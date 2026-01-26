Πώς να στεγνώνουν πιο γρήγορα τα ρούχα σου τον χειμώνα

Πρακτικά tips για τις κρύες και υγρές μέρες.

Τον χειμώνα, το στέγνωμα των ρούχων γίνεται δύσκολη υπόθεση. Η υγρασία και το κρύο καθυστερούν τη διαδικασία και συχνά αφήνουν τα ρούχα με άσχημη μυρωδιά.

Το σωστό στύψιμο

Το καλό στύψιμο είναι βασικό. Όσο λιγότερο νερό μένει στα ρούχα, τόσο πιο γρήγορα στεγνώνουν. Αν χρειαστεί, μπορείς να επαναλάβεις το στύψιμο πριν τα απλώσεις.

Ο σωστός χώρος στο σπίτι

Τα ρούχα πρέπει να απλώνονται σε σημείο με καλή κυκλοφορία αέρα. Κοντά σε καλοριφέρ αλλά όχι πάνω σε αυτό, ή σε δωμάτιο που αερίζεται τακτικά. Η απόσταση μεταξύ των ρούχων βοηθά να στεγνώσουν πιο ομοιόμορφα.

Η σημασία του αερισμού

Ακόμα και τον χειμώνα, λίγα λεπτά αερισμού την ημέρα μειώνουν την υγρασία και επιταχύνουν το στέγνωμα. Ο αέρας είναι σύμμαχος, όχι εχθρός.

Μικρά κόλπα που κάνουν διαφορά

Τα πιο βαριά ρούχα καλό είναι να απλώνονται πρώτα, ενώ οι πετσέτες χρειάζονται περισσότερο χώρο. Αν έχεις αφυγραντήρα, μπορεί να μειώσει αισθητά τον χρόνο στεγνώματος.