The Issue
Now Reading
Η ADIDAS Επαναλανσάρει το αυθεντικό ADISTAR CONTROL 5
The Issue
The Issue

Η ADIDAS Επαναλανσάρει το αυθεντικό ADISTAR CONTROL 5

Avatar photo
by
18 Νοεμβρίου, 2025
Η ADIDAS Επαναλανσάρει το αυθεντικό ADISTAR CONTROL 5
Avatar photo

Το lifestyle running μοντέλο ADISTAR CONTROL 5 αναβιώνει μέσα από την heritage συλλογη της adidas και συστήνεται ξανά στο σύγχρονο streetwear κοινό

Τα adidas Originals αντλούν έμπνευση από την κληρονομιά της δρομικής τεχνολογίας του brand και επαναλανσάρουν το μοντέλο ADISTAR CONTROL 5. Ο ρετρό Performance χαρακτήρας του ADISTAR συναντά τον Original streetwear σχεδιασμό σε μια έκδοση, που ανταποκρίνεται στη σύγχρονη αισθητική ενός lifestyle, running-inspired μοντέλου. 

Η ADIDAS Επαναλανσάρει το αυθεντικό ADISTAR CONTROL 5

Ανατρέχοντας στο παρελθόν, στα τέλη της δεκαετίας του 1970, το ADISTAR παρουσιάστηκε ως ένα ελαφρύ μοντέλο για τον στίβο, σχεδιασμένο αποκλειστικά για αγωνιστική χρήση. Στη δεκαετία του 2000, η οικογένεια των σχεδίων εξελίχθηκε, ανταποκρινόμενη στη συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για απορροφητικά, μακρινών αποστάσεων δρομικά παπούτσια που κάλυπταν τις απαιτήσεις μαραθωνοδρόμων και υπερμαραθωνοδρόμων. 

Η ADIDAS Επαναλανσάρει το αυθεντικό ADISTAR CONTROL 5

Το 2008, γεννήθηκε το ADISTAR CONTROL 5. Περισσότερο από ένα ρετρό δρομικό παπούτσι, το εμβληματικό performance παπούτσι της εποχής των 2000s, σχεδιάστηκε αρχικά για σταθερότητα στο δρόμο και τώρα επανασχεδιάζεται για μια νέα streetwear γενιά. Χτισμένο πάνω στην κληρονομιά και αναγεννημένο για το σήμερα – το επανεκδοθέν ADISTAR CONTROL 5 αντλεί στοιχεία από την performance παράδοση της adidas με την ανθεκτική εξωτερική σόλα από καουτσούκ, τις μεταλλικές επικαλύψεις και το διάτρητο διχτυωτό επάνω μέρος. Πέρα από τη ρετρό νοσταλγία, επαναφέρει λειτουργική τεχνολογία στη σύγχρονη εποχή, καθώς μια μονάδα προηγμένης τεχνολογίας FORMOTION στη φτέρνα προσφέρει υψηλή σταθερότητα, ενώ η μεσαία σόλα ADIPRENE+ και ένα σταθεροποιητικό σύστημα στο μέσο του πέλματος εξασφαλίζουν κορυφαία απορρόφηση κραδασμών. Τέλος, το εμβληματικό διάτρητο διχτυωτό ύφασμα στο επάνω μέρος καλύπτεται από μεταλλικές ασημί επικαλύψεις εμπνευσμένες από την αισθητική της εποχής των 2000s.

Η ADIDAS Επαναλανσάρει το αυθεντικό ADISTAR CONTROL 5

Το ADISTAR CONTROL 5 επιστρέφει, ενθαρρύνοντας όλους να τρέχουν το δικό τους αγώνα στον αθλητισμό και στη ζωή. Αληθινή σταθερότητα στο βήμα, την κίνηση και το νού για τις ανάγκες μιας νέας σύγχρονης εποχής. 

Τα νέα μοντέλα ADISTAR CONTROL 5 μπορείτε να τα αναζητήσετε στο adidas.gr, στα καταστήματας της adidas και σε συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η ADIDAS, ως μεγάλος χορηγός του αυθεντικού μαραθωνίου της Αθήνας, στηρίζει και φέτος όλους τους δρομείς
Η ADIDAS, ως μεγάλος χορηγός του αυθεντικού μαραθωνίου της Αθήνας, στηρίζει και φέτος όλους τους δρομείς
ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η adidas Παρουσιάζει τη Μεγαλύτερη Συλλογή Εμφανίσεων στην Ιστορία της, ενόψει του FIFA World Cup 2026™
Η adidas Παρουσιάζει τη Μεγαλύτερη Συλλογή Εμφανίσεων στην Ιστορία της, ενόψει του FIFA World Cup 2026™
Tags



Ακολούθησε το TheIssue.gr στο Google News και μάθε πρώτη όλα τα νέα!


The Issue
Site Footer
Dnews
theissue.gr

Site Footer

Copyright © 2022 – 2025 TheIssue.gr • All Rights Reserved.

Developed by Nuevvo