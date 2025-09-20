H H&M παρουσιάζει τις συλλογές A/W25 με ένα υβριδικό show που ξεπερνά τα όρια στο London Fashion Week

Με 700 καλεσμένους, το H&M&180: The London Issue ήταν ταυτόχρονα runway, συναυλία και ένα «ζωντανό περιοδικό». Στην αρχιτεκτονικά εντυπωσιακή αυλή του συγκροτήματος 180, τα μοντέλα περικυκλώθηκαν από γιγαντιαίες οθόνες και έναν ζωντανό ηχητικό καμβά, δημιουργώντας μια εμπειρία που ανέτρεψε κάθε αναμενόμενη εικόνα πασαρέλας. Στο cast συναντήσαμε τους Romeo Beckham, Sora Choi, Alex Consani, Paloma Elsesser, Amelia Gray, Iris Law και Lila Moss.

Η directional συλλογή H&M Studio άνοιξε το show, εμπνευσμένη από ένα τοπίο τροπικού μπρουταλισμού. Το opening look της Jacqui Hooper απέδωσε αιχμηρό tailoring, ενώ η Amelia Gray περπάτησε με total Studio look, thigh-high boots και εντυπωσιακό shearling jacket.

«Λατρεύω να βρίσκομαι με την οικογένεια της H&M, και το Λονδίνο – μια πόλη με τόσο χαρακτήρα και street style – ήταν το ιδανικό σκηνικό για αυτή τη συλλογή.

Ερωτεύτηκα το look μου» – Amelia Gray.

Στο δεύτερο μέρος, η πρώτη πράξη του H&M A/W25 άντλησε έμπνευση από τη Britpop και την πολιτιστική επανάσταση των 90s. Η Lola Young έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα με leather jacket, pleated φούστα και high-shaft boots.

Στην τρίτη πράξη, η 90s rebellion μετατράπηκε σε sleek και αισθησιακές urban εμφανίσεις, με το δεύτερο κεφάλαιο του H&M A/W25 να αποκαλύπτεται για πρώτη φορά. Το fusion του physical και digital απογειώθηκε όταν ο streamer Marlon Lundgren Garcia άφησε τη front row και περπάτησε την πασαρέλα με wool coat και pinstriped blazer από τη νέα ανδρική σειρά H&M Atelier, σε συνδυασμό με boots από το Studio. Στο μεγάλο φινάλε, η Lola Young εμφανίστηκε μέσα από τη σκηνή για να ερμηνεύσει τα hits Messy και d£aler, φορώντας grey blazer, γραβάτα, ριγέ πουκάμισο και μίνι φούστα από τη συλλογή H&M A/W25.

«Το Λονδίνο είναι το σπίτι μου, η πόλη όπου βρήκα τη φωνή μου. Ήταν μοναδικό να τραγουδώ για την H&M σε ένα event που γιόρταζε το στυλ και την αυτοέκφραση» Lola Young.

Το H&M&180: The London Issue ένωσε προσωπικότητες από όλη τη μόδα: την εμβληματική editor Katie Grand, creative consultant του show, και τον διεθνώς αναγνωρισμένο stylist Jacob K, που επιμελήθηκε τα looks. Η ημέρα ξεκίνησε με panel talks και workshops, curated από την ομάδα του Perfect Magazine. Βιομηχανία, φοιτητές και fashion lovers αντάλλαξαν ιδέες σε συζητήσεις υπό τον Edward Buchanan, με ομιλητές όπως η digital fashion writer Susie Lau, η Amelia Gray, ο David Kappo του Central Saint Martins και ο σκηνοθέτης Aidan Zamiri. Ένα workshop του θρυλικού φωτογράφου Sølve Sundsbø πρόσφερε μια backstage ματιά στη δημιουργία εικόνας μόδας σήμερα, ανοίγοντας το κλίμα δημιουργικότητας που χαρακτήρισε το βραδινό show. Το after-party με DJs Honey Dijon, Pxssy Palace και Miss Jason ολοκλήρωσε τη γιορτή μόδας και ήχου, ενώ σε πνεύμα συμπερίληψης το κοινό είχε τη δυνατότητα να εξασφαλίσει πρόσβαση μέσω social media sign-ups.

«Οι συλλογές A/W 25 είναι από τις πιο δυνατές μας – ένας φόρος τιμής στην αυτοέκφραση και το προσωπικό στυλ. Ήταν τιμή μας να φωτίσουμε το Λονδίνο με μια γιορτή δημιουργικότητας σε όλες της τις μορφές. Νιώθουμε ευγνωμοσύνη που είχαμε στο πλευρό μας τόσα μοναδικά ταλέντα» – Ann-Sofie Johansson, Head Designer & Creative Advisor H&M.