ΕΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΓΕΜΑΤΟ ΜΑΓΕΙΑ ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ

Με την άφιξη του καλοκαιριού, το Giardino Cordusio και η Swarovski παρουσιάζουν μια μοναδική συνεργασία, μεταμορφώνοντας το εκλεπτυσμένο bistro & cocktail bar, που βρίσκεται στην εσωτερική αυλή του πολυτελούς ξενοδοχείου Palazzo Cordusio Gran Meliá, σε έναν χώρο γεμάτο φως, χρώμα και δημιουργικότητα. Με φρέσκια διακόσμηση σε ζωηρές pastel αποχρώσεις, το Café Swarovski υπόσχεται μια ξεχωριστή εμπειρία στην καρδιά του Μιλάνου.

Από τον Ιούνιο έως και τα τέλη Σεπτεμβρίου, η δημιουργικότητα και η καινοτομία της Swarovski ζωντανεύουν μέσα από μια immersive εμπειρία που συνδυάζει το design με τη σύγχρονη φιλοξενία, εμπνευσμένη από το χαρακτηριστικό savoir-faire του Οίκου και την ατμόσφαιρα ενός ανέμελου καλοκαιριού.

Ο Massimo La Greca, General Manager της Swarovski Ιταλίας, δήλωσε: «Το Μιλάνο αποτελεί έναν στρατηγικής σημασίας προορισμό για τη Swarovski, χάρη στη μοναδική του ικανότητα να προσελκύει δημιουργικότητα, design και καινοτομία σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέσα από πρωτοβουλίες που συνδέονται με τις σημαντικότερες πολιτιστικές στιγμές της πόλης, συνεχίζουμε να δημιουργούμε εμπειρίες με ουσιαστικό και ξεχωριστό χαρακτήρα. Η συνεργασία μας με το Giardino Cordusio και το Palazzo Cordusio Gran Meliá αποτελεί μια φυσική συνέχεια αυτής της πορείας, ενώνοντας το δημιουργικό σύμπαν της Swarovski με την αριστεία της πολυτελούς φιλοξενίας. Το project αυτό εκφράζει απόλυτα τη στρατηγική μας LUXignite, μέσα από ένα όραμα που συνδέει ολοένα και περισσότερο το retail με το lifestyle και την εμπειρία. Θέλουμε κάθε επισκέπτης να ανακαλύπτει όχι απλώς έναν όμορφο χώρο, αλλά μια αξέχαστη στιγμή στην καρδιά μιας πόλης που μας εμπνέει καθημερινά.»

Ο Francesco Cappucci, Cluster Director of Operations της Sunset Hospitality Group, ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που υποδεχόμαστε τη Swarovski στο Giardino Cordusio μέσα από μια συνεργασία που αντικατοπτρίζει απόλυτα το όραμά μας για τη σύγχρονη φιλοξενία: τη δημιουργία καθηλωτικών εμπειριών που φέρνουν κοντά το design, το lifestyle και την κοινωνικότητα σε έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους του Μιλάνου. Αυτή η μεταμόρφωση δεν αποτελεί μόνο μια αισθητική παρέμβαση, αλλά έναν νέο τρόπο να ζήσει κανείς το καλοκαίρι στην καρδιά της πόλης.»

Η συνεργασία αυτή αποτελεί φυσική συνέχεια της σχέσης μεταξύ της Swarovski και του Palazzo Cordusio Gran Meliá, η οποία ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου του 2025, όταν οι κρύσταλλοι Swarovski φώτισαν τους χώρους και τον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο του ξενοδοχείου.

Για όλη τη διάρκεια της συνεργασίας, η εσωτερική αυλή του Giardino Cordusio μεταμορφώνεται πλήρως σε Café Swarovski, δημιουργώντας μια σύγχρονη αστική όαση στην καρδιά του Μιλάνου.

Από την είσοδο έως τους χώρους lounge, κάθε λεπτομέρεια μεταφέρει τους επισκέπτες στον κόσμο της Swarovski. Ειδικά σχεδιασμένα καθίσματα, custom υφάσματα και διακοσμητικά στοιχεία μεταμορφώνουν το Giardino Cordusio σε έναν από τους πιο φωτεινούς και αναγνωρίσιμους καλοκαιρινούς προορισμούς της πόλης. Την εμπειρία ολοκληρώνει ένας ειδικά διαμορφωμένος φωτογραφικός χώρος, ιδανικός για να αποτυπώσει κανείς την ατμόσφαιρα του Café Swarovski.

Η εμπειρία συνεχίζεται και στο τραπέζι, μέσα από μια αποκλειστική πρόταση φαγητού και ποτού που δημιουργήθηκε ειδικά για το Café Swarovski. Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν το Crystal Clear, το signature cocktail εμπνευσμένο από τον Οίκο, που συνδυάζει Brugal Rum, passion fruit, Martini Bianco, cordial χρυσανθέμου και βανίλια, και σερβίρεται με έναν εντυπωσιακό παγάκι σε σχήμα διαμαντιού, ανάγλυφα διακοσμημένο με το έμβλημα της Swarovski.

Την cocktail εμπειρία συμπληρώνει μια εκλεκτή επιλογή από petite pâtisserie, macarons και καλοκαιρινά επιδόρπια, τα οποία σερβίρονται σε εμβληματικές πορσελάνες Rosenthal for Swarovski, μετατρέποντας κάθε στιγμή απόλαυσης σε μια κομψή και σύγχρονη εμπειρία.

Ανοιχτό καθημερινά από το μεσημέρι έως το aperitivo και τα after-dinner drinks, με ένα μενού γεμάτο δροσερά cocktails και ελαφριά γεύματα, το Giardino Cordusio, χάρη στο Swarovski takeover, εγκαινιάζει μια νέα lifestyle εμπειρία και καθιερώνεται ως ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός του Μιλάνου.