Γιατί μυρίζει η πετσέτα θαλάσσης ακόμα κι αφού την έπλυνες;

Το πρόβλημα μπορεί να μην είναι το πλύσιμο, αλλά όσα κάνεις πριν και μετά από αυτό.

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Το καλοκαίρι υπάρχει ένα μικρό οικιακό μυστήριο που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά.

Γυρίζεις από την παραλία, πετάς την πετσέτα στο καλάθι των απλύτων, λίγες ημέρες αργότερα τη βάζεις στο πλυντήριο και όταν τη βγάζεις μυρίζει φρεσκάδα.

Μέχρι εδώ όλα καλά. Στην επόμενη εξόρμηση όμως αρκεί να βραχεί ξανά και ξαφνικά εμφανίζεται εκείνη η χαρακτηριστική μυρωδιά υγρασίας. Και το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι ότι μάλλον δεν πλύθηκε καλά. Δεν είναι απαραίτητα έτσι.

Οι πετσέτες θαλάσσης περνούν αρκετά δύσκολα το καλοκαίρι. Νερό, αλάτι, ιδρώτας, αντηλιακά, άμμος και πολλές ώρες μέσα σε υγρές τσάντες δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για να αναπτύσσονται μικροοργανισμοί και να παγιδεύονται οσμές στις ίνες.

Και αν προσθέσουμε μερικές πολύ συνηθισμένες συνήθειες στο πλύσιμο και στο στέγνωμα, το αποτέλεσμα είναι μια πετσέτα που μπορεί να φαίνεται καθαρή αλλά μόλις βραχεί να αρχίζει πάλι να μυρίζει.

Το μεγαλύτερο λάθος γίνεται πριν φτάσει στο πλυντήριο

Γυρίζεις κουρασμένη από την παραλία.

Αδειάζεις τα πράγματα που χρειάζεσαι από την τσάντα και αφήνεις μέσα την πετσέτα.

«Θα την απλώσω αργότερα». Το αργότερα γίνεται το επόμενο πρωί. Αυτό είναι ίσως το χειρότερο που μπορείς να κάνεις.

Μια βρεγμένη πετσέτα διπλωμένη μέσα σε μια κλειστή beach bag παραμένει ζεστή και υγρή για ώρες. Αυτές είναι ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη βακτηρίων και μυκήτων που μπορούν να προκαλέσουν τη χαρακτηριστική μυρωδιά μούχλας και υγρασίας.

Ακόμη κι αν δεν σκοπεύεις να την πλύνεις αμέσως, βγάλ’ την από την τσάντα μόλις επιστρέψεις. Τίναξέ την και άπλωσέ την εντελώς ανοιχτή μέχρι να στεγνώσει.

Μην πετάς ποτέ βρεγμένη πετσέτα στο καλάθι των απλύτων

Το ίδιο ισχύει και για το καλάθι.

Μια βρεγμένη πετσέτα που καταλήγει ανάμεσα σε στεγνά ρούχα μπορεί να παραμείνει υγρή για πολλές ώρες ή ακόμη και ημέρες. Και εκτός από τη δική της μυρωδιά, μπορεί να μεταφέρει υγρασία και στα υπόλοιπα ρούχα.

Ο κανόνας είναι απλός: στο καλάθι των απλύτων μπαίνει μόνο όταν έχει στεγνώσει.

Αν πρόκειται να βάλεις πλυντήριο αμέσως, φυσικά μπορείς να τη βάλεις κατευθείαν στον κάδο. Αν όμως πρόκειται να περιμένει δύο ή τρεις ημέρες, πρώτα την αφήνεις να στεγνώσει.

Το πολύ απορρυπαντικό δεν σημαίνει πιο καθαρή πετσέτα

Είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη στο πλύσιμο. Η πετσέτα μυρίζει, επομένως βάζουμε περισσότερο απορρυπαντικό.

Λογικό; Όχι ακριβώς.

Η υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού μπορεί να μην ξεβγαλθεί πλήρως και να αφήσει υπολείμματα στις ίνες.

Με τον καιρό, αυτά τα κατάλοιπα μπορούν να παγιδεύσουν βρωμιά και οσμές αντί να βοηθούν στην απομάκρυνσή τους.

Ακολούθησε τη δοσολογία που προτείνεται για το συγκεκριμένο απορρυπαντικό και προσάρμοσέ την στο φορτίο, στη σκληρότητα του νερού και στο πόσο λερωμένα είναι τα υφάσματα. Περισσότερος αφρός δεν σημαίνει απαραίτητα περισσότερη καθαριότητα.

Και το μαλακτικό μπορεί να είναι μέρος του προβλήματος

Η λογική λέει ότι αφού θέλουμε αφράτη και αρωματική πετσέτα, θα βάλουμε αρκετό μαλακτικό. Όμως στις πετσέτες χρειάζεται μέτρο.

Τα μαλακτικά μπορούν να αφήσουν επίστρωση στις ίνες, η οποία με συχνή χρήση μπορεί να μειώσει σταδιακά την απορροφητικότητα της πετσέτας.

Και μια πετσέτα που δεν απορροφά και δεν στεγνώνει τόσο αποτελεσματικά μπορεί να παραμένει υγρή για περισσότερο χρόνο.

Αν παρατηρείς ότι οι πετσέτες σου έχουν χάσει την απορροφητικότητά τους ή έχουν αποκτήσει μια περίεργη «γλιστερή» αίσθηση, δοκίμασε να μειώσεις ή να παραλείψεις για μερικά πλυσίματα το μαλακτικό.

Μην παραγεμίζεις το πλυντήριο

Οι πετσέτες χρειάζονται χώρο για να πλυθούν σωστά.

Αν στριμώξεις τον κάδο μέχρι να μην χωράει τίποτα άλλο, το νερό και το απορρυπαντικό δυσκολεύονται να κυκλοφορήσουν ανάμεσα στα υφάσματα.

Το ξέβγαλμα επίσης μπορεί να μην είναι τόσο αποτελεσματικό.

Το αποτέλεσμα; Μια πετσέτα που βγήκε μεν από το πλυντήριο αλλά δεν καθάρισε όσο θα μπορούσε.

Άφησε αρκετό χώρο στον κάδο ώστε τα υφάσματα να μπορούν να κινούνται κατά τη διάρκεια της πλύσης.

Το αλάτι και η άμμος θέλουν λίγη προσοχή

Η πετσέτα θαλάσσης δεν έχει πάνω της μόνο ιδρώτα.

Έχει άμμο, αλάτι, αντηλιακό, λάδια σώματος και οτιδήποτε άλλο συνάντησε κατά τη διάρκεια μιας ημέρας στην παραλία.

Πριν την πλύση, τίναξέ την πολύ καλά έξω ώστε να φύγει όσο περισσότερη άμμος γίνεται.

Αν είναι γεμάτη αλάτι ή έχει χρησιμοποιηθεί για πολλές ημέρες χωρίς πλύσιμο, μπορείς να την ξεπλύνεις πρώτα με καθαρό νερό.

Όσο λιγότερα υπολείμματα μπουν στο πλυντήριο τόσο καλύτερα τόσο για την πετσέτα όσο και για τη συσκευή.

Το αντηλιακό μπορεί να μένει στις ίνες

Έχεις παρατηρήσει ποτέ λιπαρά σημάδια ή κιτρινωπές περιοχές στην πετσέτα;

Τα αντηλιακά και τα λάδια σώματος μπορούν να μεταφερθούν πολύ εύκολα πάνω της. Και αν συσσωρεύονται με τον καιρό, οι ίνες μπορεί να αποκτήσουν διαφορετική αίσθηση και να συγκρατούν περισσότερο βρωμιά και οσμές.

Γι’ αυτό οι πετσέτες παραλίας χρειάζονται τακτικό πλύσιμο, ιδιαίτερα αν χρησιμοποιείς γενναιόδωρες ποσότητες αντηλιακού – όπως άλλωστε πρέπει.

Αν υπάρχει συγκεκριμένος λεκές, αντιμετώπισέ τον πριν από το πλύσιμο σύμφωνα με τις οδηγίες φροντίδας της πετσέτας και του προϊόντος καθαρισμού που χρησιμοποιείς.

Σε πόσους βαθμούς πρέπει να πλένεις τις πετσέτες;

Εδώ δεν υπάρχει μία θερμοκρασία που ταιριάζει σε όλες.

Πριν κάνεις οτιδήποτε, κοίτα την ετικέτα. Το υλικό, τα χρώματα και η κατασκευή της πετσέτας καθορίζουν τη μέγιστη ασφαλή θερμοκρασία πλύσης.

Πολλές βαμβακερές πετσέτες μπορούν να πλυθούν σε σχετικά υψηλότερες θερμοκρασίες, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε πετσέτα παραλίας πρέπει να μπαίνει αυτόματα στους 60°C.

Οι έντονες αποχρώσεις, τα prints και ορισμένα πιο ευαίσθητα υλικά μπορεί να χρειάζονται χαμηλότερη θερμοκρασία. Η ετικέτα έχει πάντα τον πρώτο λόγο.

Το μεγαλύτερο μυστικό είναι το γρήγορο στέγνωμα

Μπορεί να κάνεις τα πάντα σωστά στο πλυντήριο και να καταστρέφεις το αποτέλεσμα αμέσως μετά.

Αν αφήσεις τις καθαρές βρεγμένες πετσέτες μέσα στον κάδο για ώρες αφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, η δυσάρεστη μυρωδιά μπορεί να αρχίσει να επιστρέφει.

Βγάλ’ τες όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Άπλωσέ τες εντελώς ανοιχτές σε σημείο με καλό αερισμό και άφησέ τες να στεγνώσουν πλήρως πριν τις διπλώσεις.

Μην τις μαζεύεις επειδή «σχεδόν στέγνωσαν». Αυτό το μικρό «σχεδόν» μπορεί να είναι αρκετό για να εγκλωβιστεί υγρασία όταν διπλωθούν και μπουν στη ντουλάπα.

Η μυρωδιά εμφανίζεται μόλις βραχεί; Υπάρχει λόγος

Αυτό είναι το σημείο που μπερδεύει περισσότερο κόσμο.

Η στεγνή πετσέτα μπορεί να μυρίζει μια χαρά. Μόλις όμως βραχεί, εμφανίζεται ξανά η άσχημη οσμή.

Συχνά αυτό συμβαίνει επειδή υπολείμματα οργανικών ουσιών, απορρυπαντικού ή μικροοργανισμών παραμένουν βαθύτερα στις ίνες. Όταν η πετσέτα βραχεί ξανά, οι οσμές γίνονται πολύ πιο αισθητές.

Γι’ αυτό και το να καλύψεις απλώς τη μυρωδιά με περισσότερο μαλακτικό ή αρωματικό δεν λύνει το πρόβλημα στη ρίζα του. Χρειάζεται σωστό πλύσιμο και, κυρίως, πλήρες στέγνωμα.

Τι κάνεις αν η μυρωδιά έχει ήδη εγκατασταθεί;

Αν η πετσέτα μυρίζει σταθερά παρά τα συνηθισμένα πλυσίματα, ξεκίνα με το πιο απλό.

Πλύνε την ξανά σύμφωνα με τη μέγιστη θερμοκρασία που επιτρέπει η ετικέτα, χρησιμοποιώντας τη σωστή –όχι υπερβολική– ποσότητα απορρυπαντικού.

Απόφυγε να φορτώσεις υπερβολικά τον κάδο και φρόντισε να στεγνώσει αμέσως και πλήρως μετά το τέλος του προγράμματος.

Υπάρχουν επίσης ειδικά προϊόντα καθαρισμού ή απολύμανσης ρούχων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επίμονες οσμές, αρκεί να είναι κατάλληλα για το συγκεκριμένο ύφασμα και να ακολουθείς πιστά τις οδηγίες τους.

Μην αρχίζεις να αναμειγνύεις διαφορετικά καθαριστικά μεταξύ τους αναζητώντας ένα «δυνατότερο» αποτέλεσμα. Ορισμένοι συνδυασμοί οικιακών καθαριστικών μπορεί να είναι επικίνδυνοι.

Και το ξίδι που προτείνουν όλοι;

Το λευκό ξίδι εμφανίζεται πολύ συχνά ως σπιτική λύση για τις μυρωδιές στις πετσέτες.

Μπορεί να χρησιμοποιείται σε ορισμένες περιπτώσεις ως βοήθημα στο πλύσιμο, όμως πριν το δοκιμάσεις χρειάζεται να ελέγξεις τις οδηγίες της πετσέτας αλλά και του πλυντηρίου σου.

Δεν είναι καλή ιδέα να αντιμετωπίζουμε κάθε viral cleaning hack ως κατάλληλο για κάθε ύφασμα και κάθε συσκευή.

Και κυρίως, ποτέ μην αναμειγνύεις ξίδι με χλωρίνη ή άλλα καθαριστικά χωρίς να γνωρίζεις ότι ο συνδυασμός είναι ασφαλής.

Για τις περισσότερες πετσέτες, η σωστή ποσότητα απορρυπαντικού, το καλό ξέβγαλμα και το πλήρες στέγνωμα είναι ήδη ένα πολύ καλό πρώτο βήμα.

Μήπως φταίει το ίδιο το πλυντήριο;

Αν δεν μυρίζουν μόνο οι πετσέτες αλλά παρατηρείς την ίδια περίεργη μυρωδιά και σε άλλα ρούχα, ίσως το πρόβλημα να βρίσκεται αλλού.

