Η ΙΚΕΑ παρουσιάζει τη νέα σειρά SOLUPPGÅNG για στιγμές χαλάρωσης στη φύση

DECO - ECO LIVING
12/05/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 20.05.2026 - 22:46)
Η ΙΚΕΑ παρουσιάζει τη νέα σειρά SOLUPPGÅNG για στιγμές χαλάρωσης στη φύση
TheIssue.gr TheIssue.gr

Τη σειρά υπογράφουν οι σχεδιαστές Darja Nordberg και Ola Wihlborg από την ΙΚΕΑ Σουηδίας.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το TheIssue.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ΙΚΕΑ, εταιρεία του Ομίλου Fourlis, παρουσιάζει τη νέα σειρά SOLUPPGÅNG, μια συλλογή σχεδιασμένη για να κάνει την επαφή με τη φύση πιο απλή, προσιτή και εύκολη, μέσα από μικρές καθημερινές αποδράσεις σε ένα άνετο περιβάλλον με καλή παρέα.

Εμπνευσμένη από τη σκανδιναβική φιλοσοφία του «friluftsliv», της ζωής στην ύπαιθρο, όπως την αποκαλούν στον Βορρά, και επηρεασμένη από τη λιτή και ισορροπημένη αισθητική της Ιαπωνίας, η σειρά SOLUPPGÅNG, που σημαίνει «ανατολή ηλίου» στα Σουηδικά, προτείνει έναν πιο απλό και ουσιαστικό τρόπο χαλάρωσης. Η συλλογή αποπνέει την οικειότητα και τη ζεστασιά που αναζητάμε στην καθημερινότητά μας και απευθύνεται τόσο σε σύντομες βόλτες όσο και σε οργανωμένες εξόδους στη φύση.

Η συλλογή περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων για δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, προσφέροντας λύσεις που συνδυάζουν πρακτικότητα και ευκολία στη μεταφορά, όπως πτυσσόμενα τραπέζια και σκαμπό, που είναι ελαφριά και εργονομικά, ιδανικά για να τα παίρνετε μαζί σας παντού. Περιλαμβάνει επίσης ανθεκτικά και ελαφριά σκεύη, όπως κούπες, πιάτα και κουταλοπίρουνα από εμαγιέ μέταλλο, σχεδιασμένα για συχνή χρήση στη φύση, καθώς και πρακτικά αντικείμενα από μπαμπού, όπως μπολ σερβιρίσματος και επιφάνειες κοπής που ξεχωρίζουν για την αντοχή τους στην υγρασία και τη μακροχρόνια χρήση.  Η συλλογή συμπληρώνεται από πρακτικά αξεσουάρ, όπως φανάρια LED, ισοθερμικά καλάθια και καπέλα, σχεδιασμένα για τις ανάγκες της υπαίθριας ζωής.

Η ΙΚΕΑ παρουσιάζει τη νέα σειρά SOLUPPGÅNG για στιγμές χαλάρωσης στη φύση

Όλα τα προϊόντα είναι σχεδιασμένα ώστε να μεταφέρονται εύκολα και να ενισχύουν την αίσθηση χαλάρωσης και οικειότητας στη φύση, ενώ παράλληλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξίσου λειτουργικά και μέσα στο σπίτι. Οι γήινες αποχρώσεις και η απλή σχεδιαστική προσέγγιση δημιουργούν μια ισορροπημένη αισθητική που προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικά περιβάλλοντα και χρήσεις.

Τη σειρά υπογράφουν οι σχεδιαστές Darja Nordberg και Ola Wihlborg από την ΙΚΕΑ Σουηδίας, οι οποίοι εστίασαν στη δημιουργία προϊόντων που ενθαρρύνουν την καθημερινή επαφή με τη φύση, συνδυάζοντας πρακτικότητα, απλότητα και λειτουργικό σχεδιασμό.

