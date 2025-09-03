Back to Cool: Επιστροφή στο σχολείο με τους δικούς σου όρους!

Tο epapoutsia.gr παρουσιάζει την καμπάνια “Back to Cool”, αποδεικνύοντας ότι το να είσαι cool δεν είναι προνόμιο αλλά επιλογή. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι διάθεσή για αλλαγή.

Μπορείς να βρεις sneakers που κάνουν θραύση στο TikTok, ένα σακίδιο που ταιριάζει στο vibe σου και ένα look που σε κάνει να νιώθεις ο εαυτός σου, σε κάθε περίσταση.

adidas, Puma, Vans, Reebok, New Balance, Converse, Skechers και προϊόντα που συνδυάζουν άνεση, λειτουργικότητα και στυλ. Να είσαι cool σημαίνει να νιώθεις ελεύθερος, να ξεχωρίζεις και να συνδυάζεις διαφορετικά στυλ όπως κάνουν οι top creators στο Instagram και το TikTok.

Κορίτσια, Set the vibe!

Για τα έφηβα κορίτσια που ξέρουν ότι η μόδα είναι κάτι περισσότερο από ρούχα αλλά τρόπος επικοινωνίας. Sneakers όπως τα adidas Samba, Puma Suede ή τα κλασικά Vans Old Skool κυριαρχούν στο TikTok και στις fashion λίστες από την Κοπεγχάγη μέχρι τη Σεούλ. Συνδυάζονται με μίνι φούστες, oversized πουκάμισα, blazers ή πουλόβερ σε “soft girl aesthetic”, δημιουργώντας σύνολα με χαρακτήρα αλλά χωρίς προσπάθεια.

Το απόλυτο αξεσουάρ; Σακίδια αλλά όχι τα κλασικά του δημοτικού…αυτά που είναι με λεπτομέρειες, έντονα λογότυπα και στυλ που ξεχωρίζει. Ο συνδυασμός άνεσης και αισθητικής είναι must το 2025 γιατί cool είναι αυτό που πραγματικά προσφέρει άνεση στη καθημερινότητά σου.

Αγόρια που ξέρουν τι θέλουν

Η επιστροφή στο σχολείο είναι η ιδανική στιγμή για να πάρεις τον έλεγχο του στυλ σου. Τα αγόρια αντλούν έμπνευση από το TikTok και το “college” vibe: μπλούζες rugby, φαρδιά παντελόνια, φούτερ και φυσικά sneakers. Τα adidas Campus, Puma Smash ή τα εμβληματικά Reebok είναι η τέλεια βάση για να πειραματιστείς. Πρόκειται για μοντέλα διαχρονικά, που σου επιτρέπουν να συνδυάσεις κάθε τάση που εμφανίζεται στα social media… κυριολεκτικά από τη μια μέρα στην άλλη.

Στον ώμο; Ένα σακίδιο από Vans, adidas ή Puma. Κατά προτίμηση oversized, με χώρους για όλα από βιβλία και laptop, μέχρι παγούρι. Το cool είναι ότι ταιριάζει με τα πάντα είτε με ένα blazer είτε με μια φόρμα.

Μικρές βασίλισσες του προαυλίου

Τα μικρά κορίτσια ξέρουν τι τους αρέσει και θέλουν να νιώθουν σαν πρωταγωνίστριες στις δικές τους ιστορίες. Χρωματιστά sneakers από adidas, New Balance ή μαγικά παπούτσια με φωτάκια Disney τους προσφέρουν αυτό που χρειάζονται περισσότερο: άνεση και χαρά στο ντύσιμο. Τα αυτοκόλλητα λουράκια κάνουν το ντύσιμο παιχνίδι και όχι αγγαρεία.

Όσο για τα σακίδια; Θέλουν παστέλ αποχρώσεις, χαριτωμένα prints και ανατομική πλάτη. Γιατί το cool είναι να φαίνεσαι γλυκιά αλλά να νιώθεις στήριξη γιατί κανείς δεν θέλει να κουβαλάει βάρος χωρίς άνεση.

Μικροί βασιλιάδες της αυτοπεποίθησης

Τα αγόρια προτιμούν τα απλά και πρακτικά πράγματα. Τα sneakers από Skechers, adidas ή Vans είναι αρκετά ευέλικτα για κάθε περίσταση από το σχολείο και την προπόνηση, μέχρι τις βόλτες με φίλους. Τι είναι cool; Ότι παπούτσια και σακίδια δεν εμποδίζουν την κίνηση. Τα σακίδια με πρακτική διαρρύθμιση και μπροστινό κούμπωμα εξασφαλίζουν ότι η πλάτη δεν πονάει κάτι που επιθυμούν τα παιδιά και οι γονείς τους.

Back to Cool – Set your own vibe στο epapoutsia.gr

Η καμπάνια “Back to Cool” μάς θυμίζει ότι το στυλ ξεκινάει από τα μικρά πράγματα από τα παπούτσια που σε κάνουν να θέλεις να εξερευνήσεις τον κόσμο, μέχρι το σακίδιο που γίνεται ο σύμμαχός σου κάθε μέρα. Αυτές είναι οι επιλογές που λένε τη δική σου ιστορία.

Όλα τα προϊόντα της καμπάνιας “Back to Cool” είναι ήδη διαθέσιμα στο epapoutsia.gr και στο app.

Set the vibe πριν το κάνουν οι άλλοι!