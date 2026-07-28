Τα φυτά που αντέχουν στον ήλιο και θέλουν ελάχιστο πότισμα

Δεν έχεις χρόνο να ασχολείσαι καθημερινά με τις γλάστρες σου; Υπάρχουν φυτά που λατρεύουν τον ήλιο, αντέχουν στις υψηλές θερμοκρασίες και παραμένουν όμορφα ακόμη κι αν ξεχάσεις να τα ποτίσεις για μία ή δύο ημέρες.

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Το καλοκαίρι είναι η εποχή που τα μπαλκόνια γεμίζουν χρώμα, λουλούδια και αρώματα. Ταυτόχρονα, όμως, είναι και η περίοδος που πολλά φυτά δυσκολεύονται περισσότερο να επιβιώσουν. Οι υψηλές θερμοκρασίες, ο έντονος ήλιος και οι μέρες που λείπουμε για διακοπές μπορούν να ταλαιπωρήσουν ακόμη και τα πιο περιποιημένα φυτά.

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψεις την ιδέα ενός όμορφου μπαλκονιού.

Το μυστικό βρίσκεται στην επιλογή των σωστών ειδών.

Υπάρχουν φυτά που είναι φτιαγμένα για το μεσογειακό κλίμα. Αντέχουν στον δυνατό ήλιο, δεν απαιτούν καθημερινό πότισμα και παραμένουν εντυπωσιακά ακόμη και μέσα στον Αύγουστο.

Αν λοιπόν θέλεις ένα όμορφο μπαλκόνι χωρίς να κρατάς συνεχώς το λάστιχο ή το ποτιστήρι στο χέρι, αυτές είναι οι καλύτερες επιλογές.

Λεβάντα: Το πιο αρωματικό φυτό του καλοκαιριού

Η λεβάντα δεν είναι τυχαία από τα πιο αγαπημένα φυτά της Μεσογείου.

Αγαπά τον ήλιο και μάλιστα όσο περισσότερο φως δέχεται τόσο πιο έντονο γίνεται το άρωμά της.

Δεν χρειάζεται συχνό πότισμα και αντέχει ακόμη και σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Επιπλέον, οι μοβ ανθοί της δίνουν χρώμα στο μπαλκόνι, ενώ πολλοί πιστεύουν ότι το άρωμά της βοηθά και στον περιορισμό των κουνουπιών.

Τι χρειάζεται

Πολύ ήλιο

Καλή αποστράγγιση

Πότισμα όταν στεγνώνει καλά το χώμα

Δεντρολίβανο

Αν ψάχνεις ένα φυτό που να είναι ταυτόχρονα όμορφο και χρήσιμο στην κουζίνα, το δεντρολίβανο είναι ιδανική επιλογή.

Έχει έντονο άρωμα, αναπτύσσεται εύκολα και αντέχει ακόμη και όταν ξεχάσεις να το ποτίσεις. Είναι από τα πιο ανθεκτικά αρωματικά φυτά που μπορείς να έχεις σε γλάστρα.

Βασιλικός

Μπορεί να χρειάζεται λίγο συχνότερο πότισμα από τη λεβάντα, όμως εξακολουθεί να θεωρείται ιδιαίτερα εύκολο φυτό.

Το μόνο που χρειάζεται είναι αρκετός ήλιος και τακτικό καθάρισμα από τα άνθη ώστε να συνεχίσει να παράγει νέα φύλλα.

Εκτός από όμορφος, είναι και απαραίτητος στις καλοκαιρινές σαλάτες.

Ελιά σε γλάστρα

Η μικρή ελιά έχει γίνει μία από τις μεγαλύτερες τάσεις στη διακόσμηση μπαλκονιών. Δίνει αμέσως μεσογειακό χαρακτήρα στον χώρο και απαιτεί ελάχιστη φροντίδα.

Αγαπά τον ήλιο και δεν χρειάζεται καθημερινό πότισμα. Αν μάλιστα τοποθετηθεί σε μεγάλη πήλινη γλάστρα, γίνεται εντυπωσιακό διακοσμητικό στοιχείο.

Παχύφυτα και κάκτοι

Αν υπάρχει μία κατηγορία φυτών που μπορεί να αντέξει σχεδόν τα πάντα, αυτή είναι τα παχύφυτα.

Αποθηκεύουν νερό στα φύλλα τους και γι’ αυτό μπορούν να παραμείνουν πολλές ημέρες χωρίς πότισμα.

Υπάρχουν δεκάδες διαφορετικά είδη, σε πολλά χρώματα και σχήματα.

Είναι ιδανικά ακόμη και για όσους δηλώνουν ότι “σκοτώνουν όλα τα φυτά”.

Πλουμπάγκο

Αν αγαπάς τα λουλούδια, αλλά δεν θέλεις φυτά με μεγάλες απαιτήσεις, το πλουμπάγκο είναι εξαιρετική επιλογή.

