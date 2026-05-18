H&M Studio Resort 2026: Ενας ύμνος στην ηλιόλουστη γοητεία της νότιας Γαλλίας

Εμπνευσμένη από τη Νότια Γαλλία, η συλλογή H&M Studio Resort 2026 αποτυπώνει τη συναρπαστική δυαδικότητα της περιοχής, όπου η μποέμ δημιουργικότητα συναντά την αδιαμφισβήτητη λάμψη. Ανάλαφρα φορέματα, καφτάνια και crochet πλεκτά συνυπάρχουν με κομψές σιλουέτες που ισορροπούν ανάμεσα στην απαλότητα και τη δομή, ενώ τα κεντήματα, οι λεπτομέρειες από σχοινί, τα τελειώματα εμπνευσμένα από τα φουλάρια και τα κουμπιά με vintage χαρακτήρα προσδίδουν στη συλλογή μια αυθεντική χειροποίητη διάσταση. Η συνολική διάθεση αποπνέει ανεπιτήδευτη κομψότητα – πρωινές βουτιές, υπαίθριες αγορές και ζεστές καλοκαιρινές βραδιές που κυλούν αυθόρμητα.

Η συλλογή H&M Studio Resort θα είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένα καταστήματα και στο hm.com από τις 21 Μαΐου, 2026.

Ένα μπεζ λινό σακάκι με μυτερό γιακά, σειρά από κουμπιά και απαλή καμπύλη στη μέση, ενώ το ασορτί σορτσάκι ξεχωρίζει για την προσεγμένη, ελαφρώς Α γραμμή σιλουέτα του. Στη συλλογή συναντάμε επίσης ένα φαινομενικά απλό λευκό βαμβακερό φόρεμα, εμπνευσμένο από τις ποδιές, με ντραπέ μπούστο, κεντητές τιράντες και πλούσιο όγκο. Τα αξεσουάρ της capsule συλλογής περιλαμβάνουν ένα τριγωνικό ώχρα μπικίνι με αφηρημένο print με ηλιοτρόπια, κόκκινα δερμάτινα kitten heels με λουράκι ανάμεσα στα δάχτυλα, mules εμπνευσμένα από boat shoes, baguette τσάντα σε απαλή κίτρινη απόχρωση, πράσινα οβάλ γυαλιά ηλίου και σκουλαρίκια σε σχήμα ηλιοτρόπιου.

«Για τη συλλογή H&M Studio Resort 2026, θέλαμε να αποτυπώσουμε τη συναρπαστική δυαδικότητα της Νότιας Γαλλίας – την μποέμ δημιουργικότητα σε συνδυασμό με την αβίαστη λάμψη. Ενσωματώσαμε αυτή την αντίθεση σε κάθε λεπτομέρεια, από τα κεντήματα έως το πόσο ανάλαφρα πέφτουν τα υφάσματα, δημιουργώντας κομμάτια που είναι ταυτόχρονα καλλιτεχνικά και εκλεπτυσμένα. Στη συνέχεια προσθέσαμε ορισμένες ναυτικές αναφορές, ώστε να δώσουμε στη συλλογή μια πιο τολμηρή και ανεπιτήδευτη αίσθηση», αναφέρει η Kathrin Deutsch, σχεδιάστρια της συλλογής H&M Studio στην H&M.