12/02/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 08.02.2026 - 01:24)
Τι κουρτίνες να επιλέξεις για το σαλόνι ανάλογα με το ύφος που θέλεις να δώσεις
Το στοιχείο που καθορίζει φως, ατμόσφαιρα και χαρακτήρα.

Οι κουρτίνες δεν είναι απλώς πρακτικό στοιχείο. Καθορίζουν το πώς «πέφτει» το φως στον χώρο, το πόσο ζεστός δείχνει και ποια διάθεση αποπνέει.

Μοντέρνο σαλόνι

Σε μοντέρνους χώρους, οι κουρτίνες πρέπει να είναι καθαρές, χωρίς έντονα σχέδια. Λινό, βαμβακερό ή ελαφρύ ύφασμα σε ουδέτερους τόνους όπως λευκό, μπεζ ή γκρι λειτουργεί ιδανικά.

Minimal αισθητική

Εδώ κυριαρχεί η απλότητα. Μονόχρωμες κουρτίνες με ελαφριά υφή που αφήνουν το φως να περνά. Το μήκος μέχρι το πάτωμα προσθέτει κομψότητα χωρίς υπερβολή.

Boho διάθεση

Σε πιο χαλαρούς χώρους, μπορείς να επιλέξεις υφάσματα με υφή, φυσικούς τόνους ή διακριτικά μοτίβα. Το μπεζ, το τερακότα και το λαδί δίνουν ζεστασιά.

Κλασικό ύφος

Τα πιο βαριά υφάσματα, όπως βελούδο ή παχύτερο λινό, δημιουργούν αίσθηση πολυτέλειας. Σκούρα πράσινα, μπλε ή μπορντό προσθέτουν βάθος.

Το φως ως κριτήριο επιλογής

Πέρα από το στυλ, σκέψου πόσο φως θέλεις να περνά. Αν το σαλόνι είναι σκοτεινό, προτίμησε πιο ελαφριά υφάσματα. Αν έχει πολύ φως, μπορείς να επιλέξεις διπλή κουρτίνα για έλεγχο της έντασης.

Οι σωστές κουρτίνες δεν είναι απλώς διακοσμητικό στοιχείο. Είναι αυτό που ολοκληρώνει τον χώρο και τον κάνει να δείχνει συνειδητά σχεδιασμένος.

