Carry your dreams. carry your strength. be your own BOSS με τη νεα τσαντα REVERS

FASHION
18/02/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 23.02.2026 - 16:47)
Carry your dreams. carry your strength. be your own BOSS με τη νεα τσαντα REVERS
TheIssue.gr TheIssue.gr

Η BOSS Revers bag θα είναι διαθέσιμη online, στα καταστήματα BOSS και σε επιλεγμένους συνεργάτες χονδρικής παγκοσμίως από τις 18 Φεβρουαρίου 2026.

Με τη νέα τσάντα Revers, η BOSS παρουσιάζει ένα ευέλικτο statement piece για έναν κόσμο που κινείται 24/7 και είναι σχεδιασμένη για τη σύγχρονη, απαιτητική καθημερινότητα. Δεν έχει χώρο μόνο για τα απαραίτητα της ημέρας· γίνεται ο χώρος για τα σχέδια, τις ιδέες και τις φιλοδοξίες που καθοδηγούν ένα σημερινό BOSS. Αντικατοπτρίζοντας τη δέσμευση του brand να ενδυναμώνει τον σύγχρονο τρόπο ζωής, η Revers συνδυάζει κομψή πρακτικότητα, άψογη δεξιοτεχνία και διαχρονικό στυλ, μέσα από μια σχεδιαστική γλώσσα που είναι αδιαμφισβήτητα BOSS. Έτοιμη να συνοδεύσει τον κάτοχό της από το πρωί έως το βράδυ, κάθε στιγμή.

Οι καθαρές γραμμές και η εκλεπτυσμένη σιλουέτα συναντούν premium σουέτ ή cowhide δέρμα με τις πολυτελείς υφές να αναδεικνύονται μέσα από εξαιρετική κατασκευή. Η φόρμα της Revers επαναπροσδιορίζει έναν από τους βασικούς κώδικες της BOSS, εμπνευσμένη από το πέτο του σακακιού, ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του κοστουμιού και σύμβολο δύναμης και ακρίβειας στην τέχνη της ραπτικής. Μια οριζόντια ζώνη, που παραπέμπει σε tailored two-piece suit, προσθέτει μια εκλεπτυσμένη ραφτική πινελιά, ενώ η σιλουέτα ισορροπεί αρμονικά ανάμεσα στην ακρίβεια και τη ρευστότητα: οι έντονες γραμμές και οι απαλές καμπύλες συνθέτουν μια εντυπωσιακή, αρχιτεκτονική μορφή.

Carry your dreams. carry your strength. be your own BOSS με τη νεα τσαντα REVERS

Στο εσωτερικό, δύο έξυπνοι χώροι, ένας με φερμουάρ και ένας χωρίς οργανώνουν με ευκολία τα απαραίτητα της σύγχρονης ζωής, όπως κινητό, κλειδιά, laptop και προσωπικά αντικείμενα, συνδυάζοντας λειτουργικότητα και κομψότητα. Με κλείσιμο στο επάνω μέρος με φερμουάρ για επιπλέον ασφάλεια, η BOSS Revers αποτελεί έναν αξιόπιστο σύμμαχο για κάθε απαιτητικό πρόγραμμα.

Η Revers διατίθεται σε δέρμα, σε αποχρώσεις pumice και μαύρο, καθώς και σε σουέτ σε σκούρο camel ή rust. Κυκλοφορεί σε δύο μεγέθη – μεγάλο και μικρό – ενώ οι σουέτ εκδοχές σε cave-brown και pumice διατίθενται αποκλειστικά στο μεγάλο μέγεθος carryall. Επιπλέον, προσφέρεται clutch σε ανοιχτή μεταλλική χρυσή απόχρωση, ιδανικό για βραδινές εμφανίσεις.

TAGS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αγκαλιάστε την άνεση με στυλ: ανακαλύψτε την cozy γοητεία των teddy bears με την αποκλειστική holiday συλλογή BOSS X STEIFF
FASHION

Αγκαλιάστε την άνεση με στυλ: ανακαλύψτε την cozy γοητεία των teddy bears με την αποκλειστική holiday συλλογή BOSS X STEIFF

05.11.2025 - 17:14
BOSS, Steiff
Ο David Beckham στη Σαγκάη για την παρουσίαση της νέας του συλλογής με τη BOSS
FASHION

Ο David Beckham στη Σαγκάη για την παρουσίαση της νέας του συλλογής με τη BOSS

21.10.2025 - 18:37
BOSS, DAVID BECKHAM
THE BOSS PARADOX: ένας οπτικός διάλογος ανάμεσα στην τάξη και την αταξία
FASHION

THE BOSS PARADOX: ένας οπτικός διάλογος ανάμεσα στην τάξη και την αταξία

27.09.2025 - 16:08
BOSS, BOSS Paradox, DAVID BECKHAM
Η BOSS Eyewear παρουσιάζει τη γυναικεία συλλογή γυαλιών Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025
FASHION

Η BOSS Eyewear παρουσιάζει τη γυναικεία συλλογή γυαλιών Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025

16.09.2025 - 00:39
BOSS, BOSS Eyewear, Safilo
Ο Aaron Pierre και ο Ishaan Khatter πρωταγωνιστούν στην καμπάνια “Be the Next” BOSS για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025
FASHION

Ο Aaron Pierre και ο Ishaan Khatter πρωταγωνιστούν στην καμπάνια “Be the Next” BOSS για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025

23.08.2025 - 09:00
BOSS, ΜΟΔΑ, ΝΕΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ, ΡΟΥΧΑ
H BOSS παρουσιάζει τη γυναικεία συλλογή γυαλιών Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025
FASHION

H BOSS παρουσιάζει τη γυναικεία συλλογή γυαλιών Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025

04.03.2025 - 20:44
BOSS, BOSS Eyewear, ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ, ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ
H BOSS παρουσιάζει την ανδρική συλλογή γυαλιών Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025
FASHION

H BOSS παρουσιάζει την ανδρική συλλογή γυαλιών Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025

28.02.2025 - 16:54
BOSS, ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ, ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ
Guess, Boss, Calvin Klein: Εμβληματικά brands που δεν φεύγουν ποτέ από τη μόδα
FASHION

Guess, Boss, Calvin Klein: Εμβληματικά brands που δεν φεύγουν ποτέ από τη μόδα

04.12.2024 - 15:02
BOSS, CALVIN KLEIN, Guess