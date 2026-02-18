Carry your dreams. carry your strength. be your own BOSS με τη νεα τσαντα REVERS

Με τη νέα τσάντα Revers, η BOSS παρουσιάζει ένα ευέλικτο statement piece για έναν κόσμο που κινείται 24/7 και είναι σχεδιασμένη για τη σύγχρονη, απαιτητική καθημερινότητα. Δεν έχει χώρο μόνο για τα απαραίτητα της ημέρας· γίνεται ο χώρος για τα σχέδια, τις ιδέες και τις φιλοδοξίες που καθοδηγούν ένα σημερινό BOSS. Αντικατοπτρίζοντας τη δέσμευση του brand να ενδυναμώνει τον σύγχρονο τρόπο ζωής, η Revers συνδυάζει κομψή πρακτικότητα, άψογη δεξιοτεχνία και διαχρονικό στυλ, μέσα από μια σχεδιαστική γλώσσα που είναι αδιαμφισβήτητα BOSS. Έτοιμη να συνοδεύσει τον κάτοχό της από το πρωί έως το βράδυ, κάθε στιγμή.

Οι καθαρές γραμμές και η εκλεπτυσμένη σιλουέτα συναντούν premium σουέτ ή cowhide δέρμα με τις πολυτελείς υφές να αναδεικνύονται μέσα από εξαιρετική κατασκευή. Η φόρμα της Revers επαναπροσδιορίζει έναν από τους βασικούς κώδικες της BOSS, εμπνευσμένη από το πέτο του σακακιού, ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του κοστουμιού και σύμβολο δύναμης και ακρίβειας στην τέχνη της ραπτικής. Μια οριζόντια ζώνη, που παραπέμπει σε tailored two-piece suit, προσθέτει μια εκλεπτυσμένη ραφτική πινελιά, ενώ η σιλουέτα ισορροπεί αρμονικά ανάμεσα στην ακρίβεια και τη ρευστότητα: οι έντονες γραμμές και οι απαλές καμπύλες συνθέτουν μια εντυπωσιακή, αρχιτεκτονική μορφή.

Στο εσωτερικό, δύο έξυπνοι χώροι, ένας με φερμουάρ και ένας χωρίς οργανώνουν με ευκολία τα απαραίτητα της σύγχρονης ζωής, όπως κινητό, κλειδιά, laptop και προσωπικά αντικείμενα, συνδυάζοντας λειτουργικότητα και κομψότητα. Με κλείσιμο στο επάνω μέρος με φερμουάρ για επιπλέον ασφάλεια, η BOSS Revers αποτελεί έναν αξιόπιστο σύμμαχο για κάθε απαιτητικό πρόγραμμα.

Η Revers διατίθεται σε δέρμα, σε αποχρώσεις pumice και μαύρο, καθώς και σε σουέτ σε σκούρο camel ή rust. Κυκλοφορεί σε δύο μεγέθη – μεγάλο και μικρό – ενώ οι σουέτ εκδοχές σε cave-brown και pumice διατίθενται αποκλειστικά στο μεγάλο μέγεθος carryall. Επιπλέον, προσφέρεται clutch σε ανοιχτή μεταλλική χρυσή απόχρωση, ιδανικό για βραδινές εμφανίσεις.