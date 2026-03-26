BOSS by BECKHAM: Mε την επιμέλεια του BECKHAM, σχεδιασμένη από την BOSS

Η BOSS BY BECKHAM επιστρέφει για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 με μια ευέλικτη γκαρνταρόμπα εμπνευσμένη από μία ζωή με αυθεντικό στυλ. Σχεδιασμένη μαζί με τον Creative Style Director David Beckham, η νέα συλλογή αναβαθμίζει κάθε στιγμή από χαλαρές μέρες μέχρι ειδικές περιστάσεις.

Η συλλογή

Η συλλογή BOSS BY BECKHAM Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 χαρακτηρίζεται από κομψές σιλουέτες σε κοστούμια, casualwear και καλοκαιρινά essentials. Τα premium υφάσματα για το καλοκαίρι προσφέρουν structure και άνεση, από αέρινους συνδυασμούς μέχρι απαλά textures. Τα σχέδια αυτά προσαρμόζονται σε όλο το φάσμα των καλοκαιρινών εμφανίσεων και παραμένουν διαχρονικά.

Αυτά τα αέρινα υφάσματα χαρακτηρίζονται από καθαρές γραμμές, απαλές ουδέτερες αποχρώσεις και έντονες πινελιές χρώματος, σηματοδοτώντας τη μετάβαση στην πιο ηλιόλουστη εποχή. Η χαρακτηριστική ραφή επιστρέφει σε πιο soft textures. Τα καθημερινά essentials – από T-shirts και τζιν μέχρι sneakers – προορίζονται για εύκολο styling, έτοιμα για κάθε mood ή στιγμή. Η γκαρνταρόμπα αντηχεί την προσωπική στυλιστική προσέγγιση του David: αυτοπεποίθηση και αυθεντικότητα.

«Η συνεργασία με τον David συνεχίζει να είναι μια ισχυρή δημιουργική συνεργασία. Το ένστικτό του για μοντέρνο στυλ και η κατανόησή του για την πραγματική πολυλειτουργικότητα διαμόρφωσαν αυτή τη συλλογή από την αρχή. Μαζί, στοχεύσαμε στη δημιουργία νέων σχεδίων βασισμένων στην χαρακτηριστική δεξιοτεχνία και την ποιότητα που διαρκεί. Κάθε κομμάτι έχει σχεδιαστεί για να είναι σύγχρονο σήμερα, αλλά να αντέχει για πολλές σεζόν», δήλωσε ο Marco Falcioni, Creative Director της HUGO BOSS.

Κύρια looks

Τα looks που φοράει ο David Beckham στην καμπάνια καλύπτουν την καθημερινή ένδυση, άνετη αλλά πάντα εκλεπτυσμένη και κοστούμια έτοιμα για ειδικές περιστάσεις. Η αίσθηση της καλοκαιρινής άνεσης φαίνεται ξεκάθαρα σε ένα outfit με ένα απαλό μπεζ cardigan από βαμβακερό μείγμα, φορεμένο πάνω από ένα πουκάμισο από lyocell-μετάξι-βαμβάκι. Τα ελαφριά layers συνδυάζονται με ένα ζευγάρι καφέ παντελόνι από παρθένο μαλλί με όλη την κομψότητα ενός tailored παντελονιού αλλά με αίσθηση άνεσης χάρη στη χαλαρή μέση με κορδόνι. Τα λευκά low-top sneakers, από μίξη λείου δέρματος και πλούσιου σουέντ, ολοκληρώνουν το look.

Στο tailoring, δύο βασικά looks της καμπάνιας προβάλουν παραδοσιακές, κοφτές σιλουέτες. Πρώτον, ένα off-white double-breasted κοστούμι προσφέρει έμπνευση για καλοκαιρινά events. Είναι ακριβώς κομμένο σε slim fit από ανάλαφρο λινό μείγμα και συνδυάζεται με ένα καθαρό βαμβακερό πουκάμισο. Η μπλε γραβάτα από λινό-μετάξι και η μικρο-σχεδιασμένη μαντηλοθήκη ενισχύουν την επίσημη αίσθηση, ενώ τα διαχρονικά καφέ δερμάτινα Oxford παπούτσια ολοκληρώνουν το outfit για καλοκαιρινές δεξιώσεις και επαγγελματικά δείπνα.

Το δεύτερο tailored look είναι λίγο πιο χαλαρό, αλλά εξίσου κομψό. Ένα double-breasted blazer σε ανθρακί απόχρωση, σε πολυτελές μείγμα μαλλί-μετάξι-λινό με ένα touch από κασμίρ δίνει structure σε ένα outfit που βασίζεται σε αέρινο navy linen T-shirt και καφέ βαμβακερά παντελόνια συνδυάζοντας tailored σιλουέτα με άνετη μέση. Ζώνη από καφέ καμβά με σουέντ και versatile trainers από δέρμα ολοκληρώνουν το look.

Μια επιλογή από jackets παρέχει την τέλεια βάση για smart ή casual εμφανίσεις. Το δερμάτινο jacket παραμένει αγαπημένο στη συνεργασία BOSS BY BECKHAM και αυτή τη σεζόν επιστρέφει σε απαλό butter δέρμα nappa με refined stand γιακά. Φοριέται πάνω από κοντομάνικο cream knit από virgin wool, και το outfit ολοκληρώνεται με καφέ stretch-cotton παντελόνι και τα νέα sneakers της συλλογής. Ο David φορά επίσης ένα jacket σε καφέ από super light virgin-wool twill, με μινιμαλιστική σιλουέτα, pointed γιακά και διπλό φερμουάρ για ευέλικτο styling. Ένα cream cotton T-shirt και καφέ παντελόνια από high-twist wool ολοκληρώνουν το look.

Από τα γήινα ουδέτερα έως τις έντονες καλοκαιρινές αποχρώσεις, ένα έντονο βαθύ τιρκουάζ cotton jacket – η μοντέρνα εκδοχή του workwear από τον David – έχει γιακά καφέ που δημιουργεί αντίθεση. Στην καμπάνια συνδυάζεται με καφέ παντελόνι corduroy με oversized τσέπες για μοντέρνα, χρηστική αισθητική, μαζί με ένα color-blocked French terry sweatshirt και καφέ δερμάτινα sneakers. Για τα Σαββατοκύριακα, το look ολοκληρώνεται με roomy holdall από cotton canvas με απαλές σουέντ λεπτομέρειες.

Η συλλογή BOSS BY BECKHAM Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 είναι πλέον διαθέσιμη στο boss.com και σε καταστήματα BOSS παγκοσμίως.