Η TOMMY HILFIGER παρουσιάζει τη συλλογή γυαλιών φθινόπωρο/χειμώνας 2025

Η συλλογή είναι διαθέσιμη παγκοσμίως από τον Οκτώβριο του 2025 μέσω του tommy.com, στα καταστήματα TOMMY HILFIGER, καθώς και σε επιλεγμένα καταστήματα οπτικών ανά τον κόσμο.

Η Tommy Hilfiger, μέλος του ομίλου PVH Corp. [NYSE: PVH], παρουσιάζει τη Συλλογή Γυαλιών Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025 TOMMY HILFIGER. Η συλλογή περιλαμβάνει γυαλιά ηλίου και οράσεως για άνδρες και γυναίκες, με σιλουέτες που κυμαίνονται από κλασικές και κομψές μέχρι σύγχρονες και τολμηρές. Το πνεύμα είναι εκφραστικό, αλλά η αισθητική παραμένει εκλεπτυσμένη σχεδιασμένη για εκείνους που εκτιμούν τα διαχρονικά κομμάτια και ξέρουν πώς να τα κάνουν δικά τους.

Σε όλες τις σειρές, η σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025 της TOMMY HILFIGER λειτουργεί σαν ένα διαβατήριο στον κόσμο του κλασικού preppy στυλ. Βαθιά ριζωμένο στην παράδοση, αλλά επαναπροσδιορισμένο μέσα από μια σύγχρονη ματιά: δημιουργικό και γεμάτο αυτοπεποίθηση, με μια ισορροπημένη αίσθηση άνεσης και την ελευθερία να σπας τους κανόνες.

Η νέα συλλογή γυαλιών TOMMY HILFIGER Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025 σχεδιάζεται και παράγεται από τον Όμιλο Safilo έναν κορυφαίο διεθνή παίκτη στον χώρο των πολυτελών οπτικών στο πλαίσιο της επίσημης συνεργασίας με την Tommy Hilfiger.

ΑΝΔΡΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΑΣΕΩΣ PREPPY:

Αυτά τα μοντέλα χαρακτηρίζονται από τις χαρακτηριστικές λεπτομέρειες της TOMMY HILFIGER: το εμβληματικό λογότυπο-σημαία στους βραχίονες και τις λωρίδες σε κόκκινο, λευκό και μπλε χρώμα στις άκρες των βραχιόνων. Τα premium υλικά περιλαμβάνουν ανανεωμένο ελαφρύ acetate, το οποίο αποτελείται κατά 27% από ανακυκλωμένο πλαστικό και κατά 43% από βιολογικής προέλευσης υλικά. Σε όλη τη συλλογή, ένα νέο μεταλλικό τελείωμα στους βραχίονες συνδυάζει αισθητική και λειτουργικότητα, προσφέροντας μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ευελιξία στη σαρνιέρα.

Μοντέλο TH 2266/S: Μαλακά τετράγωνα γυαλιά ηλίου από ανανεωμένο ελαφρύ acetate, κατάλληλα και για οπτικούς φακούς. Το λογότυπο-σημαία στους βραχίονες προσδίδει μια ξεχωριστή ταυτότητα, ενώ η χαρακτηριστική κόκκινη, λευκή και μπλε ribbon κοσμεί την αριστερή άκρη του βραχίονα. Διατίθεται σε multilayer μπλε με γκρι φακούς, havana με διαβαθμισμένους γκρι φακούς, μαύρο με σκούρους γκρι φακούς και μαύρο με διαβαθμισμένους γκρι φακούς.

Μοντέλο TH 2269: Ορθογώνιος σκελετός οράσεως από ανανεωμένο ελαφρύ acetate. Το λογότυπο-σημαία στους βραχίονες προσδίδει μια ξεχωριστή πινελιά, ενώ η χαρακτηριστική κόκκινη, λευκή και μπλε ribbon κοσμεί την αριστερή άκρη του βραχίονα. Διατίθεται σε μπλε, γκρι, havana και μαύρο χρώμα.

ΑΝΔΡΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ SPORTY TECH:

Για μέγιστη λειτουργικότητα, η συλλογή παρουσιάζει νέα μοντέλα κατασκευασμένα από beta titanium, ένα premium υλικό που είναι εξαιρετικά ελαφρύ και ανθεκτικό. Ορισμένα σχέδια διαθέτουν νέα κατασκευή βραχιόνων από υποαλλεργική σιλικόνη· με εξαιρετικά απαλή υφή, προσφέρουν σταθερή, αντιολισθητική εφαρμογή και είναι φιλικά προς το δέρμα. Η σειρά περιλαμβάνει επίσης νέους σκελετούς από πολυαμίδιο φυτικής προέλευσης κατά 45%, που προέρχεται από σπόρους καστορέλαιου. Στους βραχίονες, άνετες λεπτομέρειες από καουτσούκ φυτικής προέλευσης κατά 40% συνδυάζονται με ενσωματωμένη, εξαιρετικά συμπαγή flex σαρνιέρα για έναν λιτό και εργονομικό σχεδιασμό.

Μοντέλο TH 2272/S: Ορθογώνια γυαλιά ηλίου από beta titanium, κατάλληλα και για οπτικούς φακούς. Φέρουν το λογότυπο-σημαία στους βραχίονες και την χαρακτηριστική ribbon στην αριστερή άκρη. Για επιπλέον άνεση, οι άκρες των βραχιόνων είναι από εξαιρετικά ελαφριά σιλικόνη, ενώ τα απαλά επιρρίνια σιλικόνης βοηθούν στην καλύτερη κατανομή του βάρους. Διατίθενται σε μαύρο/matte ανθρακί με γκρι πολωτικούς φακούς, matte ανθρακί/μαύρο με γκρι φακούς και μπλε/κόκκινο με γκρι φακούς.

