Back-to-Work με Tommy Hilfiger: Κey looks για την επιστροφή στο γραφείο

Η Tommy Hilfiger παρουσιάζει τις νέες προτάσεις Transitional Essentials & Back-to-Work για τη σεζόν, που φέρνει στο επίκεντρο κομμάτια για γυναίκες και άνδρες, ιδανικά για την επάνοδο στην καθημερινότητα της δουλειάς. Η συλλογή ισορροπεί ανάμεσα στην preppy κομψότητα και τη σύγχρονη λειτουργικότητα, προσφέροντας key looks που ανανεώνουν τα κλασικά και τα μεταμορφώνουν σε σύγχρονα wardrobe essentials.

Από τη ραπτική και το layering μέχρι τα statement αξεσουάρ, η συλλογή αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο το office style μπορεί να γίνει αβίαστα κομψό και ανεπιτήδευτα δυναμικό.

Επαναπροσδιόρισε το dress code

Το νέο back-to-work ντύσιμο ισορροπεί ανάμεσα στην ήπια ραπτική και τις φρέσκες εκδοχές του dressed casual. Χαλαρά chinos, denim jackets, ριγέ πουκάμισα και λεπτομέρειες prep δημιουργούν ένα στιλ για όσους γνωρίζουν τους κανόνες – και ξέρουν πώς να τους ανατρέπουν.

Η επιμελημένη πρόταση του layering

Η σεζόν χτίζει πάνω σε ρευστές σιλουέτες και ελαφριές δομές, προτείνοντας looks που λειτουργούν από το crisp πρωινό της πόλης μέχρι το «μούχρωμα» του δειλινού. Το layering κυριαρχεί: trench coats, καρό μοτίβα και ανάλαφρα knitwear απογειώνουν την κομψότητα χωρίς να στερούν πρακτικότητα.





Η δερμάτινη crossbody τσάντα American Icon

Το απόλυτο seasonal essential. Φτιαγμένη από πλούσιο pebble-grain δέρμα, η American Icon Crossbody Bag συνδυάζει κλασική δομή με σύγχρονες λεπτομέρειες. Ένα αξεσουάρ που ενώνει το heritage με το σήμερα και ολοκληρώνει κάθε back-to-work look με διαχρονικότητα.

Καρό & cable knits

Οι heritage υφές επιστρέφουν ανανεωμένες: καρό πανωφόρια, πλεκτά με cable λεπτομέρειες και ζεστές αποχρώσεις συνθέτουν μια σύγχρονη παλέτα που παραμένει πιστή στη ναυτική και collegiate ταυτότητα της Tommy Hilfiger. Πρόκειται για μια σύγχρονη προσέγγιση του layering, όπου το κλασικό αποκτά νέο χαρακτήρα.

Ανεπιτήδευτο Prep

Το prep στυλ παραμένει διαχρονικό, φορεμένο με άνεση και ελευθερία. Από τα loafers και τα wide-leg chinos μέχρι τα striped πουκάμισα και τα varsity-inspired knits, το αποτέλεσμα είναι κομψό χωρίς υπερβολές. Το ανεπιτήδευτο prep αφήνει χώρο στην προσωπικότητα να ξεχωρίσει.

Με τις Back-to-Work προτάσεις της, η Tommy Hilfiger παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη πρόταση για την γκαρνταρόμπα που παραμένει πιστή στην αμερικανική preppy κληρονομιά της, ενώ την εξελίσσει με σύγχρονες ανατροπές και εκλεπτυσμένες επιλογές.