR CONTROL 5

Τα adidas Originals αντλούν έμπνευση από την κληρονομιά της δρομικής τεχνολογίας του brand και επαναλανσάρουν το μοντέλο ADISTAR CONTROL 5. Ο ρετρό Performance χαρακτήρας του ADISTAR συναντά τον Original streetwear σχεδιασμό σε μια έκδοση, που ανταποκρίνεται στη σύγχρονη αισθητική ενός lifestyle, running-inspired μοντέλου.

Ανατρέχοντας στο παρελθόν, στα τέλη της δεκαετίας του 1970, το ADISTAR παρουσιάστηκε ως ένα ελαφρύ μοντέλο για τον στίβο, σχεδιασμένο αποκλειστικά για αγωνιστική χρήση. Στη δεκαετία του 2000, η οικογένεια των σχεδίων εξελίχθηκε, ανταποκρινόμενη στη συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για απορροφητικά, μακρινών αποστάσεων δρομικά παπούτσια που κάλυπταν τις απαιτήσεις μαραθωνοδρόμων και υπερμαραθωνοδρόμων.

Το 2008, γεννήθηκε το ADISTAR CONTROL 5. Περισσότερο από ένα ρετρό δρομικό παπούτσι, το εμβληματικό performance παπούτσι της εποχής των 2000s, σχεδιάστηκε αρχικά για σταθερότητα στο δρόμο και τώρα επανασχεδιάζεται για μια νέα streetwear γενιά. Χτισμένο πάνω στην κληρονομιά και αναγεννημένο για το σήμερα – το επανεκδοθέν ADISTAR CONTROL 5 αντλεί στοιχεία από την performance παράδοση της adidas με την ανθεκτική εξωτερική σόλα από καουτσούκ, τις μεταλλικές επικαλύψεις και το διάτρητο διχτυωτό επάνω μέρος. Πέρα από τη ρετρό νοσταλγία, επαναφέρει λειτουργική τεχνολογία στη σύγχρονη εποχή, καθώς μια μονάδα προηγμένης τεχνολογίας FORMOTION στη φτέρνα προσφέρει υψηλή σταθερότητα, ενώ η μεσαία σόλα ADIPRENE+ και ένα σταθεροποιητικό σύστημα στο μέσο του πέλματος εξασφαλίζουν κορυφαία απορρόφηση κραδασμών. Τέλος, το εμβληματικό διάτρητο διχτυωτό ύφασμα στο επάνω μέρος καλύπτεται από μεταλλικές ασημί επικαλύψεις εμπνευσμένες από την αισθητική της εποχής των 2000s.

Το ADISTAR CONTROL 5 επιστρέφει, ενθαρρύνοντας όλους να τρέχουν το δικό τους αγώνα στον αθλητισμό και στη ζωή. Αληθινή σταθερότητα στο βήμα, την κίνηση και το νού για τις ανάγκες μιας νέας σύγχρονης εποχής.

Τα νέα μοντέλα ADISTAR CONTROL 5 μπορείτε να τα αναζητήσετε στο adidas.gr, στα καταστήματας της adidas και σε συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής.