22/04/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 22.04.2026 - 17:17)
ΑΓΑΠΗΣΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΙΕΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΣΟΥ
Η Stradivarius παρουσιάζει το νέο της μανιφέστο, LOVE YOUR PERFECT CONTRADICTIONS, μια δήλωση που τοποθετεί στο επίκεντρο μια ξεκάθαρη ιδέα: η αντίφαση είναι μέρος αυτού που είμαστε. Σε ένα πλαίσιο όπου τα πάντα μοιάζουν να απαιτούν ορισμό και πίστη σε μία και μόνη εκδοχή του εαυτού μας, το brand προτείνει το ακριβώς αντίθετο.

Η προσωπικότητά μας εξελίσσεται, μεταμορφώνεται και αμφισβητεί τον εαυτό της. Αλλάζει με τον χρόνο, με τις εμπειρίες και, κάποιες φορές, ακόμη και μέσα σε μία μόνο μέρα. Η Stradivarius μετατρέπει αυτή την πραγματικότητα στον πυρήνα της νέας της αφήγησης. Με το Αγάπησε τις τέλειες αντιφάσεις σου, το brand μας προσκαλεί να αγκαλιάσουμε όλες τις εκδοχές που μας ορίζουν: να επιλέγουμε ναι και όχι, να ακολουθούμε το πλάνο ή να το σπάμε, να μένουμε μέσα ή να βγαίνουμε έξω. Γιατί δεν πρόκειται για το να αποφασίζουμε μία φορά ή να επιλέγουμε μόνο έναν δρόμο — πρόκειται για το να αποδεχόμαστε ότι μέσα στην αντίφαση υπάρχει επίσης ταυτότητα, στυλ και αλήθεια.

Αυτή η ιδέα μεταφράζεται στο editorial μέσα από καθημερινές σκηνές που εξερευνούν την επιλογή και το αντίθετό της. Απλές στιγμές δίνουν τη θέση τους σε αντίθετες αποφάσεις — να ακολουθήσεις το πλάνο ή να το σπάσεις, να μείνεις ή να φύγεις — σε μια αισθητική που συνδυάζει το προσεγμένο με το αυθόρμητο, αντανακλώντας τη διαρκή δυαδικότητα της πραγματικής ζωής.

Η συλλογή υποστηρίζει αυτή την ιδέα μέσα από ανάλαφρες σιλουέτες και καθορισμένους όγκους. Παντελόνια balloon, ρευστές φούστες και χαλαρό denim συνδυάζονται με ριγέ σετ και δομημένα tops, ιδιαίτερα σε halter γραμμές. Ντελικάτα υφάσματα, διακριτική διαφάνεια και πινελιές λάμψης προσθέτουν αντίθεση, ενώ σακάκια και καμπαρντίνες σε ουδέτερους τόνους επαναπροσδιορίζουν τη ραπτική με σύγχρονο τρόπο. Τσάντες, γυαλιά ηλίου και φουλάρια ολοκληρώνουν μια ευέλικτη και μοντέρνα πρόταση.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

MASSIMO DUTTI PRESENTS ITS NEW STUDIO COLLECTION: LA LUMIÈRE
FASHION

MASSIMO DUTTI PRESENTS ITS NEW STUDIO COLLECTION: LA LUMIÈRE

22.04.2026 - 21:06
BEAUTY BRAND, CELEBRITY STYLE, FASHION BRAND
FIRST LOOK: Η H&M ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ STELLA McCARTNEY H&M
FASHION

FIRST LOOK: Η H&M ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ STELLA McCARTNEY H&M

22.04.2026 - 17:26
BEAUTY LOOKS, FASHION STYLE, PRETTY WOMAN
Η Uma Thurman στο MET Gala 2024 έκανε το τέλειο μακιγιάζ που κρύβει τις ρυτίδες
BEAUTY

Η Uma Thurman στο MET Gala 2024 έκανε το τέλειο μακιγιάζ που κρύβει τις ρυτίδες

07.05.2024 - 13:13
BEAUTY LOOKS, MET GALA, MET GALA 2024, UMA THURMAN, ΗΘΟΠΟΙΟΣ, ΡΟΥΖ, ΡΥΤΙΔΕΣ
Τα βυσσινί χείλη της Max Mara θα είναι ο πρωταγωνιστής στην ομορφιά για όλο το 2024
BEAUTY

Τα βυσσινί χείλη της Max Mara θα είναι ο πρωταγωνιστής στην ομορφιά για όλο το 2024

25.09.2023 - 09:00
BEAUTY LOOKS, BEAUTY TRENDS, FASHION SHOW MILAN, FASHION WEEK MILAN, MAX MARA, ΜΑΚΙΓΙΑΖ, ΟΜΟΡΦΙΑ
Τα θηλυκά, δυναμικά και σαγηνευτικά beauty looks του Tom Ford S24 που ξεχώρισαν στο Μιλάνο
BEAUTY

Τα θηλυκά, δυναμικά και σαγηνευτικά beauty looks του Tom Ford S24 που ξεχώρισαν στο Μιλάνο

22.09.2023 - 14:30
BEAUTY LOOKS, FASHION SHOW MILAN, FASHION WEEK MILAN, PETER HAWKINGS, TOM FORD, ΜΑΚΙΓΙΑΖ, ΜΑΛΛΙΑ
Ο Richard Gere γίνεται 74 την τελευταία μέρα του καλοκαιριού κι εμείς τον ερωτευόμαστε ξανά
LIFE

Ο Richard Gere γίνεται 74 την τελευταία μέρα του καλοκαιριού κι εμείς τον ερωτευόμαστε ξανά

31.08.2023 - 11:02
HOLLYWOOD, PRETTY WOMAN, RICHARD GERE, STAR, ΑΦΙΕΡΩΜΑ, ΓΕΝΕΘΛΙΑ, ΗΘΟΠΟΙΟΣ
Η Victoria Beckham με ένα post της διαφημίζει την Ελλάδα αλλά και το brand της 2 σε 1
FASHION

Η Victoria Beckham με ένα post της διαφημίζει την Ελλάδα αλλά και το brand της 2 σε 1

03.07.2023 - 13:00
FASHION BRAND, FASHION NEWS, ROSALIA, VICTORIA BECKHAM, ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ
Η Julia Roberts υιοθέτησε το απόλυτο hair trend της σεζόν- Like;
BEAUTY

Η Julia Roberts υιοθέτησε το απόλυτο hair trend της σεζόν- Like;

30.03.2023 - 09:00
CHOPARD, HAIR TREND, HAIRSTYLE, JULIA ROBERTS, PRETTY WOMAN, TICKET TO PARADISE, ΒΑΜΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ, ΜΑΛΛΙΑ