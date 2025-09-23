AW GEE! WOW: O Harry Lambert για τη νέα συλλογή ZARA X DISNEY

Πρόκειται για την τρίτη συνεργασία του fashion stylist, και της ZARA. Ο Harry Lambert είναι γεννημένος στο Norwich και έχει έδρα του το Λονδίνο. Τα σχέδια της συλλογής είναι εμπνευσμένα από το «Mickey & Friends» της Disney: τον Mickey Mouse (Μίκυ), τη Minnie Mouse (Μίννι), τη Daisy Duck (Νταίζη), τον Donald Duck (Ντόναλντ) και τον Goofy (Γκούφυ), με σκοπό να προσφέρουν έμπνευση και ζωντάνια. Η συλλογή περιλαμβάνει ανδρικά, γυναικεία και για πρώτη φορά παιδικά ρούχα. Ο Lambert δημιούργησε αυτά τα κομμάτια για να δώσει μία νότα χαράς στην γκαρνταρόμπα, εμπνευσμένος από τη μακροχρόνια αγάπη του για τις ιστορίες και τους χαρακτήρες της Disney. Η ιδέα του matchy-matchy είναι, επίσης, βασική, ώστε όλη η οικογένεια να μπορεί να διασκεδάσει συνδυάζοντας πολλαπλά κομμάτια της συλλογής.

«Έχουν περάσει 30 χρόνια από τότε που συνάντησα για πρώτη φορά τον Mickey και τους φίλους του στο Walt Disney World Resort, στη Φλόριντα. Ήταν μια καθοριστική στιγμή της παιδικής μου ηλικίας και από τότε η οικογένειά μου κι εγώ επιστρέψαμε πολλές φορές για να είμαστε μαζί και να ταξιδέψουμε σε έναν κόσμο φαντασίας και διασκέδασης», δήλωσε ο Lambert. «Εκεί, πάντα ένιωθα πολύ άνετα και ήμουν απλά… χαρούμενος. Η Disney μου έχει προσφέρει τόσες ευτυχισμένες αναμνήσεις, οπότε ήταν απίστευτα συναρπαστικό να συνεργαστώ στενά μαζί της και να αντλήσω έμπνευση από τους μοναδικούς χαρακτήρες, για να δημιουργήσω την τρίτη μου συλλογή με τη ZARA».

Η Sonia Samra, EMEA Vice President Fashion, Home & Beauty των Disney Consumer Products δήλωσε: «Η συνεργασία μας με τον Harry και τη Zara σηματοδοτεί μια τολμηρή και συναρπαστική εξέλιξη του Mickey & Friends. Η συλλογή συνδυάζει την κληρονομιά των αγαπημένων σε όλους μας χαρακτήρων με το μοντέρνο σχέδιο, προσφέροντας ένα εμβληματικό, παιχνιδιάρικο και σύγχρονο στυλ».

Η συλλογή AW GEE! WOW αντλεί ζωηρές αποχρώσεις από την παλέτα χρωμάτων της Disney, ενώ η κυρίαρχη σιλουέτα παραπέμπει σε μια διαχρονική, ρετρό αίσθηση που εμπνέεται από τα signature στυλ των νέων φίλων του Lambert και τα ενσωματώνει στο δικό του στυλ σχεδιασμού. Στη συλλογή, θα βρείτε έντονα κουμπιά, κομψούς, και μερικές φορές χνουδωτούς γιακάδες και εμβληματικές σιλουέτες, τόσο για γιορτινά φορέματα όσο και για καθημερινά μπλουζάκια, όλα σε διασκεδαστικές ζωηρές αποχρώσεις, σε συνδυασμό με ιδιαίτερες υφές.

Οι χαρακτηριστικές ατάκες των αγαπημένων χαρακτήρων της Disney, προσθέτουν χιούμορ και αυθεντικότητα στη συλλογή, καθώς αναγράφονται σε καπέλα μπέιζμπολ και raglan μπλουζάκια. Οι ατάκες εμφανίζονται σε όλη τη συλλογή για να δώσουν στυλ και χαρακτήρα στην AW GEE! WOW γκαρνταρόμπα.

Στη γυναικεία συλλογή, τα ασορτί σετ περιλαμβάνουν μία χνουδωτή faux-fur φούστα μαζί με ένα πλεκτό ζακετάκι, με φιόγκο και ένα παντελόνι, καθώς ακόμα ένα κομψό κοντό κοστούμι με faux-fur λεπτομέρειες. Ολοκληρωμένα looks αλλά και πιο εκκεντρικά σύνολα μέσω του συνδυασμού μεμονωμένων κομματιών μπορούν να δημιουργηθούν, για να φέρουν το AW GEE! WOW στυλ σε όλες τις γκαρνταρόμπες και για όλες τις περιστάσεις. Τα στριφώματα παραμένουν ψηλά με έντονες πουά και γλυκές παστέλ σατέν αποχρώσεις, καθιστώντας τα ιδανικά για ρούχα για πάρτι. Αντιθέτως, η γραμμή του denim παραμένει χαλαρή και άνετη, για να μπορεί να συνδυαστεί με φαρδιά μπλουζάκια και ζεστά πλεκτά. Το μαύρο, σαν περίγραμμα κινούμενου σχεδίου, δίνει ένταση στη συλλογή, με μια αίσθηση βάθους, ώστε να επιτρέψει στα υπόλοιπα χρώματα να αναδειχθούν.

