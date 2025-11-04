The Issue
Admiral νέα Συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025-2026 Winter In Town
Admiral νέα Συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025-2026 Winter In Town

4 Νοεμβρίου, 2025
Admiral νέα Συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025-2026 Winter In Town
Η Admiral συνεχίζει να τιμά την αθλητική της ταυτότητα, εξελίσσοντας τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το everyday athletic style, με ρούχα που στηρίζουν την κίνηση, την ελευθερία και την αυτοέκφραση.

Η Admiral παρουσιάζει τη νέα συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025-2026, μια καμπάνια εμπνευσμένη από τον παλμό της πόλης και τον σύγχρονο ενεργό τρόπο ζωής. Με urban αισθητική και mood που θυμίζει μια αυθεντική βόλτα στους δρόμους, η συλλογή συνδυάζει casual και αθλητικά στοιχεία — εκεί όπου η άνεση συναντά το καθημερινό στυλ.

Admiral νέα Συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025-2026 Winter In TownΗ νέα συλλογή έρχεται για να συνοδεύσει κάθε στιγμή της καθημερινότητας. Από τις πρωινές μετακινήσεις, μέχρι τη χαλαρή βόλτα στην πόλη και την προπόνηση, τα looks της Admiral προσφέρουν την ιδανική ισορροπία ανάμεσα σε λειτουργικότητα και αισθητική.

Κεντρική θέση στα κομμάτια της συλλογής έχουν τα ζεστά fleece πανωφόρια και τα iconic bomber jackets, δίνοντας δυναμισμό και χαρακτήρα σε κάθε εμφάνιση. Παράλληλα, τα cozy φούτερ προσφέρουν απίστευτη άνεση και ζεστασιά, δημιουργώντας outfits που μπορούν να φορεθούν από το πρωί έως το βράδυ, με ασυναγώνιστο στυλ.

Admiral νέα Συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025-2026 Winter In Town

Τη συλλογή ολοκληρώνουν τα αθλητικά outfits και παπούτσια για το γυμναστήριο και το τένις, δίνοντας στον σύγχρονο urban athlete επιλογές που συνδυάζουν υψηλή απόδοση και premium αισθητική. Με τεχνικά υφάσματα, καινοτόμες γραμμές και εργονομικά παπούτσια, η Admiral υποστηρίζει κάθε προπόνηση από το court μέχρι το gym floor.

 

