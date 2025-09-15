H Calvin Klein παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια με πρωταγωνιστή τον Trent Alexander-Arnold

Η Calvin Klein παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια με πρωταγωνιστή τον καταξιωμένο αθλητή Trent Alexander-Arnold για τη συλλογή Εσωρούχων και Denim Fall 2025. Σε έναν κόσμο όπου η ένταση συναντά την άνεση, ο Trent εμφανίζεται με τα νέα essentials της Calvin Klein και την αυτοπεποίθηση ενός αθλητή στο απόγειο της καριέρας του. Ο σκηνοθέτης και φωτογράφος Gordon von Steiner αναδεικνύει την ισχυρή προσωπικότητα του Trent από το γήπεδο μέχρι τους δρόμους και το στάδιο, με σύνολα που περιλαμβάνουν τα εμβληματικά εσώρουχα της Calvin Klein, διαχρονικό denim και κομψά φθινοπωρινά layers.

Σχετικά με τη συνεργασία του με την Calvin Klein, ο Trent Alexander-Arnold δήλωσε, «Φορώντας τα εμβληματικά εσώρουχα και denim της Calvin Klein για αυτή την καμπάνια, ένιωσα πραγματικά πιο δυνατός και γεμάτος αυτοπεποίθηση. «Η συνεργασία με την ομάδα στα γυρίσματα αποτέλεσε μια αξέχαστη εμπειρία, η οποία έγινε ακόμη πιο ξεχωριστή, καθώς πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη– μια πόλη που έχει για μένα ιδιαίτερη σημασία. Όλο αυτό έκανε την εμπειρία πιο προσωπική και απολαυστική».

Η συλλογή εσωρούχων και Denim Fall 2025 της Calvin Klein αντλεί έμπνευση από την εμβληματική κληρονομιά του brand, τροποποιώντας τα διαχρονικά κομμάτια με νέες, σύγχρονες γραμμές και ευέλικτα layers, ιδανικά για τη σεζόν. Η σειρά ανανεώνεται με καινοτόμες seamless τεχνολογίες, που παρουσιάστηκαν αρχικά στα Icon Cotton Stretch, Intense Power και Microfiber Stretch, οι οποίες ενισχύονται με το νέο Infinity Bond waistband, για μεγαλύτερη άνεση και ελευθερία κινήσεων. Το εμβληματικό 90s Straight Jean επανέρχεται με νέες σκούρες μπλε αποχρώσεις και vintage αισθητική. Μπορεί να συνδυαστεί με το αντίστοιχο Relaxed Denim Jacket και το Wool Blend Overcoat για ένα κομψό denim-on-denim look, ή με το Padded Harrington Jacket για μία φίνα πιο χειμερινή εμφάνιση.

Η συλλογή Εσωρούχων και Denim Fall 2025 είναι πλέον διαθέσιμη στο calvinklein.com.

Campaign Credits: Σκηνοθεσία και φωτογράφιση: Gordon von Steiner

Editorial Credits: Calvin Klein