Μοντέλο TH 2277/S: Ορθογώνια γυαλιά ηλίου με μετόπη από injected νάιλον και βραχίονες από σιλικόνη, με το λογότυπο-σημαία στους βραχίονες. Κατάλληλα και για οπτικούς φακούς, διατίθενται σε μαύρο/μπλε με γκρι φακούς, μπλε με πολυχρωμικούς βραχίονες και γκρι φακούς, μπλε/πράσινο με πράσινους φακούς και μαύρο/γκρι με γκρι πολωτικούς φακούς.

Μοντέλο TH 2280/S: Ορθογώνια γυαλιά ηλίου με διπλή γέφυρα, κατασκευασμένα από πολυαμίδιο φυτικής προέλευσης. Οι βραχίονες, με polo pique υφή στο εσωτερικό τους, διαθέτουν άνετες λεπτομέρειες από bio-rubber και ενσωματωμένη, εξαιρετικά συμπαγή flex σαρνιέρα. Κατάλληλα και για οπτικούς φακούς, διατίθενται σε μπλε/κόκκινο με γκρι φακούς, μαύρο/teal με μπλε φακούς, μπλε/γκρι με γκρι φακούς και μαύρο με γκρι πολωτικούς φακούς.

Μοντέλο TH 2282: Ορθογώνιος σκελετός οράσεως από πολυαμίδιο φυτικής προέλευσης. Οι βραχίονες με την εμβληματική polo pique υφή στο εσωτερικό τους διαθέτουν άνετες λεπτομέρειες από bio-rubber και ενσωματωμένη, εξαιρετικά συμπαγή flex σαρνιέρα. Διατίθεται σε μπλε/κόκκινο, μαύρο/teal, μπλε/πράσινο και μαύρο.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΑΣΕΩΣ CLASSY:

Αυτή η νέα σειρά αποπνέει μια εκλεπτυσμένη αισθητική μέσα από κλασικές γραμμές. Τα μοντέλα είναι κατασκευασμένα από ανανεωμένο ελαφρύ acetate και διακοσμημένα με το νέο μεταλλικό τελείωμα στους βραχίονες, ενώ φέρουν το εμβληματικό λογότυπο-σημαία και την χαρακτηριστική ribbon σε κόκκινο, λευκό και μπλε στις άκρες των βραχιόνων.

Μοντέλο TH 2264/S: Γυαλιά ηλίου σε σχήμα cat-eye από ανανεωμένο acetate, κατάλληλα και για οπτικούς φακούς. Φέρουν το εμβληματικό λογότυπο-σημαία στους βραχίονες και την χαρακτηριστική κορδέλα σε κόκκινο, λευκό και μπλε στην αριστερή άκρη. Διατίθενται σε μπλε με διαβαθμισμένους γκρι φακούς, havana με διαβαθμισμένους καφέ φακούς, μπορντό με μωβ φακούς και μαύρο με σκούρους γκρι φακούς.

Μοντέλο TH 2265: Οπτικός σκελετός σε σχήμα cat-eye από ανανεωμένο acetate, με το εμβληματικό λογότυπο-σημαία στους βραχίονες και την κόκκινη, λευκή και μπλε κορδέλα στην αριστερή άκρη. Διατίθεται σε μαύρο, γκρι/ροζ διαβαθμισμένο, γκρι και havana.

Μοντέλο TH 2295: Λεπτός οπτικός σκελετός σε σχήμα cat-eye από ανανεωμένο ελαφρύ acetate. Οι νέοι λεπτοί βραχίονες προσφέρουν επιπλέον άνεση και αίσθηση ελαφρότητας. Διακοσμείται με το εμβληματικό λογότυπο-σημαία στους βραχίονες, ενώ η χαρακτηριστική κορδέλα σε κόκκινο, λευκό και μπλε εμφανίζεται στην αριστερή άκρη. Διατίθεται σε μαύρο, μπλε διαβαθμισμένο, καφέ/ροζ διαβαθμισμένο και μαύρο.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΟΝΤΕΡΝΑ PREPPY ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ:

Κομψά και εκλεπτυσμένα, αυτά τα μοντέλα παίζουν με απαλές, στρογγυλεμένες γραμμές από ανανεωμένο acetate. Ο σχεδιασμός τους αναδεικνύεται μέσα από εντυπωσιακές λεπτομέρειες με το TH Monogram και προσφέρεται σε μια εκλεπτυσμένη χρωματική παλέτα.

Μοντέλο TH 2284/S: Oversize οβάλ γυαλιά ηλίου από ανανεωμένο acetate, κατάλληλα και για οπτικούς φακούς. Το χαρακτηριστικό TH Monogram σε μεταλλικό στοιχείο κοσμεί τους βραχίονες, ενώ η εμβληματική κορδέλα σε κόκκινο, λευκό και μπλε εμφανίζεται στην αριστερή άκρη. Διατίθεται σε havana με διαβαθμισμένους καφέ φακούς, μαύρο/havana με διαβαθμισμένους καφέ φακούς και μαύρο με σκούρους γκρι φακούς.

Μοντέλο TH 2287: Oversize σκελετός οράσεως σε σχήμα cat-eye από ανανεωμένο acetate, με το εντυπωσιακό TH Monogram σε μεταλλική λεπτομέρεια στους βραχίονες και την χαρακτηριστική κόκκινη, λευκή και μπλε κορδέλα στην αριστερή άκρη. Διατίθεται σε μπορντό, μαύρο/havana, havana και μαύρο.