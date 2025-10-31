The Issue
Now Reading
GIOSEPPO KIDS – Growing Up The Pre-Teen Edit
The Issue
The Issue

GIOSEPPO KIDS – Growing Up The Pre-Teen Edit

Avatar photo
by
31 Οκτωβρίου, 2025
GIOSEPPO KIDS – Growing Up The Pre-Teen Edit
Avatar photo

Γιατί το να μεγαλώνεις δεν σημαίνει να βιάζεσαι σημαίνει να βρίσκεις τον δικό σου ρυθμό.

Η ηλικία του «σχεδόν». Σχεδόν μεγάλοι, σχεδόν ανεξάρτητοι, σχεδόν τα πάντα.

Μια περίοδος εξερεύνησης, αλλαγής και νέων αρχών όπου η ταυτότητα αρχίζει να διαμορφώνεται, το προσωπικό στυλ αποκτά σημασία και η άνεση γίνεται απαραίτητη.

GIOSEPPO KIDS – Growing Up The Pre-Teen Edit

Η συλλογή GROWING UP είναι η νέα capsule πρόταση της Gioseppo Kids, αφιερωμένη σε αυτή τη μαγική στιγμή ανάμεσα στην παιδική ηλικία και την εφηβεία. Μια συλλογή που αποτυπώνει το πνεύμα των pre-teens: γεμάτοι αυτοπεποίθηση, περιέργεια και ερωτήσεις  έτοιμοι να δώσουν τις δικές τους απαντήσεις.

GIOSEPPO KIDS – Growing Up The Pre-Teen Edit

Με στόχο να υποστηρίξει κάθε τολμηρό βήμα προς τα εμπρός, η συλλογή παρουσιάζει μια ανανεωμένη σειρά από loafers, sneakers, μπαλαρίνες και μπότες, σε νέες γραμμές και μεγαλύτερα νούμερα. Μαλακά φυσικά δέρματα συνδυάζονται με εκφραστικά φινιρίσματα, από μεταλλικές υφές μέχρι παιχνιδιάρικα animal prints. Κάθε λεπτομέρεια  από τον αναπαυτικό πάτο μέχρι τη flexible σόλα  είναι σχεδιασμένη για να προσαρμόζεται σε αναπτυσσόμενα πόδια και διαρκώς εξελισσόμενο στυλ.

 

GIOSEPPO KIDS – Growing Up The Pre-Teen EditΠερισσότερα από απλά παπούτσια, αυτά είναι κομμάτια μετάβασης. Από τις σχολικές αίθουσες μέχρι τις κυριακάτικες βόλτες, έχουν φτιαχτεί για να εκφράζουν διάθεση, προσωπικότητα και τη χαρά του να ωριμάζεις.

 

ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΠΙΣΗΣ
Things i love the most: walking a dog - Για εκείνες τις μικρές στιγμές που έχουν τη μεγαλύτερη αξία
Things i love the most: walking a dog – Για εκείνες τις μικρές στιγμές που έχουν τη μεγαλύτερη αξία
Tags



Ακολούθησε το TheIssue.gr στο Google News και μάθε πρώτη όλα τα νέα!


The Issue
Site Footer
Dnews
theissue.gr

Site Footer

Copyright © 2022 – 2025 TheIssue.gr • All Rights Reserved.

Developed by Nuevvo