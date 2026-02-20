Funky Buddha «THE ESCAPE»: Η καμπάνια που επαναπροσδιορίζει το urban getaway

Σε μια εποχή όπου ο χρόνος μοιάζει να τρέχει πιο γρήγορα από εμάς, η Funky Buddha, το αγαπημένο casual brand του ελληνικού Ομίλου Altex A.E., δημιούργησε την καμπάνια «THE ESCAPE», μια σύγχρονη αφήγηση απόδρασης που μας προσκαλεί να σταθούμε για λίγο απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό και να ακούσουμε την εσωτερική φωνή που συχνά χάνεται μέσα στον θόρυβο της καθημερινότητας. Η ιστορία της καμπάνιας ξεκινά σε ένα urban περιβάλλον, όπου ο ρυθμός της πόλης δημιουργεί το πλαίσιο από το οποίο θέλουμε να ξεφύγουμε, και κορυφώνεται στο Mogosoaia Palace της Ρουμανίας, το ιστορικό ανάκτορο του 17ου αιώνα περιτριγυρισμένο από εντυπωσιακούς κήπους και φυσικό τοπίο, που λειτουργεί ως σκηνικό για τη διάσταση της ηρεμίας, της εσωτερικής αναζήτησης και της επανασύνδεσης με τον εαυτό μας.

Με καθαρή, φυσική και ανεπιτήδευτη αισθητική, το «THE ESCAPE», υπενθυμίζει ότι η ελευθερία δεν είναι κάτι που αναζητάς έξω, αλλά κάτι που ξυπνάς μέσα σου — μια μικρή παύση, μια αλλαγή ρυθμού, μια στιγμή παρουσίας. Η καμπάνια αναδεικνύει τις ανδρικές και γυναικείες συλλογές της Funky Buddha, σχεδιασμένες να συνοδεύουν κάθε στιγμή αυτής της διαδρομής, συνδυάζοντας στιλ, άνεση και χαρακτήρα, ενώ ενισχύει τη σύγχρονη και αυθεντική ταυτότητα του brand.

Τα γυρίσματα της καμπάνιας πραγματοποιήθηκαν εξολοκλήρου στο Βουκουρέστι, τιμώντας τη σημαντική παρουσία της Funky Buddha στη ρουμανική αγορά, η οποία αποτέλεσε ορόσημο για τη διεθνή επέκταση του brand το 2025, με νέα καταστήματα και την έναρξη λειτουργίας του τοπικού e-shop.

Η Αλεξάνδρα Κουβέλη, Marketing Director της Funky Buddha δήλωσε σχετικά «Το «THE ESCAPE» είναι μια υπενθύμιση ότι η πραγματική ελευθερία βρίσκεται στις μικρές στιγμές που επιλέγουμε να είμαστε παρόντες. Θέλαμε ουσιαστικά να δημιουργήσουμε μια καμπάνια που να εκφράζει αυτή την ανάγκη για απόδραση, ισορροπία και αυθεντικότητα, αξίες που συνδέονται βαθιά με τη Funky Buddha. Η επιλογή της Ρουμανίας για τα γυρίσματα αντικατοπτρίζει τη στρατηγική σημασία της αγοράς και την πρόθεσή μας να χτίσουμε μια ουσιαστική σχέση με το τοπικό κοινό. Με προσεκτικά επιλεγμένους συνεργάτες και εκτεταμένη in-house προετοιμασία, επιδιώξαμε να έχουμε ένα απότέλεσμα σύγχρονης αισθητικής που να φέρει ξεκάθαρα την ταυτότητα του brand εκφράζοντας τη φιλοσοφία μας με τον πιο αυθεντικό τρόπο.»

Η διεθνής εμβέλειας καμπάνια προβάλλεται σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται η Funky Buddha με ποικίλα σημεία προβολής, από τα retail screens των φυσικών καταστημάτων μέχρι και τη ψηφιακή της παρουσία στα social media, ενισχύοντας σημαντικά τη διεθνή αναγνωρισιμότητα του brand. Όσον αφορά την Ελλάδα, το διαφημιστικό spot έχει προβληθεί κατά τη διάρκεια αγώνων του Champions League, καθώς και σε οθόνες γηπέδων ομάδων με τις οποίες η Funky Buddha διατηρεί χορηγικές συνεργασίες.

Η συλλογή της καμπάνιας είναι διαθέσιμη σε όλα τα καταστήματα και online στο funky-buddha.com.

«THE ESCAPE» – Βασικοί συντελεστές της καμπάνιας:

ABOUT Creative Agency

Φωτογράφος : Αποστόλης Κουκουσάς

Video: Γιώργος Σμυρνιώτης

Stylist: Νότης Σάκουλας

Hair & Make-up: Δέσποινα Μπούτζη