Μάθε πώς να διατηρείς την κουζίνα σου πάντα καθαρή με απλά καθημερινά tips

Η κουζίνα δεν είναι απλώς ένα μέρος για μαγείρεμα, είναι ο χώρος που περνάμε πολλές στιγμές της ημέρας. Από τον πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό γεύμα, εκεί περνάμε χρόνο με την οικογένεια, μαγειρεύουμε, μοιραζόμαστε ιστορίες και γέλια. Γι’ αυτό και η καθαριότητα της κουζίνας δεν αφορά μόνο την αισθητική, αλλά και την υγεία. Ένα καθαρό περιβάλλον κάνει τη μαγειρική πιο ευχάριστη, μειώνει τα μικρόβια και συμβάλλει στην ψυχική ηρεμία.

Το μυστικό δεν είναι να αφιερώνεις ώρες με πανιά και καθαριστικά, αλλά να δημιουργήσεις μικρές καθημερινές συνήθειες που κρατούν τον χώρο σου τακτοποιημένο χωρίς κόπο.

Καθάρισε όσο μαγειρεύεις

Η πιο απλή αλλά και πιο «μαγική» συμβουλή. Μην αφήνεις τα σκεύη να συσσωρεύονται στο νεροχύτη μέχρι να τελειώσεις. Ξέπλυνε ή πλύνε τα σκεύη αμέσως μόλις τελειώσεις με αυτά. Ενώ σιγοβράζει η σάλτσα ή ψήνεται το φαγητό, μπορείς να σκουπίσεις τον πάγκο, να βάλεις τα υπολείμματα στα σκουπίδια και να καθαρίσεις την εστία από πιτσιλιές. Έτσι, όταν έρθει η ώρα να καθίσεις να φας, η κουζίνα σου θα είναι σχεδόν έτοιμη.

Ο καθρέφτης της κουζίνας

Ο πάγκος είναι το πιο πολυχρησιμοποιημένο σημείο και χρειάζεται συνεχή προσοχή. Μετά από κάθε χρήση, καθάρισέ τον με ένα φυσικό διάλυμα από ξύδι και νερό (σε αναλογία 1:1). Το ξύδι απολυμαίνει, αφαιρεί λίπη και δεν αφήνει χημικά κατάλοιπα. Αν θέλεις μια πιο ευχάριστη μυρωδιά, πρόσθεσε μερικές σταγόνες αιθέριο έλαιο λεμονιού ή πορτοκαλιού. Μια καθαρή επιφάνεια δεν είναι μόνο πιο όμορφη, αλλά μειώνει και την πιθανότητα να μεταφερθούν μικρόβια στο φαγητό.

Το ψυγείο θέλει πρόγραμμα

Το ψυγείο συχνά κρύβει εκπλήξεις: τρόφιμα που ξέμειναν, σάλτσες που έληξαν ή δοχεία που έχουν ξεχαστεί. Μια φορά την εβδομάδα, κάνε mini εκκαθάριση. Πέτα ό,τι έχει λήξει, καθάρισε τα ράφια με χλιαρό νερό και μαγειρική σόδα και οργάνωσε τα τρόφιμα με βάση τη χρήση τους. Βάλε τα προϊόντα που λήγουν πρώτα στο μπροστινό μέρος και τα υπόλοιπα πιο πίσω. Έτσι αποφεύγεις τη σπατάλη και κρατάς το ψυγείο σου φρέσκο και τακτοποιημένο.

Καθάρισε τις εστίες και τον φούρνο φυσικά

Αν δεν έχεις διάθεση να τρίβεις με χημικά, υπάρχει τρόπος. Φτιάξε μια πάστα από μαγειρική σόδα και νερό, άπλωσέ την στις εστίες ή στο εσωτερικό του φούρνου, άφησέ τη να δράσει για 20 λεπτά και σκούπισε με νωπό πανί. Η σόδα απορροφά τα λίπη και τα καμένα υπολείμματα χωρίς να φθείρει τις επιφάνειες. Για λάμψη, πέρασε στο τέλος με λίγο ξύδι. Είναι μια τεχνική που χρησιμοποιούν ακόμα και οι επαγγελματίες σεφ στα σπίτια τους.

Νεροχύτης και σφουγγάρια: οι αόρατες παγίδες

Ο νεροχύτης φαίνεται καθαρός, αλλά μπορεί να είναι γεμάτος βακτήρια. Μετά από κάθε χρήση, ξέπλυνέ τον με καυτό νερό και καθάρισε με λίγο ξύδι ή χυμό λεμονιού. Τα σφουγγάρια, επίσης, χρειάζονται ανανέωση κάθε εβδομάδα. Αν δεν θέλεις να τα πετάς συχνά, μπορείς να τα απολυμαίνεις τοποθετώντας τα για 30 δευτερόλεπτα στο φούρνο μικροκυμάτων (μόνο αν είναι υγρά και χωρίς μεταλλικά μέρη).

Καθάρισε τον αέρα και τις μυρωδιές

Η κουζίνα κρατάει μυρωδιές από το μαγείρεμα. Ένας εύκολος τρόπος να τις εξουδετερώσεις είναι να βάλεις σε μια κατσαρόλα νερό, λεμόνι και κανέλα και να το αφήσεις να σιγοβράσει για λίγα λεπτά. Ο αέρας θα γεμίσει με φυσικό άρωμα και οι ανεπιθύμητες μυρωδιές θα εξαφανιστούν. Επίσης, φρόντισε να ανοίγεις το παράθυρο ή τον απορροφητήρα κάθε φορά που μαγειρεύεις.

Κάθε μέρα λίγο, όχι μια φορά τον μήνα πολύ

Η καθαριότητα δεν χρειάζεται να είναι εξαντλητική. Αν αφιερώνεις 10-15 λεπτά την ημέρα, θα κρατήσεις την κουζίνα σου πεντακάθαρη χωρίς να κουραστείς. Μάζεψε τα πιάτα, σκούπισε τον πάγκο, πέτα τα σκουπίδια και σκούπισε το πάτωμα με μια κίνηση. Όταν η ρουτίνα αυτή γίνει συνήθεια, θα νιώσεις ότι η κουζίνα λάμπει από μόνη της.

Καθαρή κουζίνα = καθαρό μυαλό

Μια τακτοποιημένη κουζίνα δεν είναι απλώς πιο όμορφη, είναι ένα μέρος που εμπνέει. Κάνει το μαγείρεμα πιο δημιουργικό και τη διάθεση πιο ανάλαφρη. Όταν ο χώρος σου είναι καθαρός, και το μυαλό σου καθαρίζει μαζί του.