Πώς να κάνεις το σπίτι σου να «ανθίσει» χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία

Μικρές αλλαγές που μεταμορφώνουν τον χώρο και φέρνουν φως, φρεσκάδα και νέα ενέργεια.

Η άνοιξη είναι η εποχή της ανανέωσης. Δεν αφορά μόνο τη διάθεση ή τη γκαρνταρόμπα, αφορά και τον χώρο στον οποίο ζούμε. Το σπίτι μετά τον χειμώνα συχνά δείχνει βαρύ, σκοτεινό ή κουρασμένο από τις ίδιες υφές και χρώματα. Η καλή είδηση είναι ότι δεν χρειάζεται ανακαίνιση ή ακριβά αντικείμενα για να αποκτήσει ανοιξιάτικη αίσθηση.

Η ανοιξιάτικη διακόσμηση βασίζεται στο φως, στην απλότητα και στη φρεσκάδα και αυτά μπορούν να επιτευχθούν με μικρές, στοχευμένες κινήσεις.

Φως και καθαρές επιφάνειες

Πριν αγοράσεις οτιδήποτε, ξεκίνησε από την αποσυμφόρηση. Ο χειμώνας γεμίζει τον χώρο με βαριά υφάσματα, πολλά διακοσμητικά και συχνά περισσότερα αντικείμενα απ’ όσα χρειάζονται.

Αφαίρεσε περιττά διακοσμητικά, καθάρισε επιφάνειες και άφησε τον χώρο να αναπνεύσει. Το φως της άνοιξης αντανακλάται καλύτερα σε καθαρές επιφάνειες και δημιουργεί αμέσως πιο ανάλαφρη αίσθηση.

Άνοιξε κουρτίνες, καθάρισε τζάμια και αξιοποίησε το φυσικό φως όσο περισσότερο γίνεται. Το φως είναι το πιο οικονομικό εργαλείο διακόσμησης.

Αλλάζοντας υφάσματα χωρίς να αλλάξεις έπιπλα

Δεν χρειάζεται να αντικαταστήσεις καναπέ ή τραπέζι. Αρκεί να αλλάξεις τα υφάσματα. Τα βαριά, σκούρα ριχτάρια και τα μάλλινα μαξιλάρια μπορούν να αντικατασταθούν με βαμβακερά ή λινά σε ανοιχτούς τόνους.

Παστέλ, εκρού, απαλό πράσινο ή γαλάζιο δίνουν αμέσως πιο φρέσκια εικόνα. Ακόμη και η αλλαγή μαξιλαροθηκών μπορεί να μεταμορφώσει τον καναπέ.

Αν δεν θέλεις να αγοράσεις καινούρια, μπορείς να χρησιμοποιήσεις υφάσματα που ήδη έχεις σε άλλο δωμάτιο ή να ράψεις απλές καλύψεις από οικονομικό ύφασμα.

Φυσικά στοιχεία που δεν κοστίζουν

Η άνοιξη είναι συνδεδεμένη με τη φύση. Και η φύση είναι δωρεάν διακοσμητικό στοιχείο. Φρέσκα λουλούδια από τη λαϊκή ή ακόμη και κλαδιά από τον κήπο μπορούν να γίνουν κεντρικό στοιχείο σε τραπέζι ή μπουφέ.

Ένα απλό γυάλινο βάζο με λουλούδια δίνει αμέσως ζωή στον χώρο. Ακόμη και γλάστρες με αρωματικά φυτά στο μπαλκόνι ή στην κουζίνα δημιουργούν αίσθηση ανανέωσης.

Μικρές λεπτομέρειες με μεγάλο αποτέλεσμα

Μικρές αλλαγές όπως νέα κεριά σε ανοιχτά χρώματα, διαφορετικά σουπλά στο τραπέζι ή μια νέα κουρτίνα μπάνιου μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά.

Αντικατάστησε σκούρα κεριά με λευκά ή παστέλ. Πρόσθεσε ένα μικρό καλάθι από φυσικά υλικά για αποθήκευση. Η υφή του ψάθινου ή του ρατάν φέρνει ανοιξιάτικη διάθεση.

Δημιούργησε γωνιές

Η άνοιξη δεν θέλει υπερβολή αλλά ισορροπία. Αντί να γεμίσεις τον χώρο με πολλά διακοσμητικά, δημιούργησε μία ή δύο μικρές γωνιές. Μια πολυθρόνα με ελαφρύ ριχτάρι και ένα βιβλίο. Ένα τραπεζάκι με λουλούδια και κερί. Μια γωνία στο μπαλκόνι με δύο μαξιλάρες και ένα φαναράκι.

Η ατμόσφαιρα δημιουργείται από τη σύνθεση, όχι από την ποσότητα.

Ανοιξιάτικη ανανέωση στο τραπέζι

Το τραπέζι της κουζίνας ή της τραπεζαρίας είναι από τα πιο ορατά σημεία του σπιτιού. Ένα απλό τραπεζομάντιλο σε ανοιχτό χρώμα ή σουπλά από φυσικά υλικά αρκούν για να αλλάξει η εικόνα.

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις εποχικά φρούτα, όπως λεμόνια ή πορτοκάλια, σε ένα μπολ για χρώμα και άρωμα.

Βγες στο μπαλκόνι

Ο Μάρτιος είναι ο μήνας που το μπαλκόνι ξαναμπαίνει στη ζωή μας. Δεν χρειάζεται να αγοράσεις έπιπλα εξωτερικού χώρου. Μπορείς να προσθέσεις μαξιλάρια στις υπάρχουσες καρέκλες ή να τοποθετήσεις ένα μικρό τραπεζάκι.

Μερικές γλάστρες, ένα φωτιστικό με ζεστό φως και ένα ριχτάρι αρκούν για να δημιουργήσεις μικρό καταφύγιο.

Αλλαγή διάταξης για νέα αίσθηση

Μερικές φορές δεν χρειάζεται τίποτα καινούριο. Αρκεί να αλλάξεις τη διάταξη. Μετακίνησε μια πολυθρόνα πιο κοντά στο παράθυρο. Άλλαξε θέση σε ένα χαλί. Μετακίνησε έναν πίνακα. Η αλλαγή οπτικής δημιουργεί αίσθηση ανανέωσης χωρίς κόστος.

Χρώμα χωρίς βάψιμο

Αν δεν θέλεις να βάψεις τοίχους, μπορείς να προσθέσεις χρώμα μέσω μικρών αντικειμένων. Κουτιά αποθήκευσης, βιβλία με φωτεινά εξώφυλλα, κεραμικά σε απαλές αποχρώσεις.

Το χρώμα λειτουργεί ψυχολογικά και μικρές πινελιές αρκούν για να αλλάξει η διάθεση.

Η διακόσμηση δεν είναι μόνο αισθητική αλλά ένας τρόπος να συγχρονιστείς με την εποχή. Ο Μάρτιος σηματοδοτεί φως, καθαρότητα και νέα αρχή. Το σπίτι μπορεί να γίνει καθρέφτης αυτής της μετάβασης. Δεν χρειάζεται όμως να ξοδέψεις πολλά αλλά να επιλέξεις συνειδητά, να αφαιρέσεις βάρος και να προσθέσεις φως.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση είναι περισσότερο αίσθηση παρά αντικείμενο. Και αυτή η αίσθηση μπορεί να δημιουργηθεί με απλές, οικονομικές κινήσεις που κάνουν τον χώρο να μοιάζει νέος, χωρίς να είναι.