Στην ανδρική συλλογή, η αίσθηση του αθλητικού στυλ κυριαρχεί, και περιλαμβάνει vintage jackets σε denim, baby pink και έντονο κόκκινο αλλά και μπλε και καφέ κλασική αθλητική φόρμα. Κομψά καρό παντελόνια και oversized καρό παλτό ολοκληρώνουν τη συλλογή των tailored κομματιών, με τα πιο κοντά μήκη να χρησιμοποιούνται για να στρέψουν όλα τα βλέμματα στα γυαλιστερά μεταλλικά αθλητικά παπούτσια. Συνολικά, από τα πλεκτά με τους χαρακτήρες της Disney έως και τους γιακάδες με τη φιγούρα του Mickey Mouse, η συλλογή έχει μια χαλαρή αίσθηση που κάνει το ντύσιμο με στυλ μια εύκολη υπόθεση.

Ο Lambert σχεδιάζει παιδική συλλογή για πρώτη φορά. Prints, μοτίβα και σιλουέτες από την ανδρική και τη γυναικεία συλλογή αναπροσαρμόζονται σε μικρότερα μεγέθη, για να προσφέρουν μια στιλάτη γκαρνταρόμπα για τους μικρούς φίλους.

«Το να πηγαίνεις στα πάρκα και να γιορτάζεις τον Mickey και τους φίλους του είναι πάντα μια καλή δικαιολογία για να ντυθείς. Με το AW GEE! WOW, φαντάζομαι όλη την οικογένεια, τις μητέρες, τις κόρες, τους μπαμπάδες και τους γιους, να ετοιμάζονται φορώντας ασορτί ρούχα και να δημιουργούν όμορφες αναμνήσεις» μοιράζεται ο Lambert.

Για τα κορίτσια, οι χαρακτήρες εμπνέουν τη δημιουργία όμορφων φορεμάτων για πάρτι, χαλαρών σετ και έντονων πλεκτών, με χνουδωτά υφάσματα που προσδίδουν διασκεδαστικές υφές σε παλτά, μακριά κασκόλ και μεγάλα καπέλα. Η συλλογή για τα αγόρια αντλεί έμπνευση από το vintage αθλητικό στυλ και περιλαμβάνει ένα μπουφάν μπέιζμπολ και ένα κολεγιακό πουλόβερ, εμπνευσμένα από τους χαρακτήρες της Disney και σχεδιασμένα να συνδυάζονται με ριγέ μπλουζάκια τύπου Breton, καρό παντελόνια και πλεκτά.

Η παρουσίαση της συλλογής είναι εμπνευσμένη από την αισθητική τηλεοπτικού show, με τον Lambert ως κομψό παρουσιαστή σε τηλεπαιχνίδι και τους νέους του φίλους ως τους διάσημους καλεσμένους έκπληξη, που έχουν έρθει για να φέρουν λίγη παραπάνω μαγεία στο show.

Εδώ, η συλλογή ζωντανεύει μαζί με τον Mickey και τους φίλους του, φορεμένη κάτω από τα λαμπερά φώτα του πλατό. Η παιχνιδιάρικη, χαρακτηριστική αίσθηση των κομματιών της συλλογής, αναδεικνύει την προσωπικότητα των διαγωνιζόμενων του τηλεπαιχνιδιού, με τη βοήθεια των νέων ξεχωριστών φίλων τους, ενός ενθουσιώδους κοινού, της διασκέδασης που προσφέρει το παιχνίδι και των γνώριμων σκηνικών.

Ο Mickey και οι φίλοι του δεν ήταν οι μόνοι VIPs στο σετ. Ο Lambert προσκάλεσε, επίσης, τον ανιψιό του, τη μητέρα και τον πατέρα του. Ο Lambert ανέφερε ότι:

«Μου άρεσε ότι μπόρεσα να μοιραστώ το ίδιο συναίσθημα θαυμασμού που είχα ως παιδί με τον ανιψιό μου. Το να συναντήσω τον Mickey Mouse και τους φίλους του σε ένα καινούργιο δικό μου περιβάλλον ήταν για εμένα μια πολύ ξεχωριστή στιγμή και ήμουν πολύ χαρούμενος που τη μοιράστηκα με την οικογένειά μου».

AW GEE! WOW: Η συλλογή «HARRY LAMBERT FOR ZARA X DISNEY» θα είναι διαθέσιμη από τις 25 Σεπτεμβρίου στο Zara.com και σε επιλεγμένα καταστήματα. Μια αποκλειστική πρώτη παρουσίαση της συλλογής θα είναι διαθέσιμη στο The Selfridges Corner Shop, στο Λονδίνο, από τις 22 Σεπτεμβρίου, ενώ ένα αποκλειστικό pop-up θα πραγματοποιηθεί στο CRANES 6142, στη Shibuya, στο Τόκιο, από τις 25 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου.