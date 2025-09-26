Αυτά είναι τα παπούτσια που θα φορέσεις αυτή την εποχή

Το φθινόπωρο είναι η εποχή του transition, ο καιρός μπορεί να ξεκινάει ζεστός τα πρωινά αλλά νωρίς το βράδυ να γίνεται πιο δροσερός. Και αν κάτι λέει πολλά για το στιλ σου σ’ αυτή την περίοδο, αυτό είναι τα παπούτσια.

Παρακάτω συγκεντρώσαμε τις τάσεις που κυριαρχούν τώρα για άνετες, στιλάτες εμφανίσεις.

Flats, μπαλαρίνες & Mary Janes

Οι εναλλακτικές στα sneakers, ειδικά για καθημερινές εμφανίσεις. Υπάρχουν πολλές επιλογές με λεπτά ή χιαστί λουράκια, μικρές αγκράφες και ιδιαίτερες λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά.

Chunky sneakers

Τα πλατύτερα παπούτσια, με έντονα στοιχεία στη σόλα, είναι πολύ στο προσκήνιο. Σε ουδέτερα ή λίγο πιο έντονα χρώματα είναι ιδανικά για πολύωρη χρήση.

Loafers & moccasins

Η άνεση και το κομψό στοιχείο συνδυάζονται. Υφάσματα όπως σουέτ ή συνθετικό δέρμα με λεπτομέρειες όπως διακοσμητικά στοιχεία ή φούστες να «κουμπώνουν» καλά με αυτά.

Mules και slingback flats

Η μετάβαση από τα καλοκαιρινά σανδάλια στα πιο κλειστά παπούτσια περνάει απ’ αυτά. Αν και πιο ανοιχτά, μπορεί να δουλέψουν σε πιο ζεστές φθινοπωρινές μέρες, ιδιαίτερα αν τα συνδυάσεις με καλτσάκια ή λεπτά καλσόν.

Πώς να τα συνδυάζεις

Αν φοράς flat παπούτσια ή loafers, προτίμησε καλτσάκια που φαίνονται (χρώμα, σχέδιο) ή διακριτά καλσόν.

Τα Sneakers πάνε σχεδόν με τα πάντα: λινά παντελόνια, φορέματα maxi, cropped jeans. Το trick είναι να είναι καθαρά και να μην έχουν υπερβολικά πολλά στοιχεία αν θες πιο “καθαρό” look.

Booties και μπουφάν, μάλλινες κάπες ή ζακέτες ισοδυναμούν με super cozy vibe για τις πρώτες φθινοπωρινές δροσιές.

Τα kitten heels είναι ιδανικά όταν θες να φοράς φούστα ή φόρεμα, αλλά να μη κουραστείς περπατώντας, ειδικά όταν βολτάρεις στην πόλη.

Τα παπούτσια είναι ένας τρόπος να εκφράσεις το στιλ σου χωρίς να κάνεις υπερβολές. Αυτή η εποχή ζητάει άνεση και κομψότητα, ότι μπορεί να φορεθεί πολλές φορές, με πολλούς τρόπους. Είτε θες κάτι πιο casual είτε πιο επίσημο, υπάρχουν πολλές επιλογές και με λίγη έρευνα, μπορείς να βρεις αυτό που σου ταιριάζει.