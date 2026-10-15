Το σπίτι σου δείχνει μικρότερο απ’ όσο είναι; 7 διακοσμητικά λάθη που «κλείνουν» τον χώρο

Μερικές επιλογές σε έπιπλα, χρώματα και διαρρύθμιση μπορεί να κάνουν έναν χώρο να φαίνεται πολύ πιο περιορισμένος από τις πραγματικές του διαστάσεις.

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Ένα μικρό σαλόνι μπορεί να δείχνει υπέροχο.

Μπορεί όμως και να μοιάζει ακόμη μικρότερο όταν τα έπιπλα δεν έχουν σωστές αναλογίες ή όταν κάθε διαθέσιμο εκατοστό έχει γεμίσει με αντικείμενα.

1. Κολλάς όλα τα έπιπλα στους τοίχους

Δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση. Σε ορισμένους χώρους, ένα μικρό κενό πίσω από τον καναπέ ή μια πιο προσεγμένη διάταξη μπορεί να δημιουργήσει καλύτερη αίσθηση ισορροπίας.

2. Επιλέγεις πολύ μικρό χαλί

Ένα χαλί που μοιάζει να επιπλέει μόνο του στη μέση του σαλονιού μπορεί να κάνει τον χώρο να δείχνει ασύνδετος.

Ιδανικά, επίλεξε διαστάσεις που επιτρέπουν τουλάχιστον στα μπροστινά πόδια των βασικών επίπλων να πατούν πάνω του, όπου το επιτρέπει η διαρρύθμιση.

3. Έχεις υπερβολικά πολλά μικρά έπιπλα

Τρία βοηθητικά τραπεζάκια, δύο σκαμπό, μια κονσόλα και ένα επιπλέον ραφάκι δεν σημαίνουν απαραίτητα περισσότερη λειτουργικότητα.

Μερικές φορές ένα μεγαλύτερο, σωστά επιλεγμένο έπιπλο λειτουργεί καλύτερα από πολλά μικρά.

4. Εμποδίζεις το φυσικό φως

Βαριές κουρτίνες, ψηλά έπιπλα μπροστά στα παράθυρα ή αντικείμενα που εμποδίζουν το φως μπορούν να κάνουν το δωμάτιο να δείχνει πιο σκοτεινό.

Αν θέλεις περισσότερη φωτεινότητα, ξεκίνα από τα παράθυρα.

5. Δεν αξιοποιείς το ύψος

Ράφια και αποθηκευτικές λύσεις που εκμεταλλεύονται τον κάθετο χώρο μπορούν να αφήσουν περισσότερο ελεύθερο πάτωμα.

Το μυστικό είναι να μη γεμίσεις κάθε τοίχο μέχρι το ταβάνι.

6. Διαλέγεις έπιπλα χωρίς να μετρήσεις

Ένας καναπές μπορεί να είναι πανέμορφος στο showroom αλλά τεράστιος για το σαλόνι σου.

Πριν αγοράσεις, μέτρησε όχι μόνο το έπιπλο αλλά και τον χώρο που χρειάζεσαι γύρω του για να κινείσαι άνετα.

7. Γεμίζεις κάθε κενή γωνία

Δεν χρειάζεται κάθε γωνία να αποκτήσει φυτό, φωτιστικό ή διακοσμητικό.

Ο ελεύθερος χώρος αποτελεί και αυτός μέρος της διακόσμησης.

Περισσότερη άνεση χωρίς περισσότερα τετραγωνικά

Το ζητούμενο δεν είναι να αδειάσεις το σπίτι ούτε να το βάψεις υποχρεωτικά λευκό.

Είναι να δημιουργήσεις σωστές αναλογίες, να αφήσεις το φως να κυκλοφορεί και να κρατήσεις όσα έπιπλα εξυπηρετούν πραγματικά την καθημερινότητά σου. Γιατί ένα σπίτι δεν χρειάζεται να είναι μεγάλο για να δείχνει ευρύχωρο.