Η νέα σειρά SOLUPPGÅNG μας υπενθυμίζει ότι η χαλάρωση δεν χρειάζεται προγραμματισμό ή απόσταση, αρκεί μια μικρή παύση μέσα στη μέρα. Μέσα από ευέλικτες και καλαίσθητες λύσεις, αναδεικνύει τη σημασία των μικρών στιγμών χαλάρωσης, που κάνουν την καθημερινότητα πιο ευχάριστη, μέσα και έξω από το σπίτι.

Βρείτε τη νέα σειρά SOLUPPGÅNG στα καταστήματα ΙΚΕΑ Κηφισός, IKEA Αεροδρόμιο και IKEA Θεσσαλονίκη.

TAGS

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το TheIssue.gr στα αγαπημένα σου στη Google

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Platinum, Gold και Bronze βραβείο για την ΙΚΕΑ στα Promotional Marketing Awards 2026
LIFE

Platinum, Gold και Bronze βραβείο για την ΙΚΕΑ στα Promotional Marketing Awards 2026

08.05.2026 - 13:59
Best Launch / Awareness Activation, Promotional Marketing Awards 2026, ΙΚΕΑ
Άνοιξη στην ΙΚΕΑ: Νέα προϊόντα για μικρές αλλαγές αλλά μεγάλη ανανέωση στο σπίτι σας
DECO - ECO LIVING

Άνοιξη στην ΙΚΕΑ: Νέα προϊόντα για μικρές αλλαγές αλλά μεγάλη ανανέωση στο σπίτι σας

27.04.2026 - 14:08
ΙΚΕΑ, ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, λευκά είδη, ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ, πολυθρόνα, φαλάφελ, ΧΑΛΙ
Η συλλογή IKEA PS επιστρέφει, με μια πρώτη ματιά σε τρία σχέδια από τη δέκατη επερχόμενη έκδοσή της
DECO - ECO LIVING

Η συλλογή IKEA PS επιστρέφει, με μια πρώτη ματιά σε τρία σχέδια από τη δέκατη επερχόμενη έκδοσή της

21.04.2026 - 16:41
BEAUTY HOME, DECO HOME, ΙΚΕΑ
Έμπνευση και ολοκληρωμένες λύσεις για την κουζίνα στο νέο IKEA Live Shopping Event
DECO - ECO LIVING

Έμπνευση και ολοκληρωμένες λύσεις για την κουζίνα στο νέο IKEA Live Shopping Event

09.04.2026 - 19:38
Live Shopping Event, ΙΚΕΑ
ΙΚΕΑ και Teklan μετατρέπουν τον φωτισμό και τον ήχο σε πολύχρωμα κομμάτια έκφρασης
DECO - ECO LIVING

ΙΚΕΑ και Teklan μετατρέπουν τον φωτισμό και τον ήχο σε πολύχρωμα κομμάτια έκφρασης

26.03.2026 - 19:17
ΙΚΕΑ
Ανοιξιάτικο Art de la Table από την ΙΚΕΑ: Νέες ιδέες και προτάσεις σερβιρίσματος
DECO - ECO LIVING

Ανοιξιάτικο Art de la Table από την ΙΚΕΑ: Νέες ιδέες και προτάσεις σερβιρίσματος

19.03.2026 - 18:29
ΙΚΕΑ
Τριπλή Διάκριση για την ΙΚΕΑ στα Event Awards 2026: 1 Gold και 2 Silver Βραβεία
LIFE

Τριπλή Διάκριση για την ΙΚΕΑ στα Event Awards 2026: 1 Gold και 2 Silver Βραβεία

25.02.2026 - 19:38
ΙΚΕΑ
Η ΙΚΕΑ συμμετείχε για 14η συνεχή χρονιά στη HORECA 2026, με ολοκληρωμένες λύσεις για τον κλάδο της φιλοξενίας
LIFE

Η ΙΚΕΑ συμμετείχε για 14η συνεχή χρονιά στη HORECA 2026, με ολοκληρωμένες λύσεις για τον κλάδο της φιλοξενίας

18.02.2026 - 19:33
HORECA 2026, ΙΚΕΑ