A PLACE BETWEEN: Η νέα καμπάνια GIOSEPPO WOMAN για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025
27 Αυγούστου, 2025
Περισσότερο από μια εποχική κυκλοφορία, αυτή η συλλογή είναι μια ανοιχτή πρόσκληση να αγκαλιάσουμε το ενδιάμεσο.

Κάπου ανάμεσα στις εποχές, ανάμεσα στον ήλιο και τη θύελλα, ανάμεσα σε ό,τι είναι εκκωφαντικό και σε ό,τι είναι ήσυχο – υπάρχει ένας ενδιάμεσος τόπος στον οποίο επιστρέφουμε ξανά και ξανά. Όχι γιατί αλλάζει, αλλά γιατί διατηρεί όσα παραμένουν αναλλοίωτα.Ένας τρόπος να αποτραβηχτούμε από τον θόρυβο, όχι για να αποδράσουμε, αλλά για να επιστρέψουμε. Σε εμάς. Στον προσωπικό μας ρυθμό. Στην αξία της σιωπής. Μια άλλη μορφή πολυτέλειας – αυτή που δεν έχει ανάγκη να φωνάζει.

Εδώ είναι που η Gioseppo Woman βρίσκει τον ρυθμό της για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025.

Η καμπάνια A Place Between παρουσιάζει μια επιμελημένη συλλογή γεμάτη αντιθέσεις: σύγχρονη και ταυτόχρονα νοσταλγική, τολμηρή αλλά ήρεμη, αυθόρμητη και συνειδητά σχεδιασμένη.

Vol. I — The Pause

Το πρώτο drop της σεζόν προσκαλεί τις γυναίκες να κάνουν μια παύση. Να παρατηρήσουν. Να εκτιμήσουν την τέχνη πίσω από κάθε καμπύλη, τη σκέψη πίσω από κάθε κόψιμο.Μια μεταβατική κάψουλα όπου η κομψότητα συναντά την απλότητα.

Η συλλογή “The Pause” εξερευνά νέες φόρμες μέσα από λουστρίνι φινιρίσματα – λεπτά αλλά δομημένα.

Περιλαμβάνει γόβες με sculptured ή kitten τακούνια, διακοσμητικές ραφές και διακριτικά τρουκς, που αποπνέουν ηρεμία και σιγουριά σε κάθε βήμα.

Η παλέτα – σοκολατί και περλέ nude – γειώνει τα σχέδια σε μια αίσθηση θερμής κομψότητας, ενώ οι μαλακοί, ανατομικοί πάτοι διασφαλίζουν ότι η άνεση δεν μπαίνει ποτέ σε δεύτερη μοίρα.

Περισσότερο από μια εποχική κυκλοφορία, αυτή η συλλογή είναι μια ανοιχτή πρόσκληση να αγκαλιάσουμε το ενδιάμεσο.

