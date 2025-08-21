The Issue
21 Αυγούστου, 2025
Εμπνευσμένη από τη μόδα της Κοπεγχάγης, η νέα συλλογή περιλαμβάνει μια σειρά από τζάκετ και κομμάτια που δίνουν έμπνευση και προαναγγέλλουν τις τάσεις της νέας σεζόν.

Η Κοπεγχάγη έχει αναδειχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του street style. Στην πρωτεύουσα της Δανίας, η μόδα δεν περιορίζεται μόνο στις πασαρέλες, αλλά ζει και αναπνέει στους δρόμους. Το νέο editorial της Stradivarius έχει ως σκηνικό αυτήν τη ζωντανή πόλη και προτείνει ιδανικές εμφανίσεις για βόλτες, ποδήλατο και για να απολαμβάνει κανείς την ατμόσφαιρα κάθε ευρωπαϊκής πρωτεύουσας.

Copenhagen Street Style: Η νέα urban συλλογή της Stradivarius

Κοσμοπολίτικα outfits με μια δόση χρώματος, όπου τα αξεσουάρ γίνονται το κλειδί που ολοκληρώνει το look και του χαρίζει απαράμιλλη προσωπικότητα. Η Stradivarius προτείνει δυναμικές σιλουέτες και ευφάνταστους συνδυασμούς: τζάκετ πάνω από πουκάμισα ποπλίνας, ψηλές μπότες με σορτς, πουλόβερ δεμένα στη μέση ή σακάκια συνδυασμένα με μακριές δαντελένιες φούστες.

Copenhagen Street Style: Η νέα urban συλλογή της Stradivarius

Το brand παρουσιάζει μια ευέλικτη και urban συλλογή, που περιλαμβάνει μια μικρή capsule σειρά από τζάκετ σε διαφορετικά στυλ και υφάσματα, όπως σουέντ, δερματίνη και βαμβάκι, μαζί με κομμάτια που δίνουν έμπνευση και προαναγγέλλουν τις τάσεις της νέας σεζόν.

Copenhagen Street Style: Η νέα urban συλλογή της Stradivarius

Για να ολοκληρώσει τα looks, η Stradivarius προτείνει μια συλλογή από τσάντες που μπορούν να εξατομικευτούν με charms, καθώς και παπούτσια που περιλαμβάνουν ψηλές μπότες, χαμηλοτάκουνα και μπαλαρίνες σε λευκές, μπορντό αποχρώσεις ή με animal print σχέδια.

