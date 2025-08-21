Copenhagen Street Style: Η νέα urban συλλογή της Stradivarius

Η Κοπεγχάγη έχει αναδειχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του street style. Στην πρωτεύουσα της Δανίας, η μόδα δεν περιορίζεται μόνο στις πασαρέλες, αλλά ζει και αναπνέει στους δρόμους. Το νέο editorial της Stradivarius έχει ως σκηνικό αυτήν τη ζωντανή πόλη και προτείνει ιδανικές εμφανίσεις για βόλτες, ποδήλατο και για να απολαμβάνει κανείς την ατμόσφαιρα κάθε ευρωπαϊκής πρωτεύουσας.

Κοσμοπολίτικα outfits με μια δόση χρώματος, όπου τα αξεσουάρ γίνονται το κλειδί που ολοκληρώνει το look και του χαρίζει απαράμιλλη προσωπικότητα. Η Stradivarius προτείνει δυναμικές σιλουέτες και ευφάνταστους συνδυασμούς: τζάκετ πάνω από πουκάμισα ποπλίνας, ψηλές μπότες με σορτς, πουλόβερ δεμένα στη μέση ή σακάκια συνδυασμένα με μακριές δαντελένιες φούστες.

Το brand παρουσιάζει μια ευέλικτη και urban συλλογή, που περιλαμβάνει μια μικρή capsule σειρά από τζάκετ σε διαφορετικά στυλ και υφάσματα, όπως σουέντ, δερματίνη και βαμβάκι, μαζί με κομμάτια που δίνουν έμπνευση και προαναγγέλλουν τις τάσεις της νέας σεζόν.

Για να ολοκληρώσει τα looks, η Stradivarius προτείνει μια συλλογή από τσάντες που μπορούν να εξατομικευτούν με charms, καθώς και παπούτσια που περιλαμβάνουν ψηλές μπότες, χαμηλοτάκουνα και μπαλαρίνες σε λευκές, μπορντό αποχρώσεις ή με animal print σχέδια.