Το πλυντήριο χρειάζεται επίσης καθαρισμό. Υπολείμματα απορρυπαντικού, υγρασία και βρωμιά μπορούν να συσσωρευτούν σε σημεία όπως το λάστιχο της πόρτας, το συρτάρι του απορρυπαντικού ή άλλα μέρη της συσκευής.

Ακολούθησε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τον καθαρισμό και τη συντήρησή του. Και όταν δεν χρησιμοποιείται, αν οι οδηγίες της συσκευής το επιτρέπουν, άφηνε την πόρτα και το συρτάρι λίγο ανοιχτά ώστε να αερίζονται και να στεγνώνουν.

Πόσο συχνά πρέπει να πλένεις την πετσέτα θαλάσσης;

Δεν χρειάζεται απαραίτητα να μπαίνει στο πλυντήριο μετά από κάθε σύντομο μπάνιο, εφόσον έχει χρησιμοποιηθεί από ένα άτομο, δεν έχει λερωθεί ιδιαίτερα και στεγνώνει πλήρως ανάμεσα στις χρήσεις.

Όμως δεν πρέπει να περνά ολόκληρο το καλοκαίρι χωρίς πλύσιμο επειδή «μπήκα καθαρή από τη θάλασσα».

Ιδρώτας, αντηλιακό, λάδια σώματος, αλάτι και άμμος συσσωρεύονται στις ίνες.

Αν χρησιμοποιείς την ίδια πετσέτα συχνά, πλένε την τακτικά και νωρίτερα αν αρχίσει να μυρίζει, παραμένει υγρή για μεγάλο διάστημα ή έχει λερωθεί εμφανώς.

Μην την αφήνεις όλη μέρα πάνω στην ξαπλώστρα βρεγμένη και διπλωμένη

Ακόμη και στην ίδια την παραλία μπορείς να μειώσεις τις πιθανότητες να αρχίσει να μυρίζει. Μετά το μπάνιο, αν δεν τη χρησιμοποιείς, άπλωσέ την όσο περισσότερο γίνεται ώστε να στεγνώνει.

Αν φύγεις για φαγητό και την αφήσεις κουβαριασμένη πάνω στην ξαπλώστρα, θα παραμείνει υγρή πολύ περισσότερο. Και πριν τη βάλεις στην τσάντα για την επιστροφή, τίναξέ την καλά.

Αν είναι ακόμη βρεγμένη, δεν υπάρχει πρόβλημα να τη μεταφέρεις έτσι μέχρι το σπίτι. Το πρόβλημα ξεκινά όταν φτάσεις και ξεχάσεις ότι βρίσκεται εκεί.

Μην αποθηκεύεις πετσέτες που δεν έχουν στεγνώσει εντελώς

Το τέλος του καλοκαιριού είναι άλλη μία στιγμή που γίνονται λάθη.

Πλένουμε τις πετσέτες, τις μαζεύουμε και τις αποθηκεύουμε για την επόμενη χρονιά.

Αν όμως υπάρχει έστω και λίγη εγκλωβισμένη υγρασία, μπορεί να τις βρεις μήνες αργότερα με δυσάρεστη μυρωδιά ή ακόμη και σημάδια μούχλας.

Πριν τις αποθηκεύσεις, βεβαιώσου ότι είναι απολύτως καθαρές και εντελώς στεγνές.

Φύλαξέ τες σε στεγνό, καλά αεριζόμενο χώρο και όχι σε μέρος με έντονη υγρασία.

Τελικά, το μυστικό δεν βρίσκεται στο άρωμα

Είναι πολύ εύκολο να συνδέουμε την καθαριότητα με τη μυρωδιά του μαλακτικού.

Όμως μια πετσέτα που μυρίζει έντονα «φρεσκάδα» δεν είναι απαραίτητα και καλύτερα πλυμένη.

Η πραγματική διαφορά βρίσκεται σε πολύ πιο απλά πράγματα.

Να μη μένει βρεγμένη μέσα στην τσάντα.

Να μην περιμένει υγρή στο καλάθι.

Να χρησιμοποιείς τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού.

Να μην υπερφορτώνεις το πλυντήριο.

Και πάνω απ’ όλα, να στεγνώνει γρήγορα και εντελώς μετά από κάθε χρήση και κάθε πλύσιμο.

Γιατί τελικά, η πιο αποτελεσματική λύση για εκείνη την περίεργη μυρωδιά της πετσέτας θαλάσσης μπορεί να μην βρίσκεται σε κάποιο καινούργιο καθαριστικό.

Μπορεί να είναι τόσο απλή όσο το να θυμηθείς να την βγάλεις από την beach bag μόλις μπεις στο σπίτι.