BERSHKA Active – The Athleisure Collection

10/03/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 13.03.2026 - 13:53)
Η νέα συλλογή BERSHKA ACTIVE επαναπροσδιορίζει το athleisure μέσα από μια αστική οπτική.Πρόκειται για μια πρόταση που συνδυάζει άνεση και τάσεις της μόδας, με κομμάτια σχεδιασμένα για καθημερινή χρήση.

Το χρώμα δίνει τον τόνο της σεζόν: το total white αναδεικνύεται ως μία από τις μεγάλες τάσεις της χρονιάς, ενώ το παστέλ κίτρινο προσθέτει μια μοντέρνα πινελιά. Η παλέτα συμπληρώνεται από απαλά γκρι,χακί και μαύρα, που προσφέρουν ισορροπία και ευελιξία.

Η BERSHKA ACTIVE επενδύει επίσης στις βασικές σιλουέτες της σεζόν: balloon και φουσκωτούς όγκους σε παντελόνια και jackets, capri παντελόνια που προσφέρουν μια πιο urban αισθητική, καθώς και λεπτομέρειες όπως τα waistbands, τα οποία αποτελούν βασικό στοιχείο της καμπάνιας και μπορούν να δώσουν μια απρόσμενη πινελιά ακόμη και στα πιο basic κομμάτια. Για να ολοκληρωθεί το look, οι μπαλαρίνες αποτελούν απαραίτητο στοιχείο.

Όσον αφορά τα υφάσματα, η συλλογή διευρύνει το σύμπαν της ενσωματώνοντας νέες προτάσεις που εμπλουτίζουν τη σειρά και μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους: tricot, ελαφριά νάιλον υφάσματα και premium plush. Μαζί με τα τεχνικά υφάσματα, επιτρέπουν τη δημιουργία προσωποποιημένων looks ανάλογα με το στυλ και την ώρα της ημέρας.

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας για το λανσάρισμα, η BERSHKA ACTIVE δημιούργησε ένα Pop Up Store στη Μαδρίτη (C/ Barquillo 11), έναν προσωρινό χώρο όπου η συλλογή παρουσιάστηκε αποκλειστικά. 

Στις 27 και 28 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικές pre-sales των διαφορετικών ACTIVE drops πουθα κυκλοφορήσουν μέσα στη σεζόν, ενισχύοντας τη σύνδεση με την κοινότητα και μεταφέροντας το urban σύμπαν της συλλογής σε ένα φυσικό και βιωματικό περιβάλλον.

 

