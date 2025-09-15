Calvin Klein Collection Spring 2026: Η “Άνοιξη” της Veronica Leoni

Η δεύτερη συλλογή της Veronica Leoni για την Calvin Klein εμβαθύνει στην ιδέα των διαχρονικών ρούχων, μεταφράζοντας τον ουσιώδη μινιμαλισμό σε μια ενισχυμένη «κανονικότητα». Επηρεασμένη από το attitude που συνδυάζει την πρωινή με τη βραδινή διάθεση, η συλλογή αντλεί έμπνευση από κινηματογραφικούς αμερικανικούς χαρακτήρες που ζουν στη Νέα Υόρκη και από τις στιλιστικές επιλογές που χαρακτηρίζουν την αισθητική τους.

«Η Calvin Klein ήταν πάντα ένα brand που ανήκει στον κόσμο και προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση lifestyle, βασισμένη στο μινιμαλισμό, το σύγχρονο ύφος και την αμερικανική αισθητική», δήλωσε η Veronica Leoni, Καλλιτεχνική Διευθύντρια της Collection.

«Με τη δεύτερη συλλογή μου, θέλησα να εκφράσω την αίσθηση της Calvin Klein ως έναν τρόπο ύπαρξης και όχι απλώς ως έναν τρόπο εμφάνισης, αποτυπώνοντας τη νοοτροπία της με τόλμη και λιτή αυθεντικότητα. Η ένταση ανάμεσα στην οικειότητα και την επιθυμία για έκθεση βρίσκει τη λύση της μέσω της δεξιοτεχνίας και της υψηλής τέχνης».

Η συλλογή παρουσιάζει μια αστική γκαρνταρόμπα όπου ο αυθορμητισμός, οι αντιθέσεις και η εκφραστικότητα πρωταγωνιστούν. Εμβληματικά κομμάτια ορίζουν έναν τρόπο ντυσίματος που ενσαρκώνει την ιδέα της ακατέργαστης ομορφιάς, ριζωμένης στην πραγματική ζωή – η ποδιά, η καμπαρντίνα, το μπουρνούζι, το blazer, το τζιν τζάκετ, το polo, το πεντάτσεπο παντελόνι, το καφτάνι, τα workwear κομμάτια, τα σανδάλια, οι μπότες, τα μοκασίνια με σόλα sneaker, οι αυστηρά σχεδιασμένες τσάντες, τα γυαλιά και τα γεωμετρικά σκουλαρίκια.

Τα εσώρουχα μετατρέπονται σε πρωταγωνιστή, με την επιρροή τους να αποτυπώνεται σε camisole και slip φορέματα με δαντελένιες λεπτομέρειες και λουράκια γυαλιών, κορυφώνοντας σε ένα tweed υφαντό φόρεμα με τα iconic λογοτυπημένα λάστιχα της μάρκας. Στα prêt-à-porter, οι σιλουέτες κυμαίνονται από ψηλές και λεπτές, σε cropped και αποκαλυπτικές, μέχρι χαλαρές και πολυεπίπεδες, με έμφαση στη μελετημένη ραπτική, τα ανάλαφρα drapery και τις λεπτομέρειες με κρόσσια. Ραφιναρισμένα μάλλινα, τεχνικά υφάσματα με washed και waxed επεξεργασίες, liquid jersey και μεταξωτά παρουσιάζονται σε μια urban ουδέτερη παλέτα λευκού, μαύρου και γκρι, με πινελιές ροζ, κόκκινου, γαλάζιου και πράσινου fern. Τα υφάσματα – και ιδιαίτερα τα δέρματα – αποκτούν νέες απτικές υφές: laser-cut ώστε να θυμίζουν πετσετέ ύφασμα, σε συνθέσεις intarsia, αλλά και με χειροποίητες και κροσέ τεχνικές που μεταμορφώνονται σε fringe φορέματα.

Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε σε κλειστό κύκλο στο Brant Foundation στο East Village της Νέας Υόρκης, συνοδευόμενη από ένα εξατομικευμένο soundtrack του βραβευμένου με Grammy παραγωγού Kid Harpoon, που ανέμειξε pop τραγούδια από διεθνείς καλλιτέχνες με ορχηστρικά και synth interludes, δημιουργώντας μια μουσική εμπειρία που εκφράζει την παγκόσμια, αλλά ταυτόχρονα απόλυτα νεοϋορκέζικη επιρροή της Calvin Klein.

Στην πρώτη σειρά και ανάμεσα στους καλεσμένους ξεχώρισαν οι Jung Kook, ROSALÍA, Lily Collins, Chris Briney, Solange, Jalen Green, Giulia Be, Louisa Jacobson, Britt Lower, Carolyn Murphy, Ego Nwodim, Emily Ratajkowski, Antwaun Sargent, Naomi Watts, Sabrina Elba, Iris Law, Nico Parker, Kid Harpoon, Tu Tontawan, Naomi Watanabe, Disha Patani, Gaia Repossi, Tyler Mitchell και πλήθος άλλων προσωπικοτήτων φορώντας Calvin Klein Collection. Το λαμπερό κοινό, συμπλήρωσαν προσωπικότητες όπως οι: Bethann Hardison, Derek Blasberg, Jeurgen Teller Dovile Drizyte, Mario Sorrenti, Mary Frey, Gray Sorrenti, Vanina Sorrenti, Alistair Mckimm, Eva Chen, June Ambrose, Collier Schorr, Thakoon Panichgul, Lauren Santo Domingo, Rachel Scott, Brandice Daniel, Nina Garcia, Kristina O’Neill και άλλοι.

Ανάμεσα στους υπόλοιπους εκλεκτούς καλεσμένους – όλοι με looks από τον κόσμο της Calvin Klein, είτε από την Collection είτε από Calvin Klein Jeans, tailored κοστούμια ή σύγχρονα ενδύματα – βρέθηκαν οι: Alton Mason, Bach Buquen, Jacob Rott, Kika Gomes, Kit Price, Leonie Hanne, Lola Clark, Sophia Roe, Tamara Kalinic, Tamu McPherson, Yesly Dimate, Tony Ozkan, Aimee Song, Ayan Broomfield, Calum Harper, Charlotte Groeneveld, Chloe Wise, Chriselle Lim, Claudia Sulewski, Deon Hinton, Elsa Hosk, Grece Ghanem, Isan Elba, Izzi Allain, Jordan Daniels, Madeline Argy, Morgan Riddle, Marlon Garcia, Dr. Orna Guralnik, Suni Lee, Tania Sarin, Gogoboi, Panly, Jasper Liu, Kemio Kurosawa, Georgia Fowler, Camila Coelho, Livia Nunes Marques, Arantza Goett και Emiliano Medina.

