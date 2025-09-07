The Issue
7 Σεπτεμβρίου, 2025
Το εμβληματικό λογότυπο με τον ρινόκερο και η χαρακτηριστική αισθητική επιστρέφουν τώρα με μια μοντέρνα πινελιά, επανασχεδιασμένα μέσα από το πρίσμα της BERSHKA

Η BERSHKA συνεργάζεται με την ECKO UNLTD., μία από τις πιο εμβληματικές μάρκες streetwear της δεκαετίας του 2000, για να λανσάρει μια κολεξιόν κάψουλα που αποτελεί φόρο τιμής στο τολμηρό, εμφατικό urban στιλ. Αυτή η συνεργασία αντικατοπτρίζει τη συνεχή δέσμευση της BERSHKA να αναζητά στρατηγικούς συνεργάτες που μοιράζονται το δημιουργικό της όραμα και την αυθεντική της σύνδεση με τη νεανική κουλτούρα.

ECKO UNLTD by BERSHKA: Μια κολεξιόν που επαναφέρει το πιο αυθεντικό streetwear

Με βαθιές ρίζες στο γκράφιτι, το χιπ-χοπ και το skateboard, η ECKO UNLTD. καθόρισε μια γενιά που έβλεπε τη μόδα ως προέκταση μιας στάσης ζωής. Το εμβληματικό λογότυπο με τον ρινόκερο και η χαρακτηριστική αισθητική επιστρέφουν τώρα με μια μοντέρνα πινελιά, επανασχεδιασμένα μέσα από το πρίσμα της BERSHKA.

ECKO UNLTD by BERSHKA: Μια κολεξιόν που επαναφέρει το πιο αυθεντικό streetwear

Η κολεξιόν περιλαμβάνει εντυπωσιακά κομμάτια που ξεχωρίζουν για τα υφάσματα, τις γραμμές και τα γραφικά τους. Συναντάμε τζάκετ varsity από συνθετικό δέρμα, πλεκτά με φερμουάρ, πουκάμισα με κοτλέ όψη, βαμβακερά ρούχα και τεχνικά υφάσματα που αναβαθμίζουν τα αθλητικά ρούχα με μια πιο κομψή διάθεση.

ECKO UNLTD by BERSHKA: Μια κολεξιόν που επαναφέρει το πιο αυθεντικό streetwear

Τα γραφικά βρίσκονται στο επίκεντρο, με αναφορές στο οπτικό σύμπαν της ECKO UNLTD.: ανανεωμένα λογότυπα, καμουφλαρισμένα σχέδια που μιμούνται τη φιγούρα του ρινόκερου και τολμηρές στάμπες. Το denim διατίθεται σε ακατέργαστα φινιρίσματα και φαρδιές γραμμές που ενισχύουν το streetwear στιλ. Στη χρωματική παλέτα κυριαρχεί το κόκκινο, το γκρι, το λευκό και το ναυτικό μπλε.

Με αυτή την κάψουλα, η BERSHKA συνεχίζει να προωθεί συνεργασίες που γεφυρώνουν γενιές και πολιτισμικές αναφορές, προσφέροντας σε νέα ακροατήρια κομμάτια με ιστορία.

