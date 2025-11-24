Σκανδιναβική έμπνευση για τις γιορτές από τη JYSK

Εμπνευσμένη από τις γήινες αποχρώσεις του πράσινου που κυριαρχούν στα σκανδιναβικά πευκοδάση, η νέα συλλογή Nordic Mood φέρνει στο σπίτι μια ζεστή και μαγική ατμόσφαιρα για τις γιορτές.

Η JYSK, η μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων από τη Δανία, παρουσίασε την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου τη νέα ανανεωμένη συλλογή επίπλων και ειδών διακόσμησης για το σπίτι και τα Χριστούγεννα. Η εκδήλωση που αποτελεί σταθερά τα τελευταία χρόνια προάγγελο των Χριστουγέννων πραγματοποιήθηκε στο χώρο εκδηλώσεων Castor Place, στον Πειραιά.

Όσοι παραβρέθηκαν στην εκδήλωση είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το παγκοσμίως γνωστό σκανδιναβικό design αλλά και το hygge, την γεμάτη αισιοδοξία και θαλπωρή στάση ζωής από τη Δανία.

Τα έπιπλα και τα διακοσμητικά της JYSK μετέτρεψαν τον χώρο σε ένα ζεστό, φιλόξενο σπίτι ενώ μέσω της videowall προβολής οι καλεσμένοι μεταφέρθηκαν νοητά από το λιμάνι του Πειραιά, σε ένα άλλο λιμάνι, αυτό του Nyhavn της Κοπεγχάγης.

Φέρτε το δάσος στο σπίτι σας αυτά τα Χριστούγεννα με τη νέα συλλογή NordicMood

Η φετινή χριστουγεννιάτικη συλλογή της JYSK αντλεί έμπνευση από τις σκανδιναβικές ρίζες της. Εμπνευσμένη από τις γήινες αποχρώσεις του πράσινου που κυριαρχούν στα σκανδιναβικά πευκοδάση, η νέα συλλογή Nordic Mood φέρνει στο σπίτι μια ζεστή και μαγική ατμόσφαιρα για τις γιορτές. Καθώς οι μέρες γίνονται πιο κρύες και σκοτεινές, αναζητούμε τρόπους να φωτίσουμε το σπίτι μας και να δημιουργήσουμε μια αίσθηση θαλπωρής.

Η νέα συλλογή της JYSK έχει σχεδιαστεί ακριβώς για αυτό – για να μας προσφέρει μια ζεστή, cozy και εορταστική ατμόσφαιρα, ιδανική για να απολαύσουμε τις πιο όμορφες στιγμές του χειμώνα. Με σημείο αναφοράς το πράσινο της φύσης, η Nordic Mood ενώνει αντικείμενα διακόσμησης και υφάσματα σπιτιού, δημιουργώντας μια αρμονική, συνεκτική χριστουγεννιάτικη αισθητική.

Φυσικά και φέτος δεν λείπουν κάποια διαχρονικά στοιχεία των παραδοσιακών Σκανδιναβικών Χριστουγέννων, όπως καρδούλες, έλατα και αστεράκια αλλά και τα ξωτικά των Χριστουγέννων, φανταστικά πλάσματα με μακρά ιστορία στη Σκανδιναβική λαογραφία που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των Σκανδιναβικών Χριστουγέννων. Άλλωστε η JYSK είναι περήφανη για τη σκανδιναβική καταγωγή της που αποτελεί οδηγό για τον τρόπο λειτουργίας της από την ίδρυσή της το 1979 έως σήμερα.

Για μια ακόμα χρονιά ο ιδιαίτερος φωτισμός του χώρου της εκδήλωσης συνέβαλλε τα μέγιστα στη δημιουργία μιας εορταστικής ατμόσφαιρας. Οι εξειδικευμένες λύσεις φωτισμού, προερχόμενες από φωτεινές γιρλάντες, λαμπάκια, διακοσμητικά με φωτάκια LED, φαναράκια και κεριά από τη γκάμα της JYSK έδεσαν ιδανικά με τον προσεγμένο φωτισμό του χώρου ώστε να δημιουργηθούν δύο διακριτοί, μαγικοί κόσμοι, ο θερμός κόσμος της κύριας σάλας και ο ψυχρός χώρος του αιθρίου.

Ο Κώστας Δημόπουλος Commercial Sales & Marketing Manager JYSK Ελλάδας ανέφερε σχετικά με την εκδήλωση: «Το χριστουγεννιάτικο eventτης JYSK αποτελεί τα τελευταία χρόνια μια καλή ευκαιρία να παρουσιάσουμε τις δυνατότητες του σκανδιναβικού design στη δημιουργία όχι μόνο μιας καλαίσθητης επίπλωσης και διακόσμησης χώρων, αλλά και στη δημιουργία μιας ιδιαίτερης ατμόσφαιρας που δημιουργεί χαλάρωση και ευεξία. Δεν είναι τυχαίο ότι το hygge ξεκίνησε από τη Δανία για να γίνει ένα παγκόσμιο trend και για τη JYSK, μια εταιρεία που προέρχεται από τη Δανία, αποτελεί μέρος της κουλτούρας της.

H JYSK διαθέτει 68 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα αλλά και το ηλεκτρονικό κατάστημα JYSK.gr και έχει πάντα εξαιρετικές προσφορές οπότε είναι πλέον πολύ εύκολο για όλους τους πελάτες στη χώρα μας να γνωρίσουν αυτή την φιλοσοφία και στάση ζωής στην οποία το κάθε αντικείμενο, είτε πρόκειται για μια κομψή και αναπαυτική καρέκλα είτε για ένα αρωματικό κερί, έχει το δικό του ρόλο και τη δική του θέση».

Κώστας Δημόπουλος Sales & Marketing Manager με την ομάδα της JYSK Ελλάδας

