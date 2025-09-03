Downtown Denim – Η νέα συλλογή της Bershka με fittings που ξεχωρίζουν

Η νέα καμπάνια της BERSHKA, σε καλλιτεχνική διεύθυνση του Jamie Reid, βάζει στο επίκεντρο το ντένιμ, ως μεγάλο πρωταγωνιστή της σεζόν φθινόπωρο-χειμώνας 2025. Με αισθητική που χαρακτηρίζεται από το indie sleaze, η καμπάνια αντικατοπτρίζει την ενέργεια urban και την ποικιλομορφία των στιλ που δίνουν σήμερα τον παλμό της μόδας.

Η κολεξιόν βασίζεται σε μεγάλη ποικιλία fittings που ξεχωρίζουν, όπως το boyfriend, το flare ή το bootcut και που έρχονται σε αντίθεση με την πληθώρα των διαφορετικών γραμμών, ενώ το oversize παραμένει μια από τις σημαντικότερες από αυτές. Ξεχωρίζουμε ένα από τα key ítems: το πουκάμισο fitted.

Το χρώμα πηγαίνει προς το ντένιμ της σεζόν, πέρα, δηλαδή, από το παραδοσιακό μπλε ίντιγκο και τα κλασικά ξεπλυμένα, ξεχωρίζουν τόνοι ξεπλυμένου, ξεφτισμένου και προτάσεις σε γκρι και καφέ αποχρώσεις.

Περιλαμβάνεται μεγάλη ποικιλία μοντέλων για το κορίτσι και το αγόρι, συνδυάζοντας ανθεκτικά υφάσματα, ειδικά φινιρίσματα και λεπτομέρειες σχεδιασμού. Το αποτέλεσμα είναι μια κολεξιόν-γιορτή για την αυτοέκφραση και που μετατρέπει το ντένιμ σε ένα κομμάτι βάσης για το στιλ το 2025.

Η BERSHKA επαναβεβαιώνει τον ρόλο της ως σημείο αναφοράς στην αναζήτηση κωδίκων στο urban ντύσιμο, ωθώντας το ντένιμ πέρα από το βασικό, για να το μετατρέψει σε μια γλώσσα στάσης ζωής και προσωπικότητας.