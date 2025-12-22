HUGO X JUJUTSU KAISEN: Μία στυλιστική κατάρα που δεν θέλεις να σπάσεις

Η HUGO με μεγάλο ενθουσιασμό ανακοινώνει μια συναρπαστική συνεργασία με το Crunchyroll, το παγκόσμιο brand που τροφοδοτεί το fandom του anime, παρουσιάζοντας την capsule συλλογή HUGO x JUJUTSU KAISEN.

Η τολμηρή αυτή νέα συλλογή αντλεί έμπνευση από την παγκοσμίως αναγνωρισμένη anime σειρά JUJUTSU KAISEN, συνδυάζοντας το χαρακτηριστικό σύγχρονο στυλ της HUGO με τα δυναμικά visuals και την αφηγηματική δύναμη του σύμπαντος του anime.

Η capsule συλλογή περιλαμβάνει εμβληματικές εικόνες από την εξαιρετικά δημοφιλή 2η σεζόν του JUJUTSU KAISEN, ενώ παράλληλα χτίζει προσμονή για την πολυαναμενόμενη τρίτη σεζόν της σειράς.

Καλύπτοντας ανδρικά και γυναικεία κομμάτια, η συλλογή περιλαμβάνει standout σχέδια όπως ένα bowling shirt μεγάλων διαστάσεων με πορτρέτα χαρακτήρων, graphic T-shirts που απεικονίζουν εμβληματικές σκηνές και στάσεις χαρακτήρων, φόρμες και καπέλο baseball με το λογότυπο του JUJUTSU KAISEN, καθώς και ένα διάφανο mesh top και μια denim φούστα με τυπώματα που συνδυάζουν αρμονικά τον σύγχρονο σχεδιασμό της HUGO με την ωμή, αφιλτράριστη αισθητική του anime.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η HUGO αξιοποιεί την πολιτισμική δύναμη του JUJUTSU KAISEN, προσφέροντας statement κομμάτια που ενσαρκώνουν την τολμηρή αιχμή του anime και της μόδας. Τα βασικά θέματα της σειράς, η ατομικότητα, η ανθεκτικότητα και η δύναμη της ανθρώπινης σύνδεσης, συντονίζονται φυσικά με το fashion-forward κοινό της HUGO, αντικατοπτρίζοντας το πάθος του για έντονο, εκφραστικό και οριακά ανατρεπτικό στυλ.

Η capsule συλλογή HUGO x JUJUTSU KAISEN θα είναι διαθέσιμη στο hugo.com, στα καταστήματα HUGO παγκοσμίως και μέσω επιλεγμένων συνεργατών χονδρικής της HUGO.