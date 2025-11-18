BERSHKA series «Own Your Power»

Η BERSHKA παρουσιάζει τη νέα πρόταση της BERSHKA SERIES: Dark Romance. Αυτό το drop, πιστό στο πνεύμα της BERSHKA SERIES, διερευνά την αντίθεση ανάμεσα στη δύναμη και την ευθραυστότητα, ανάμεσα στο gothic και το αιθέριο.

Το λανσάρισμα του Dark Romance καταφτάνει μαζί με την πρώτη προβολή του βίντεο της καμπάνιας, σε σκηνοθεσία του Simon Cahn. Αυτό το βίντεο αποτελεί την κορύφωση των τριών κεφαλαίων που λειτουργούν ως τρέιλερ μιας φανταστικής ταινίας και ενός προσωπικού αφηγήματος, που συνυπάρχουν κάτω από το ίδιο μήνυμα: Own Your Power.

Η χρωματική παλέτα συνδυάζει μαύρο, λευκό, μοβ και ροζ της πούδρας. Όσον αφορά τα υλικά, η λάμψη, το βελούδο και το τούλι δημιουργούν υφές που συλλαμβάνουν το φως και χαρίζουν κίνηση, παίζοντας με διαφάνειες και αντικατοπτρισμούς.

Ανάμεσα στα κομμάτια-κλειδιά ξεχωρίζουν το μίνι φόρεμα με ντραπέ στοιχεία και 3D λεπτομέρεια τριαντάφυλλων, το μπλουζάκι με fit hour-glass και gothic τυπογραφικά στοιχεία, το παλτό XL tailoring με στητούς ώμους, το μοβ balloon φούτερ και τα γκρι τζιν με πούλιες. Το κάθε ρούχο ενσαρκώνει έναν τρόπο έκφρασης που έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να γίνει το επίκεντρο της προσοχής.

Τα αξεσουάρ ενισχύουν ακόμη περισσότερο το σύμπαν Dark Romance: κολιέ, σκουλαρίκια και παπούτσια με τακούνι με 3D τριαντάφυλλα που εξυψώνουν το look με μια νότα γλυπτικότητας.