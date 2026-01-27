Morris & Co. x Zara Home: Επανεξετάζοντας ένα κοινό όραμα Η κληρονομιά επαναπροσδιορισμένη με χρώμα και παρουσία

Η Zara Home παρουσιάζει μια νέα συνεργασία με τη Morris & Co., την ιστορική βρετανική μάρκα που ιδρύθηκε από τον William Morris το 1861 και αποτελεί κορυφαία μορφή του κινήματος Arts & Crafts.

Επανενώνοντας για άλλη μια φορά τις δυνάμεις τους, τα δύο brands παρουσιάζουν μια συλλογή που ενισχύει την ουσία της Morris μέσα από μια πιο πιστή, σύγχρονη και οπτικά εκφραστική προσέγγιση, διατηρώντας παράλληλα έναν ισορροπημένο διάλογο με το αισθητικό σύμπαν της Zara Home.

Αυτό το νέο κεφάλαιο στοχεύει επίσης στη διατήρηση της αρχικής ταυτότητας της Morris & Co., καταλήγοντας σε μια ειλικρινή και αναγνωρίσιμη πρόταση, στην οποία τα εμβληματικά prints της Morris διατηρούνται στον αρχικό τους σχεδιασμό, ενώ πλέον επαναπροσδιορίζονται μέσα από το χρώμα.

Η χρωματική παλέτα έχει μαλακώσει προσεκτικά και έχει αποκορεστεί, ώστε να ενσωματώνεται αρμονικά στους χαρακτηριστικούς τόνους της Zara Home. Αυτή η διαδικασία αναπτύχθηκε μέσα από στενή συνεργασία των δύο δημιουργικών ομάδων, οι οποίες εργάστηκαν μαζί για να δημιουργήσουν ένα εξατομικευμένο χρωματολόγιο για τη συλλογή, προσαρμόζοντας κάθε απόχρωση βάσει μιας εξειδικευμένης χρωματικής μελέτης.

Η συλλογή είναι δομημένη γύρω από μια γκάμα πούδρινων αποχρώσεων: απαλό μουσταρδί, πράσινο του φασκόμηλου και ένα ανοιχτό μπλε με πρασινωπές αποχρώσεις και διακριτικούς κίτρινους υποτόνους όλα συνδεδεμένα από μια κοινή βάση. Το ecru λειτουργεί ως ουδέτερος τόνος, προσφέροντας ισορροπία και φωτεινότητα στη συνολική παλέτα.

Τα υφάσματα βρίσκονται στο επίκεντρο, με ιδιαίτερη έμφαση στην υφή. Υλικά όπως ζακάρ και matelassé χρησιμοποιούνται κυρίως για τα μαξιλάρια, μαζί με φυσικές ίνες όπως βαμβάκι και λινό. Τα περισσότερα υφασμάτινα κομμάτια κατασκευάζονται από σατέν, ενώ τα καλύμματα κρεβατιού είναι φτιαγμένα από λινό. Τα μαξιλάρια συνδυάζουν λινό και βαμβάκι, ενισχύοντας την αίσθηση ζεστασιάς.

Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης μια επιλογή από αξεσουάρ για κατοικίδια, όπως κρεβατάκια και κουβέρτες. Ένα standout κομμάτι είναι μια κουβέρτα από κάνναβη, ολοκληρωμένη με λεπτομέρειες από δερμάτινο λουράκι που προσθέτουν αξία και χαρακτήρα στον σχεδιασμό, μαζί με ένα oversized μαξιλάρι.

Μια δημιουργική συνεργασία

Η συλλογή Morris & Co. x Zara Home είναι το αποτέλεσμα στενής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο σχεδιαστικές ομάδες, οι οποίες εργάστηκαν μαζί για να μεταφράσουν τα ιστορικά αρχεία της Morris & Co. σε μια σύγχρονη γλώσσα. Το αποτέλεσμα είναι μια συλλογή που εξυμνεί τη δεξιοτεχνία, τη φύση και τον διαχρονικό σχεδιασμό, ενώ παράλληλα συντονίζεται με τη σημερινή αισθητική ευαισθησία της Zara Home.

Για αυτή την έκδοση, η συλλογή φωτογραφήθηκε σε ένα σύγχρονο σπίτι στο Λονδίνο. Αυτή η αλλαγή σκηνικού αναδεικνύει την πρόθεση να ανανεωθεί η κληρονομιά της Morris & Co. και να τοποθετηθεί μέσα σε ένα μοντέρνο πλαίσιο, αποδεικνύοντας τη διαχρονική σημασία των σχεδίων της σε σύγχρονους εσωτερικούς χώρους.

Η συλλογή Morris & Co. x Zara Home θα είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένα καταστήματα και online στο www.zarahome.com από τις 26 Ιανουαρίου.