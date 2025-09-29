H ZARA συνεργάζεται με 50 διάσημους δημιουργούς για τα 50α γενέθλιά της

Η Zara γιορτάζει την 50ή της επέτειο με μερικούς από τους σημαντικότερους δημιουργούς της εποχής μας. Σε ένα μοναδικό project, καλλιτέχνες από τον Philip Treacy έως τον Tim Walker σχεδίασαν το δικό τους κομμάτι ένδυσης, αξεσουάρ ή επίπλου, τα οποία θα είναι διαθέσιμα στα καταστήματα από τις 6 Οκτωβρίου. Η πρωτοβουλία αποστάζει την ουσία του brand – που ιδρύθηκε το 1975 από τον Αμάνθιο Ορτέγα στην Α Κορούνια της Ισπανίας, όπου και παραμένει η έδρα του – μέσα από τη δέσμευσή του να συνεργάζεται με το καλύτερο ταλέντο στον χώρο του design και της δημιουργίας και να καθιστά αυτήν τη δουλειά διαθέσιμη σε πολλούς.

«Είναι τιμή μας που αυτοί οι καλλιτέχνες επέλεξαν να γιορτάσουν μαζί μας τα γενέθλιά μας με αυτόν τον τρόπο», δηλώνει η Marta Ortega Pérez, Μη Εκτελεστική Πρόεδρος της Inditex. «Ο καθένας είναι κορυφαίος στον τομέα του, όσον αφορά τη φαντασία, την καινοτομία και την ακεραιότητα. Μοιράζονται το ίδιο πάθος που είχε η Zara από την αρχή: την ποιότητα της δεξιοτεχνίας και τη χαρά του σχεδιασμού».

Όλα τα έσοδα από τη συλλογή θα διατεθούν στην οργάνωση Women’s Earth Alliance, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με αποστολή την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της ενδυνάμωσης της ηγεσίας των γυναικών. Παράλληλα, η Zara θα δωρίσει 20.000 ευρώ σε 50 φιλανθρωπικούς οργανισμούς που θα επιλέξουν οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες.

Η επιλογή των συνεργατών, όλοι φίλοι της Zara, αντικατοπτρίζει την εξέλιξη του brand σε μια πολιτιστική δύναμη τις τελευταίες πέντε δεκαετίες, που αγκαλιάζει τη μόδα, την ομορφιά, το σπίτι και περισσότερα. Στη λίστα περιλαμβάνονται οι σκηνοθέτες Pedro Almodóvar και Luca Guadagnino· οι φωτογράφοι Annie Leibovitz, Craig McDean, David Bailey, David Sims, Javier Vallhonrat, Mario Sorrenti, Nick Knight και Steven Meisel· οι πρωτοπόροι του design David Chipperfield, Norman Foster, Marc Newson, Vincent van Duysen και Axel Vervoordt· τα ποπ είδωλα Rosalía και Robbie Williams· οι θρύλοι της μόδας Anna Sui, Guido Palau, Harry Lambert, Pat McGrath, Pieter Mulier, Pierpaolo Piccioli και Philip Treacy· καθώς και τα σούπερ μόντελ Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington, Karlie Kloss και Kate Moss.

Κάθε δημιουργία αποτυπώνει το μοναδικό πνεύμα του δημιουργού της. Ο φωτογράφος David Bailey, που απαθανάτισε την ουσία της δεκαετίας του ’60, παρουσιάζει τη δική του εκδοχή ενός aviator jacket· ενώ ο στιλίστας Harry Lambert, γνωστός για μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά looks της εποχής μας, εκφράζει το χαρακτηριστικό του χιούμορ με ένα καπέλο γεμάτο κονκάρδες. Ο Kasing Lung επανασχεδιάζει τον παγκοσμίως αγαπημένο του χαρακτήρα Labubu ως φωτογράφο του street style. Η Pat McGrath, η κορυφαία makeup artist των τελευταίων 30 ετών, δημιουργεί ένα νεσεσέρ μακιγιάζ, ενώ ο Marc Newson, πρωτοπόρος του βιομηχανικού design, σχεδιάζει ένα σετ ποτηριών. Ο Steven Meisel, που έχει φωτογραφίσει πολλές από τις πιο εμβληματικές καμπάνιες της Zara, σχεδιάζει ένα κομψό τσαντάκι μεταφοράς κατοικιδίου. Κάθε αντικείμενο, σχεδιασμένο ως συλλεκτικό κομμάτι, προσφέρει στο κοινό της Zara σπάνια πρόσβαση στον κόσμο αυτών των δημιουργών.

Η πλήρης λίστα συμμετεχόντων περιλαμβάνει: Alex de Betak, Anna Sui, Annie Leibovitz, Axel Vervoordt, Beka Gvishiani, Cedric Grolet, Charlotte Rampling, Christy Turlington, Cindy Crawford, Craig McDean, David Bailey, David Chipperfield, David Sims, Es Devlin, Ezra Petronio, Fabien Baron, Guido Palau, Harry Lambert, Javier Vallhonrat, Karl Templer, Karlie Kloss, Kasing Lung, Kate Moss, Leslie Zhang, Linda Evangelista, Luca Guadagnino, Ludovic de Saint Sernin, M&M Paris, Marc Newson, Mario Sorrenti, Naomi Campbell, Narciso Rodriguez, Nick Knight, Norman Foster, Paolo Roversi, Pat McGrath, Pedro Almodóvar, Philip Treacy, Pierpaolo Piccioli, Pieter Mulier, Ramdane Touhami, Robbie Williams, Rosalía, Samuel Ross, Sarah Andelman, Sterling Ruby, Steven Meisel, Tim Walker και Vincent Van Duysen.

Το project αποτελεί τη νεότερη πρωτοβουλία της Zara για να αναδείξει τη δημιουργικότητα και την καλλιτεχνική έκφραση. Προηγούμενες συνεργασίες και καμπάνιες με τους Steven Meisel, Kate Moss, Samuel Ross και Vincent van Duysen έχουν σηματοδοτήσει τη φιλοδοξία της μάρκας να δώσει σε ξεχωριστά δημιουργικά οράματα μια παγκόσμια πλατφόρμα.

Η δημιουργική συνάντηση για την 50ή επέτειο της Zara θα ανοίξει τις πόρτες της στο κοινό μέσα από ένα ξεχωριστό pop-up event διάρκειας μίας εβδομάδας, που ξεκινά κατά τη διάρκεια της Paris Fashion Week. Θα πραγματοποιηθεί στη διεύθυνση 40 Avenue Georges V από τις 2 έως τις 5 Οκτωβρίου, με ώρες λειτουργίας από τις 10 π.μ. έως τις 7 μ.μ. Επιμελημένο από τη Sarah Andelman, ο χώρος θα παρουσιάσει και τα 50 σχέδια της επετειακής συλλογής σε μορφή έκθεσης, συνοδευόμενα από ένα πρόγραμμα συζητήσεων με ορισμένους από τους συμμετέχοντες δημιουργούς. Ένα ειδικά διαμορφωμένο soundtrack του Michel Gaubert θα δημιουργήσει την ατμόσφαιρα, ενώ η ενέργεια θα διατηρείται σε έναν café χώρο από τη We Are Ona. Μια σειρά από ομιλίες, με συντονιστή τον Derek Blasberg, θα ξεκινήσει στις 2 Οκτωβρίου με μια συζήτηση με τον Marc Newson.

Η συλλογή θα είναι διαθέσιμη από τις 6 Οκτωβρίου στο Zara.com και σε επιλεγμένα καταστήματα.