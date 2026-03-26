ΙΚΕΑ και Teklan μετατρέπουν τον φωτισμό και τον ήχο σε πολύχρωμα κομμάτια έκφρασης

Η ΙΚΕΑ, εταιρεία του Ομίλου Fourlis, παρουσιάζει μια νέα σειρά προϊόντων που συνδέει την τεχνολογία με το προσωπικό στυλ. Η συλλογή δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη σχεδιάστρια Tekla Evelina Severin (Teklan), και φέρνει τον ήχο και τον φωτισμό στο επίκεντρο της σύγχρονης διακόσμησης του σπιτιού.

Από Bluetooth ηχεία που λειτουργούν ταυτόχρονα ως διακοσμητικά αντικείμενα, μέχρι φωτιστικά που ενσωματώνουν ηχεία και δημιουργούν μια ζεστή ατμόσφαιρα στον χώρο, αλλά και πολύχρωμα καλώδια φόρτισης, η συλλογή φέρνει μια πιο παιχνιδιάρικη και εκφραστική προσέγγιση στη μουσική και τον φωτισμό. Κεντρικό στοιχείο της είναι η χαρακτηριστική χρωματική παλέτα της Teklan, που συνδυάζει έντονα μοτίβα, γεωμετρικά στοιχεία και απρόσμενους χρωματικούς συνδυασμούς.

Ξεχωριστή θέση στη συλλογή έχουν τα Bluetooth ηχεία SOLSKYDD, σχεδιασμένα από τον Ola Wihlborg. Η σειρά περιλαμβάνει τρία στρογγυλά ηχεία διαφορετικών μεγεθών: ένα μικρό φορητό μοντέλο σε έντονο πορτοκαλί με εντυπωσιακό μοτίβο, μια μεσαία εκδοχή σε πράσινο με καφέ και μπεζ διαγώνιες ρίγες που μπορεί να τοποθετηθεί στη βάση της ή να κρεμαστεί στον τοίχο, και ένα μεγαλύτερο μοντέλο για επίτοιχη τοποθέτηση με πορτοκαλί ανάγλυφη επιφάνεια. Όλα τα ηχεία μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους, αλλά και με άλλα συμβατά Bluetooth ηχεία της ΙΚΕΑ, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα για μια πιο απολαυστική εμπειρία ακρόασης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα φωτιστικά KULGLASS, τα οποία συνδυάζουν ήχο, χρώμα και φως σε μία μοναδική εμπειρία. Ο σχεδιασμός της βάσης είναι παιχνιδιάρικος, ενώ το καπέλο τους έχει σπειροειδές σχήμα εμπνευσμένο από τη μορφή παγωτού. Διατίθενται σε αποχρώσεις του πράσινου και του κόκκινου-καφέ με ροζ λεπτομέρειες και δημιουργούν μια ζεστή ατμόσφαιρα, ενώ παράλληλα προσφέρουν ποιοτικό ήχο.

Στη συλλογή συμπεριλαμβάνεται επιπλέον μια ιδιαίτερη εκδοχή του κλασικού φωτιστικού FADO, με πουά μοτίβο που δίνει μια παιχνιδιάρικη πινελιά στο διαχρονικό στρογγυλό του σχήμα και διαχέει απαλά το φως στον χώρο. Παράλληλα, η σειρά περιλαμβάνει και πλεκτά καλώδια φόρτισης, όπως τα SITTBRUNN, RUNDHULT και LILLHULT, εμπνευσμένα από σχοινιά αναρρίχησης και σχεδιασμένα σε έντονα ρετρό χρώματα, προσφέροντας μια αισθητικά αναβαθμισμένη λύση για τις καθημερινές ανάγκες τεχνολογίας.

«Το χρώμα είναι ένα τόσο συναισθηματικό και ισχυρό εργαλείο — μπορεί να αλλάξει εντελώς τον τρόπο που βλέπουμε ένα αντικείμενο και να διαμορφώσει την ατμόσφαιρα ενός χώρου», αναφέρει η σχεδιάστρια Tekla Evelina Severin. «Θέλαμε να φέρουμε αυτή τη ζεστασιά στην τεχνολογία, ώστε οι άνθρωποι να βλέπουν διαφορετικά τις συγκεκριμένες ηλεκτρονικές συσκευές του σπιτιού και να φέρουμε περισσότερο χρώμα στους καθημερινούς τους χώρους».

