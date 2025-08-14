Το κόλπο με το κουρτινόξυλο για να φαίνεται το σπίτι σου μεγαλύτερο

Όλη σου η καθημερινότητα, η διάθεσή σου, ακόμα και η όρεξή σου για δουλειά ξεκινούν και τελειώνουν από το σπίτι σου. Όσο πιο όμορφο και περιποιημένο είναι τόσο πιο εύκολα μπορείς να περνάς χρόνο στη ζεστασιά του. Παράλληλα, όταν επιλέγεις τα έπιπλα τις κουρτίνες και τα διακοσμητικά στοιχεία στο χώρο σου, είναι σαν να κάνεις ολόκληρη ανακαίνιση –χωρίς να έχεις αλλάξει πολλά.

Όσον αφορά τις κουρτίνες του σπιτιού, αυτές αποτελούν ένα διακοσμητικό στοιχείο, ενώ παράλληλα σου παρέχουν ιδιωτικότητα και σκίαση από το φως του ηλίου- όταν αυτί δεν είναι αναγκαίο. Οι κουρτίνες λοιπόν, ολοκληρώνουν τη γενική εικόνα του σπιτιού, ωστόσο ο τρόπος που τις τοποθετείς, μπορεί να επηρεάσει τόσο το φυσικό φως- όσο και το μέγεθος ολόκληρου του σπιτιού.

Κάνε το σπίτι σου να φαίνεται μεγαλύτερο: Το κόλπο με το κουρτινόξυλο

Πόσο καιρό σου πήρε να διαλέξεις τις κουρτίνες και τα κουρτινόξυλα που σε «εκφράζουν»; Σε ποιο σημείο του παράθυρου τις τοποθέτησες.

Αναλυτικότερα, μπορεί οι κουρτίνες να κάνουν τη διαφορά στο χώρο του σπιτιού σου, ωστόσο θα πρέπει να τις τοποθετήσεις σε τέτοιο σημείο ώστε να «ανοίγουν» το χώρο, δίνοντας την αίσθηση ενός μεγαλύτερου και πιο ευρύχωρου δωματίου.

Συχνά, τα κουρτινόξυλα τοποθετούνται ακριβώς πάνω από το τελείωμα του κουφώματος, όμως κάτι τέτοιο δεν είναι ουσιαστικά αποτελεσματικό. Ιδανικά, βάλε την κουρτινόξυλα 10–15 εκατοστά πιο πάνω από την κορυφή του παραθύρου. Ακόμα, αν έχεις την ευχέρεια τοποθέτησέ το κοντά στην οροφή. Κάτι τέτοιο κάνει αυτόματα το χώρο να φαντάζει πιο ψηλός.

Κράτα ένα σεβαστό κενό ανάμεσα στον τοίχο και το όριο από το οποίο πέφτει η κουρτίνα σου. Άφησε το κουρτινόξυλο να προεξέχει από τον τοίχο τουλάχιστον 30 εκατοστά. Αυτό δίνει βάθος και πλάτος στο δωμάτιο και όταν οι κουρτίνες είναι ανοιχτές, δεν καλύπτουν καθόλου το φως.

Ακόμη, θα πρέπει να θυμάσαι πως μπορείς να διακοσμήσεις ακόμη περισσότερο το χώρο σου, προσθέτοντας μινιμαλιστικές πινελιές να κρέμονται από τις άκρες του ξύλου. Προσπάθησε να μην αφορά ένα «βαρύ» αντικείμενο αλλά λεπτές αισθητικά προσθήκες που θα ανανεώσουν τη διακόσμηση.

Πρακτικές συμβουλές:

1. Το μήκος της κουρτίνας, πρέπει να αγγίζει το πάτωμα.

2. Χρησιμοποίησε διπλά υφάσματα- εσωτερικά διάφανο και εξωτερικά ένα πιο σκούρο. Έτσι, έχεις φως τη μέρα και σκίαση τη νύχτα.

3. Διάλεξε καλής ποιότητας κουρτινόξυλα, για να αναδείξεις όλο το χώρο.

