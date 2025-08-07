Η κρυφή βρωμιά και η μούχλα που κρύβονται στη λεκάνη της τουαλέτας σου – Πώς θα την καθαρίσεις

Ένα από τα πιο σύνηθες φαινόμενα είναι να παρατηρείς μια έντονη βρωμιά και μούχλα στην λεκάνη της τουαλέτας σου και ας έχεις επενδύσει σε πληθώρα καθαριστικών προϊόντων και σε πολύωρο τρίψιμο πάνω στην πορσελάνη.

Ένα από τα πιο σύνηθες λάθη ωστόσο που παρατηρούνται και διαιωνίζουν το πρόβλημα είναι πως συχνά αναλώνεσαι στο να καθαρίσεις την λεκάνη επιφανειακά και την εσωτερική – πιο ψηλή επιφάνεια, αγνοώντας το πίσω μέρος από το καπάκι, τις μεταλλικές βάσεις αυτού και το εσωτερικό κάτω μέρος της λεκάνης, τη «δεξαμενή».

Στα συγκεκριμένα μέρη μάλιστα, συσσωρεύεται σκουριά, μούχλα και άλατα που μπορούν να διαβρώσουν την λεκάνη και παράλληλα να γίνουν εστία μικροβίων.

Διάβασε επίσης: Γιατί πρέπει πάντα να κλείνεις το καπάκι της τουαλέτας πριν τραβήξεις το καζανάκι

Καθάρισε την κρυφή βρωμιά και τη μούχλα από τη λεκάνη της τουαλέτας σου αποτελεσματικά

Μπορεί να φροντίζεις για την υγιεινή του χώρου σου και να καθαρίζεις την τουαλέτα σου τουλάχιστον τρεις με τέσσερις φορές την εβδομάδα, ωστόσο είναι πιθανό να μην κάνεις ολοκληρωμένη δουλειά.

Για να καθαρίσεις το καπάκι και το εσωτερικό της δεξαμενής, δεν χρειάζεσαι πολλά καθαριστικά. Αρκεί να ακολουθείς την παρακάτω διαδικασία μία με δύο φορές το χρόνο για να εξασφαλίσεις έναν άκρως προστατευμένο χώρο για εσένα και την οικογένειά σου.

Θα χρειαστείς: μία βούρτσα με μεγάλη λαβή ή το πιγκάλ, λευκό ξύδι και φυσικά χλώριο.

1. Αρχικά θα πρέπει να αφαιρέσεις το καπάκι της λεκάνης ώστε να τρίψεις με ξύδι και χλώριο τις μεταλλικές βάσεις. Στην συνέχεια, στο εσωτερικό της ρίξε τέσσερα φλιτζάνια ξύδι και άφησέ το να δράσει για περίπου μία ώρα.

2. Σε δεύτερο χρόνο κλείσε την παροχή νερού και τράβα το καζανάκι ώστε να αδειάσει το εσωτερικό δοχείο. Με ένα σφουγγάρι «τράβηξε» τα εναπομείναντα υγρά για να έχεις ένα στεγνό αποτέλεσμα.

3. Με ένα απολυμαντικό, μη χλωριούχο, ψέκασε στο εσωτερικό πιο χαμηλά και στο βάθος της λεκάνης και άφησέ το για 15 λεπτά. Στην πορεία τρίψε με τη βούρτσα την περιοχή για να φύγουν οι βρωμιές και ολοκλήρωσε τη διαδικασία με χαρτί κουζίνας,

4. Στην συνέχεια, γέμισε ολόκληρη τη λεκάνη με αραιωμένο ξύδι. Θα χρειαστεί να περιμένεις περίπου 12 ώρες για να έχεις τα επιθυμητά αποτελέσματα.

5. Τέλος, τράβα καζανάκι και άνοιξε τη βάνα νερού. Ξέπλυνε τις επιφάνειες με άφθονο νερό και είσαι έτοιμη.

Διάβασε επίσης: Μούχλα στο σπίτι: Πώς θα την ξεφορτωθείς εύκολα, χωρίς χημικά