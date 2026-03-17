Η Zara Home παρουσιάζει μία νέα συνεργασία με το The Animals Observatory

DECO - ECO LIVING
17/03/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 25.03.2026 - 01:47)
TheIssue.gr TheIssue.gr

Η Zara Home παρουσιάζει μια νέα συνεργασία με το The Animals Observatory, μια δημιουργική σύμπραξη που φέρνει το σύμπαν του brand σε μια ολοκληρωμένη παιδική capsule συλλογή lifestyle.

Η συνεργασία γεννιέται μέσα από μια κοινή δημιουργική ευαισθησία ανάμεσα στη Zara Home και το The Animals Observatory, ένα brand γνωστό για τη ξεχωριστή οπτική του αφήγηση και τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει την παιδική ηλικία. Το αποτέλεσμα είναι μια συλλογή που επαναπροσδιορίζει το σπίτι ως έναν χώρο φαντασίας, παιχνιδιού και ελευθερίας.

Εμπνευσμένη από την ατμόσφαιρα ενός cabinet de curiosités και την ομορφιά αντικειμένων που κουβαλούν μια αίσθηση ιστορίας, η capsule συλλογή ξεδιπλώνεται ως ένα συνεκτικό μικρόκοσμο όπου διαφορετικές κατηγορίες συνυπάρχουν αρμονικά. Εικονογραφημένα είδη σερβιρίσματος και κομμάτια για την κουζίνα συνδυάζονται με υφάσματα, χαλιά, παιδικά έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και παιχνιδιάρικα στοιχεία. Κάθε κομμάτι έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται με τα υπόλοιπα, διαμορφώνοντας μια κοινή αφήγηση που γεφυρώνει το καθημερινό με το ποιητικό και το λειτουργικό με το συναισθηματικό.

Στην καρδιά της συλλογής βρίσκεται η Limoncella, η κεντρική φιγούρα της συνεργασίας. Συνοδευόμενη από μια μικρή ομάδα φίλων, διευρύνει τον φαντασιακό κόσμο της capsule συλλογής. Η παρουσία της διατρέχει ολόκληρη τη συλλογή μέσα από εικονογραφήσεις, γραφικά μοτίβα και οπτικές λεπτομέρειες που προσδίδουν συνοχή και προσωπικότητα σε κάθε κομμάτι.

Η ξεχωριστή καλλιτεχνική γλώσσα του The Animals Observatory συνδυάζεται φυσικά με την αισθητική της Zara Home, δημιουργώντας κομμάτια που αποπνέουν διαχρονικότητα και μια προσεγμένη φροντίδα στη λεπτομέρεια.

Η capsule συλλογή δίνει έμφαση σε προσεκτικά επιλεγμένα υλικά, απαλές υφές και μια ζεστή χρωματική παλέτα, σχεδιασμένη να εντάσσεται αβίαστα στους καθημερινούς χώρους, διατηρώντας παράλληλα μια ισχυρή ταυτότητα. Κάθε αντικείμενο έχει σχεδιαστεί όχι μόνο για να εξυπηρετεί μια λειτουργία, αλλά και για να πυροδοτεί τη φαντασία και να συνοδεύει τα παιδιά καθώς μεγαλώνουν, μέσα από μια δημιουργική και προσεγμένη ματιά.

Μια συνεργασία που γιορτάζει τη δημιουργικότητα και την παιδική ηλικία, προσκαλώντας το σπίτι να βιωθεί ως ένας χώρος εξερεύνησης, παιχνιδιού και ονείρου.

Η συλλογή θα είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένα καταστήματα και online στο www.zarahome.com από τις 17 Μαρτίου.

TAGS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Zara Home and Colin King για τα Αντικείμενα: Μια Μελέτη στη Στατικότητα και τη Μορφή
DECO - ECO LIVING

Zara Home and Colin King για τα Αντικείμενα: Μια Μελέτη στη Στατικότητα και τη Μορφή

12.03.2026 - 17:52
Colin King, Zara Home
Morris & Co. x Zara Home: Επανεξετάζοντας ένα κοινό όραμα
DECO - ECO LIVING

Morris & Co. x Zara Home: Επανεξετάζοντας ένα κοινό όραμα

27.01.2026 - 15:35
Morris & Co, Zara Home
Η Zara Home και η Collagerie ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στη δημιουργική τους συνεργασία
DECO - ECO LIVING

Η Zara Home και η Collagerie ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στη δημιουργική τους συνεργασία

19.07.2025 - 19:45
Zara Home, ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ
Η Zara Home και ο Vincent Van Duysen παρουσιάζουν τη Συλλογή 04
DECO - ECO LIVING

Η Zara Home και ο Vincent Van Duysen παρουσιάζουν τη Συλλογή 04

13.06.2025 - 23:33
Zara Home
Η Zara Home παρουσιάζει τη νέα κυκλοφορία της στη σειρά Editions
DECO - ECO LIVING

Η Zara Home παρουσιάζει τη νέα κυκλοφορία της στη σειρά Editions

14.02.2025 - 20:56
Zara Home