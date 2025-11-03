H&M HOLIDAY 2025: Μια συλλογή ωδή στην πολυτέλεια και τη λάμψη

Για τη φετινή περίοδο των εορτών, η H&M βυθίζεται στην πολυτέλεια και τη γοητεία, με ένα twist υψηλής μόδας. Τα looks για πάρτι, τα πανωφόρια, τα πλεκτά και τα tailoring κομμάτια ξεχωρίζουν μέσα από μεταξένιες, ανάλαφρες υφές, μεταλλικές λεπτομέρειες, faux γούνες και πλεκτά με έντονο χαρακτήρα. Οι σιλουέτες είναι δραματικές, με παιχνιδιάρικους όγκους και αβίαστη κίνηση.

Η Holiday 2025 συλλογή για γυναίκες, άνδρες και παιδιά θα είναι διαθέσιμη από τις 6 Νοεμβρίου στα καταστήματα και στο hm.com.

Ανάμεσα στα standout κομμάτια ξεχωρίζουν ένα μαύρο βελούδινο κιμονό-σακάκι με διακοσμητικές λεπτομέρειες και το αντίστοιχο παντελόνι, ένα μαύρο σατέν τοπ χωρίς μανίκια και με άνοιγμα στην πλάτη που δένει με βελούδινη κορδέλα, διάφανο παντελόνι με balloon γραμμή και βελούδινες πλαϊνές λεπτομέρειες, καθώς και μία σειρά από πολυτελή φορέματα και τοπ με draping, αλλά και ένα αυστηρό μαύρο διπλόκουμπο σμόκιν με bandeau τοπ σε waterfall γραμμή.

«Αυτή τη γιορτινή σεζόν υπάρχει μια πραγματική διάθεση για πάρτι — αλλά με μια πιο εκλεπτυσμένη, αισθησιακή προσέγγιση. Όλα δείχνουν πιο elevated: πολυτελή υφάσματα όπως βελούδο, σατέν, faux γούνα και δέρμα, περίτεχνα draping, στενά κοστούμια και πλεκτά με έντονη υφή. Το αποτέλεσμα είναι δυναμικό και ταυτόχρονα εκλεπτυσμένο. Κάθε κομμάτι της συλλογής αξίζει τη δική του στιγμή», αναφέρει η Eliana Masgalos Duarte, Womenswear Design Director της H&M.

Η χρωματική παλέτα κινείται σε πλούσιους, αλλά συγκρατημένους τόνους: μαύρο, λευκό, γκρι, καφέ, μπορντό και βελούδινο πράσινο. Οι υφές παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο – από πολυτελές βελούδο, lurex και παγιέτες, μέχρι faux γούνα, shearling, δέρμα και απαλά, βουρτσισμένα ή πλεκτά με θηλιές και φούντες.

Στα αξεσουάρ, η faux γούνα κυριαρχεί – από τσάντες και παπούτσια μέχρι καπέλα – ενώ τα κοσμήματα είναι έντονα και τολμηρά.

Η Holiday 2025 ανδρική συλλογή αποπνέει την ίδια αυτοπεποίθηση και αίσθηση πολυτέλειας, με πιο χαλαρές σιλουέτες. Η κομψότητα αποκτά νέα διάσταση μέσα από πλούσιες υφές, διακριτική γυαλάδα και denim με βελούδινη αφή. Ανάμεσα στα βασικά κομμάτια ξεχωρίζουν ένα statement parka, ένα shearling jacket με washed εφέ, ζεστά heritage πλεκτά και boxy pinstripe κοστούμια με πουκάμισα σε χαλαρή γραμμή. Ο συνδυασμός διαχρονικής δεξιοτεχνίας και σύγχρονης ευελιξίας καθιστά τη συλλογή ταυτόχρονα κομψή και μοντέρνα.