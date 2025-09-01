B for Basics : Η Stradivarius παρουσιάζει τη νέα της συλλογή

Στη Stradivarius, το γράμμα B αποτελεί το σήμα κατατεθέν της συλλογής Basics, η οποία ανανεώνεται με την άφιξη της νέας σεζόν. Το brand εκφράζει την πρόθεσή του μέσα από ευέλικτα, λειτουργικά κομμάτια και μια καθαρή αισθητική — ιδανική για τη σύγχρονη γκαρνταρόμπα.

Το T-shirt, το αιώνιο basic, επανασυστήνεται σε oversized, cropped, αμάνικα, κοντομάνικα και μακρυμάνικα σχέδια. Δίπλα του, τα polo shirts και τα φούτερ με φερμουάρ προσθέτουν μια κλασική, χαλαρή πινελιά, ενισχύοντας τη νέα συλλογή basics του brand.

Όλα αυτά παρουσιάζονται σε μια ανανεωμένη παλέτα χρωμάτων, που περιλαμβάνει τάσεις όπως το λαδί πράσινο, δημιουργώντας ένα σύμπαν από must-haves για κάθε γκαρνταρόμπα.

Η συλλογή ολοκληρώνεται με relaxed-fit τζιν που προσθέτουν χαρακτήρα και μοντέρνα αισθητική χωρίς να θυσιάζουν την άνεση. Αντίθετα, οι μίνι φούστες προσφέρουν την τέλεια αντίθεση: θηλυκές, ευέλικτες και ικανές να μεταμορφώσουν οποιοδήποτε basic σε μια διακριτική αλλά ταυτόχρονα fashion-forward δήλωση στυλ.