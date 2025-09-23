Bershka menswear

The Issue
Η ανδρική γραμμή της BERSHKA παρουσιάζει μια νέα έκδοση της κολεξιόν MW, μια πρόταση που συνδυάζει το κλασικό preppy με μια σύγχρονη και ανεπιτήδευτη διάθεση. Εμπνευσμένη από την αισθητική luxury, η κολεξιόν επαναπροσδιορίζει εμβληματικά κομμάτια μέσα από μια νεανική οπτική, συνδυάζοντας το πιο εκλεπτυσμένο tailoring με τη φρεσκάδα του streetwear.

Η χρωματική παλέτα κινείται σε ζεστούς τόνους του καφέ, από κρεμ μέχρι σοκολατί, εξερευνώντας υφές όπως το κροκό. Εμπλουτίζεται με μπλε denim και navy χρώματα, που προσδίδουν αντίθεση στα σατέν πουκάμισα και τα καλοραμμένα παντελόνια. Ως μια εκλεπτυσμένη πινελιά, εμφανίζεται το μπορντό, το οποίο είναι παρόν σε βελούδινα ρούχα και αξεσουάρ, όπως το καπέλο τύπου μηχανοδηγού.

 

Μεταξύ των βασικών ρούχων ξεχωρίζουν το σετ με σακάκι και βερμούδα σε σοκολατί κροκό με μαύρο πέτο, το denim σύνολο με σχέδιο ψαροκόκαλο και κεντήματα σε πορτοκαλί για αντίθεση, και το καλοραμμένο παντελόνι σε navy με πιέτες. Επίσης ξεχωρίζουν το μπλε σατέν πουκάμισο με λευκό piping, το μπορντό βελούδινο πουκάμισο με κεντήματα, αλλά και πιο ευέλικτα κομμάτια όπως μπλουζάκια και hoodies με γραφικά luxury (ιππασία, χαβιάρι…).

 

Το drop συμπληρώνεται με αξεσουάρ και ένα ζευγάρι ναυτικά παπούτσια τύπου old σε μπορντό, δημιουργώντας μια κολεξιόν που ισορροπεί την παράδοση και τη μοντέρνα αισθητική, επαναπροσδιορίζοντας την ανδρική γκαρνταρόμπα με την υπογραφή MW.

 

Βρες τη νέα κολεξιόν MW σε επιλεγμένα καταστήματα και στο bershka.com.

