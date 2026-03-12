Zara Home and Colin King για τα Αντικείμενα: Μια Μελέτη στη Στατικότητα και τη Μορφή

Σχεδιασμένη σε συνεργασία με τον stylist και creative director Colin King, αυτή η ειδική συλλογή είναι αφιερωμένη στα αντικείμενα.

Οραματισμένη ως ένα επιμελημένο σύμπαν από αγγεία, φωτιστικά, κηροπήγια, δίσκους, κουτιά και μοναδικά γλυπτικά κομμάτια, εξερευνά τη διακριτική δύναμη της μορφής και του υλικού μέσα από μια εκλεπτυσμένη ισορροπία αισθητικής παρουσίας και εννοιολογικού βάθους.

Βασισμένη στην ιδέα των σύγχρονων κειμηλίων, η συλλογή επανατοποθετεί τα αντικείμενα ως διαχρονικούς συντρόφους. Κάθε κομμάτι υπάρχει ανάμεσα σε δυαδικότητες: δομή και αυθορμητισμός, εγκράτεια και εκλέπτυνση, ακρίβεια και φυσική ασυμμετρία. Σχεδιασμένα ως οικογένειες, τα αντικείμενα μοιράζονται μια κοινή μορφολογική γλώσσα. Το αποτέλεσμα είναι ένα σώμα έργων που χαρακτηρίζεται από μια διακριτική κομψότητα λιτή και στοχαστική.

Η υλικότητα διαδραματίζει κεντρικό ρόλο. Βάζα και φωτιστικά από ορείχαλκο και μπρούντζο συνυπάρχουν με κουτιά από όνυχα και χειροποίητα, φυσητά ιριδίζοντα γυάλινα αγγεία. Πλεκτά καλάθια επιμεταλλώνονται με ασήμι, ενώ χειρολακαρισμένα κομμάτια αποκαλύπτουν την ακρίβεια και τον πλούτο των παραδοσιακών τεχνικών. Σε όλη τη συλλογή, τα φινιρίσματα βρίσκονται σε διάλογο διαφάνεια και αδιαφάνεια, λάμψη και ματ υφή, πυκνότητα και φωταύγεια — δημιουργώντας μια λεπτή ένταση που καθορίζει τον οπτικό και απτικό της χαρακτήρα.

Zara Home and Colin King

«Τα πράγματα με τα οποία ζούμε διαμορφώνουν το πώς αισθανόμαστε», λέει ο Colin King.

«Τα αντικείμενα κρατούν μνήμη· συγκεντρώνουν σιωπηλά τις ημέρες μας. Τα σκέφτομαι ως συντρόφους, παρόντες αλλά ποτέ απαιτητικούς. Όταν είναι φτιαγμένα με φροντίδα,προσκαλούν στη γαλήνη, τη ζεστασιά και την προσοχή, μετατρέποντας το συνηθισμένο σε κάτι φωτεινό. Αυτά τα κομμάτια είναι μια ήσυχη συντροφιά για την πραγματική ζωή, δημιουργημένα για να ζουν μαζί μας, για να συλλέγουν μικρές στιγμές ομορφιάς που μοιάζουν ταυτόχρονα νέες και γνώριμες».

Αυτή η συνεργασία αντικατοπτρίζει την εξέλιξη του δημιουργικού οράματος του Colin King, υφαίνοντας προσωπικές αναφορές και γιορτάζοντας την απλότητα, τη διαχρονικότητα και τη συναισθηματική απήχηση των καλοφτιαγμένων αντικειμένων που έχουν σχεδιαστεί για να διαμορφώνουν με χάρη τους χώρους που κατοικούμε. Οπτικά, η συλλογή αναπτύσσεται μέσα από μια γαλήνια, στοχαστική αισθητική. Σκούρα, τονικά φόντα, αντιθετικά χρώματα και προσεκτικά χορογραφημένες συνθέσεις πλαισιώνουν κάθε αντικείμενο με καθαρότητα και πρόθεση. Το χρώμα αναδύεται φυσικά από τα υλικά πράσινοι τόνοι, αποχρώσεις του κιτρίνη και κόκκινα. Η εικονογραφία δίνει έμφαση στον χρόνο και στο γλυπτικό βάρος της μορφής, ενισχύοντας την ιδέα των αντικειμένων όχι ως διακοσμητικών στοιχείων, αλλά ως φορέων μνήμης, παρουσίας και διαρκούς διαχρονικότητας.

Η συλλογή Zara Home και Colin King θα είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένα καταστήματα και online στο www.zarahome.com από τις 13 Μαρτίου.