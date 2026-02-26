Πώς να βγάζεις τους πιο συνηθισμένους λεκέδες από τα ρούχα

Οι λεκέδες συμβαίνουν στις πιο απρόβλεπτες στιγμές. Ένας καφές πριν τη δουλειά, λίγο λάδι στο τραπέζι ή κρασί σε μια έξοδο μπορούν να αφήσουν σημάδι. Το σημαντικό δεν είναι να πανικοβληθείς, αλλά να δράσεις σωστά και έγκαιρα.

Ο βασικός κανόνας

Ποτέ ζεστό νερό σε φρέσκο λεκέ, εκτός αν γνωρίζεις ότι το επιτρέπει το ύφασμα. Το ζεστό νερό μπορεί να «κλειδώσει» τον λεκέ στις ίνες. Το κρύο νερό είναι η ασφαλής πρώτη κίνηση.

Λεκές από καφέ

Ξέπλυνε αμέσως με κρύο νερό από την ανάποδη πλευρά του υφάσματος. Στη συνέχεια, εφάρμοσε ήπιο απορρυπαντικό και άφησέ το να δράσει λίγα λεπτά πριν το πλύσιμο. Αν ο λεκές έχει στεγνώσει, λίγη μαγειρική σόδα με νερό μπορεί να βοηθήσει.

Λεκές από λάδι ή λίπος

Το λίπος χρειάζεται απορρόφηση. Πασπάλισε ταλκ ή μαγειρική σόδα πάνω στον λεκέ και άφησέ το να τραβήξει το λάδι για 15–20 λεπτά. Έπειτα βούρτσισε απαλά και πλύνε κανονικά.

Λεκές από κρασί

Το άμεσο ξέπλυμα με κρύο νερό είναι απαραίτητο. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις λίγο λευκό ξύδι και υγρό απορρυπαντικό για καλύτερο αποτέλεσμα. Η ταχύτητα εδώ είναι καθοριστική.

Λεκές από κραγιόν ή μακιγιάζ

Οι λεκέδες από καλλυντικά περιέχουν λιπαρά στοιχεία. Λίγη ποσότητα υγρού πιάτων πάνω στον λεκέ βοηθά στη διάσπαση των ελαίων πριν το πλύσιμο.

Λεκές από ιδρώτα

Το μείγμα μαγειρικής σόδας και νερού μπορεί να εφαρμοστεί στις κιτρινισμένες περιοχές πριν το πλύσιμο. Η ήπια δράση βοηθά χωρίς να φθείρει το ύφασμα.

Προσοχή στο ύφασμα

Τα ευαίσθητα υφάσματα, όπως μετάξι ή μάλλινα, χρειάζονται ειδική μεταχείριση. Πάντα έλεγξε την ετικέτα πριν εφαρμόσεις οποιοδήποτε προϊόν.

Η σωστή φροντίδα δεν σώζει μόνο το ρούχο. Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του και μειώνει τις άσκοπες αγορές.