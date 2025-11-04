Admiral νέα Συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025-2026 Winter In Town

Η Admiral παρουσιάζει τη νέα συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025-2026, μια καμπάνια εμπνευσμένη από τον παλμό της πόλης και τον σύγχρονο ενεργό τρόπο ζωής. Με urban αισθητική και mood που θυμίζει μια αυθεντική βόλτα στους δρόμους, η συλλογή συνδυάζει casual και αθλητικά στοιχεία — εκεί όπου η άνεση συναντά το καθημερινό στυλ.

Η νέα συλλογή έρχεται για να συνοδεύσει κάθε στιγμή της καθημερινότητας. Από τις πρωινές μετακινήσεις, μέχρι τη χαλαρή βόλτα στην πόλη και την προπόνηση, τα looks της Admiral προσφέρουν την ιδανική ισορροπία ανάμεσα σε λειτουργικότητα και αισθητική.

Κεντρική θέση στα κομμάτια της συλλογής έχουν τα ζεστά fleece πανωφόρια και τα iconic bomber jackets, δίνοντας δυναμισμό και χαρακτήρα σε κάθε εμφάνιση. Παράλληλα, τα cozy φούτερ προσφέρουν απίστευτη άνεση και ζεστασιά, δημιουργώντας outfits που μπορούν να φορεθούν από το πρωί έως το βράδυ, με ασυναγώνιστο στυλ.

Τη συλλογή ολοκληρώνουν τα αθλητικά outfits και παπούτσια για το γυμναστήριο και το τένις, δίνοντας στον σύγχρονο urban athlete επιλογές που συνδυάζουν υψηλή απόδοση και premium αισθητική. Με τεχνικά υφάσματα, καινοτόμες γραμμές και εργονομικά παπούτσια, η Admiral υποστηρίζει κάθε προπόνηση από το court μέχρι το gym floor.