Τα χαρακτηριστικά γαλάζια άνθη του θυμίζουν ελληνικό καλοκαίρι και ανθίζει σχεδόν ασταμάτητα. Χρειάζεται ήλιο και μέτριο πότισμα, ενώ μεγαλώνει πολύ όμορφα σε μεγάλες γλάστρες.

Βουκαμβίλια

Δύσκολα υπάρχει πιο χαρακτηριστικό καλοκαιρινό φυτό. Η βουκαμβίλια λατρεύει τον ήλιο.

Όσο περισσότερο φως δέχεται τόσο περισσότερα άνθη παράγει. Αν και στην αρχή χρειάζεται λίγη φροντίδα μέχρι να αναπτυχθεί, στη συνέχεια γίνεται ιδιαίτερα ανθεκτική.

Ροζ, φούξια, λευκή ή μωβ, μεταμορφώνει οποιοδήποτε μπαλκόνι.

Αγγελική

Η αγγελική χρησιμοποιείται πολύ συχνά σε μπαλκόνια και αυλές γιατί αντέχει εξαιρετικά στις υψηλές θερμοκρασίες.

Έχει πλούσιο πράσινο φύλλωμα, μεγαλώνει γρήγορα και δημιουργεί φυσική σκίαση όταν φυτευτεί σε μεγάλες γλάστρες.

Θυμάρι

Ένα ακόμη αρωματικό φυτό που αγαπά τη ζέστη.

Χρειάζεται ελάχιστο νερό και αναπτύσσεται εύκολα ακόμη και σε μικρές γλάστρες.

Είναι ιδανικό για όσους θέλουν να έχουν φρέσκα μυρωδικά στην κουζίνα τους όλο το καλοκαίρι.

Πορτουλάκα

Αν θέλεις πολύ χρώμα χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα, η πορτουλάκα είναι από τις καλύτερες επιλογές. Ανθίζει ασταμάτητα σχεδόν όλο το καλοκαίρι και αγαπά τον δυνατό ήλιο.

Τα άνθη της ανοίγουν μόλις πέφτει επάνω τους το φως και δημιουργούν πραγματικά εντυπωσιακή εικόνα.

Πώς να ποτίζεις σωστά το καλοκαίρι

Δεν είναι μόνο η ποσότητα του νερού που έχει σημασία. Εξίσου σημαντική είναι και η ώρα.

Το πότισμα καλό είναι να γίνεται νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. Έτσι το νερό απορροφάται καλύτερα και δεν εξατμίζεται αμέσως από τον ήλιο.

Απέφυγε το πότισμα τις μεσημεριανές ώρες, ειδικά όταν επικρατεί καύσωνας. Η σωστή γλάστρα κάνει μεγαλύτερη διαφορά απ’ όσο νομίζεις

Πολλοί επιλέγουν γλάστρες μόνο με βάση την εμφάνιση. Ωστόσο, οι πήλινες γλάστρες επιτρέπουν καλύτερο αερισμό των ριζών, ενώ οι μεγαλύτερες γλάστρες συγκρατούν περισσότερη υγρασία, μειώνοντας την ανάγκη για συχνό πότισμα.

Εξίσου σημαντική είναι και η καλή αποστράγγιση. Οι γλάστρες πρέπει να διαθέτουν τρύπες ώστε να απομακρύνεται το περιττό νερό και να προστατεύονται οι ρίζες.

Και αν λείψεις για διακοπές;

Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο άγχος όσων αγαπούν τα φυτά. Αν πρόκειται να λείψεις για λίγες ημέρες, υπάρχουν απλές λύσεις.

Μπορείς να μεταφέρεις τις γλάστρες σε πιο σκιερό σημείο, να χρησιμοποιήσεις αυτόματα ποτιστικά συστήματα ή ειδικούς κώνους ποτίσματος που απελευθερώνουν σταδιακά νερό.

Ακόμη και ένα μεγάλο μπουκάλι νερού με ειδικό μηχανισμό στάγδην άρδευσης μπορεί να κρατήσει αρκετά φυτά ζωντανά μέχρι να επιστρέψεις.

Λιγότερη φροντίδα, περισσότερο πράσινο

Ένα όμορφο μπαλκόνι δεν σημαίνει απαραίτητα καθημερινή ενασχόληση.

Η σωστή επιλογή φυτών μπορεί να μειώσει σημαντικά τον χρόνο που χρειάζεται για τη συντήρησή τους, χωρίς να στερηθείς το χρώμα, τα αρώματα και τη ζωντάνια που προσφέρει το πράσινο.

Η λεβάντα, το δεντρολίβανο, οι ελιές, τα παχύφυτα, η βουκαμβίλια και τα υπόλοιπα ανθεκτικά φυτά αποδεικνύουν ότι η ομορφιά δεν απαιτεί πάντα κόπο.

Με λίγες έξυπνες επιλογές, ακόμη και το πιο μικρό μπαλκόνι μπορεί να μετατραπεί σε μια καλοκαιρινή όαση που θα απολαμβάνεις κάθε μέρα, ακόμη κι όταν ο υδράργυρος χτυπάει… κόκκινο.