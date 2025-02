H Calvin Klein παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια με πρωταγωνιστή τον MINGYU

Η Calvin Klein παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια με πρωταγωνιστή τον K-pop καλλιτέχνη MINGYU, ο οποίος φοράει τη συλλογή τζιν Spring 2025. Σε σκηνοθεσία και φωτογράφιση του Leslie Zhang, η καμπάνια αναδεικνύει το αβίαστο στυλ του τραγουδιστή μέσα από διαχρονικά denim κομμάτια με μια τολμηρή πινελιά. Στα καρέ της καμπάνιας, η χαλαρή προσωπικότητα του MINGYU έρχεται στο προσκήνιο, αναδεικνύοντας τις τελευταίες δημιουργίες της Calvin Klein.

Συνδυάζοντας τα νέα ευέλικτα denim κομμάτια με τα χαρακτηριστικά μπλουζάκια με το λογότυπο και τα denim jackets της Calvin Klein, ο MINGYU ενσωματώνει άψογα την casual και νεανική αισθητική του brand. Τα 90s Straight Jeans πρωταγωνιστούν σε τέσσερα διαφορετικά looks: Ένα τολμηρό look με το νέο μοτίβο CK monogram σε συνδυασμό με το τζιν μπουφάν 90’s Trucker Jacket. Ένα μαύρο τζιν, συνδυασμένο με το μπλουζάκι Relaxed Archive Logo Tee και το faded blue Icon Trucker Jacket. Ένα άνετο αθλητικό look με ultra-light jeans και βαμβακερό t-shirtSmooth Cotton Tee. Ένα χαλαρό, casual look με dark wash jeans, βαμβακερό αμάνικο Classics Tank και τζιν πουκάμισο Denim Overshirt.

Για εμφανίσεις που συνδυάζουν minimal αισθητική με έντονες γραμμές, η συλλογή περιλαμβάνει επίσης: Baggy Jean, συνδυασμένο με το μπλουζάκι Relaxed Vertical Logo Tee και ένα δερμάτινο μπουφάν. Slim Jean, φορεμένο με το Washed Pocket Tee και Slim Straight Jean, συνδυασμένο με το Drop Needle Tank.

Η καμπάνια, όπως και η συλλογή Spring 2025 denim είναι ήδη διαθέσιμη στα καταστήματα Calvin Klein και στο calvinklein.com.