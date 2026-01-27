Φυτά για το μπαλκόνι που μπορείς να φυτέψεις τον Ιανουάριο

Ο Ιανουάριος δεν είναι απαγορευτικός για το μπαλκόνι. Υπάρχουν φυτά που αντέχουν στο κρύο και δίνουν ζωή στον εξωτερικό χώρο ακόμα και τους πιο δύσκολους μήνες.

Αρωματικά φυτά που αντέχουν

Δεντρολίβανο, θυμάρι και ρίγανη είναι ιδανικές επιλογές. Αντέχουν στο κρύο και χρειάζονται ελάχιστη φροντίδα. Επιπλέον, μπορείς να τα χρησιμοποιείς και στη μαγειρική.

Λουλούδια χειμωνιάτικης αντοχής

Οι πανσέδες και τα κυκλάμινα είναι από τα πιο δημοφιλή φυτά του χειμώνα. Προσφέρουν χρώμα και δεν επηρεάζονται εύκολα από τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Φυλλώδη φυτά για πράσινο όγκο

Το πυξάρι και η λεβάντα είναι εξαιρετικές επιλογές για σταθερό πράσινο. Δίνουν δομή στο μπαλκόνι και αντέχουν στις καιρικές συνθήκες.

Φροντίδα τον χειμώνα

Το πότισμα πρέπει να είναι περιορισμένο και προσεκτικό. Ο παγετός μπορεί να βλάψει τις ρίζες, γι’ αυτό καλό είναι οι γλάστρες να προστατεύονται τις πολύ κρύες νύχτες.