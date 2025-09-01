The Issue
Now Reading
B for Basics : Η Stradivarius παρουσιάζει τη νέα της συλλογή
The Issue
The Issue

B for Basics : Η Stradivarius παρουσιάζει τη νέα της συλλογή

Avatar photo
by
1 Σεπτεμβρίου, 2025
B for Basics : Η Stradivarius παρουσιάζει τη νέα της συλλογή
Avatar photo

Το brand εκφράζει την πρόθεσή του μέσα από ευέλικτα, λειτουργικά κομμάτια και μια καθαρή αισθητική — ιδανική για τη σύγχρονη γκαρνταρόμπα

Στη Stradivarius, το γράμμα B αποτελεί το σήμα κατατεθέν της συλλογής Basics, η οποία ανανεώνεται με την άφιξη της νέας σεζόν. Το brand εκφράζει την πρόθεσή του μέσα από ευέλικτα, λειτουργικά κομμάτια και μια καθαρή αισθητική — ιδανική για τη σύγχρονη γκαρνταρόμπα.

B for Basics : Η Stradivarius παρουσιάζει τη νέα της συλλογή

Το T-shirt, το αιώνιο basic, επανασυστήνεται σε oversized, cropped, αμάνικα, κοντομάνικα και μακρυμάνικα σχέδια. Δίπλα του, τα polo shirts και τα φούτερ με φερμουάρ προσθέτουν μια κλασική, χαλαρή πινελιά, ενισχύοντας τη νέα συλλογή basics του brand.

B for Basics : Η Stradivarius παρουσιάζει τη νέα της συλλογή

Όλα αυτά παρουσιάζονται σε μια ανανεωμένη παλέτα χρωμάτων, που περιλαμβάνει τάσεις όπως το λαδί πράσινο, δημιουργώντας ένα σύμπαν από must-haves για κάθε γκαρνταρόμπα.

B for Basics : Η Stradivarius παρουσιάζει τη νέα της συλλογή

Η συλλογή ολοκληρώνεται με relaxed-fit τζιν που προσθέτουν χαρακτήρα και μοντέρνα αισθητική χωρίς να θυσιάζουν την άνεση. Αντίθετα, οι μίνι φούστες προσφέρουν την τέλεια αντίθεση: θηλυκές, ευέλικτες και ικανές να μεταμορφώσουν οποιοδήποτε basic σε μια διακριτική αλλά ταυτόχρονα fashion-forward δήλωση στυλ.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η νέα συνεργασία της H&M με την Lorena Saravia αναδεικνύει την σύγχρονη προσέγγιση της σχεδιάστριας στην μεξικάνικη μόδα
Η νέα συνεργασία της H&M με την Lorena Saravia αναδεικνύει την σύγχρονη προσέγγιση της σχεδιάστριας στην μεξικάνικη μόδα
ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η Bershka παρουσιάζει τη νέα collection Bershka Active
Η Bershka παρουσιάζει τη νέα collection Bershka Active
Tags



Ακολούθησε το TheIssue.gr στο Google News και μάθε πρώτη όλα τα νέα!


The Issue
Site Footer
Dnews
theissue.gr

Site Footer

Copyright © 2022 – 2025 TheIssue.gr • All Rights Reserved.

Developed by Nuevvo