Φεύγεις για διακοπές; Τα 10 πράγματα που πρέπει να κάνεις στο σπίτι πριν κλείσεις την πόρτα

Από το ψυγείο και τα σκουπίδια μέχρι τις πρίζες, τα φυτά και το μπάνιο, λίγη σωστή προετοιμασία πριν φύγεις μπορεί να σε γλιτώσει από δυσάρεστες εκπλήξεις όταν επιστρέψεις.

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Η βαλίτσα είναι έτοιμη, τα εισιτήρια βρίσκονται στο κινητό, το αντηλιακό μπήκε τελευταίο στην τσάντα και το μόνο που σκέφτεσαι πλέον είναι πόσες ώρες απομένουν μέχρι την πρώτη βουτιά. Υπάρχει όμως κάτι που αξίζει να κάνεις πριν κλειδώσεις την πόρτα: να προετοιμάσεις σωστά το σπίτι για τις ημέρες που θα λείπεις.

Και όχι, δεν αρκεί απλώς να κλείσεις τα παράθυρα και να βγάλεις τα σκουπίδια.

Ειδικά τον Αύγουστο, όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές και ένα σπίτι μπορεί να παραμείνει κλειστό για μία ή δύο εβδομάδες, μικρές παραλείψεις μπορούν να οδηγήσουν από δυσάρεστες μυρωδιές και χαλασμένα τρόφιμα μέχρι ξεραμένα φυτά ή μια πολύ δυσάρεστη επιστροφή στην καθημερινότητα.

Γι’ αυτό, πριν κατεβάσεις τη βαλίτσα στο αυτοκίνητο ή καλέσεις ταξί για το λιμάνι, κάνε έναν τελευταίο γύρο στο σπίτι.

1. Μην αφήσεις το ψυγείο στην τύχη του

Το ψυγείο είναι το πρώτο σημείο που χρειάζεται έλεγχο.

Αν πρόκειται να λείψεις αρκετές ημέρες, κοίτα προσεκτικά τις ημερομηνίες λήξης και απομάκρυνε οτιδήποτε είναι πιθανό να χαλάσει όσο θα βρίσκεσαι μακριά.

Ανοιγμένα γάλατα, τυριά, αλλαντικά, μαγειρεμένο φαγητό, ώριμα φρούτα και λαχανικά είναι τα πρώτα που πρέπει να ελέγξεις.

Ό,τι μπορεί να καταψυχθεί, βάλε το στην κατάψυξη. Ό,τι ξέρεις ότι δεν θα αντέξει μέχρι την επιστροφή σου, κατανάλωσέ το πριν φύγεις ή δώσε το σε κάποιον ώστε να μη βρεθεί στα σκουπίδια.

Και φυσικά, μην κλείσεις το ρεύμα από τον γενικό εάν το ψυγείο και η κατάψυξη παραμένουν γεμάτα.

2. Βγάλε όλα τα σκουπίδια, όχι μόνο της κουζίνας

Ακούγεται αυτονόητο, αλλά είναι από εκείνα τα πράγματα που εύκολα ξεχνάμε μέσα στη βιασύνη.

Δεν αρκεί να αδειάσεις μόνο τον μεγάλο κάδο της κουζίνας.

Έλεγξε το μπάνιο, τα μικρά καλαθάκια στα υπνοδωμάτια, το γραφείο και οποιοδήποτε άλλο σημείο του σπιτιού διαθέτει κάδο.

Ακόμη και κάτι που σήμερα δεν μυρίζει μπορεί μετά από δέκα ημέρες σε ένα κλειστό και ζεστό σπίτι να έχει πολύ διαφορετικό αποτέλεσμα.

3. Μην αφήσεις άπλυτα πιάτα στον νεροχύτη

«Θα τα πλύνω όταν γυρίσω» είναι μία από τις χειρότερες αποφάσεις πριν από τις διακοπές.

Υπολείμματα φαγητού σε πιάτα, ποτήρια ή κατσαρόλες μπορούν να δημιουργήσουν μυρωδιές και να προσελκύσουν μυρμήγκια και άλλα έντομα.

Άδειασε επίσης το φίλτρο του νεροχύτη και καθάρισε τα υπολείμματα τροφών.

Αν χρησιμοποιείς πλυντήριο πιάτων, φρόντισε να μην αφήσεις βρώμικα πιάτα κλεισμένα μέσα για ημέρες.

4. Άφησε το μπάνιο όσο πιο στεγνό γίνεται

Η υγρασία και η ζέστη δεν είναι καλός συνδυασμός.

Πριν φύγεις, άφησε να στεγνώσουν καλά η μπανιέρα ή η ντουζιέρα, οι πετσέτες και το πατάκι του μπάνιου.

Μην αφήσεις βρεγμένες πετσέτες μέσα στο καλάθι των απλύτων. Μέχρι να επιστρέψεις μπορεί να έχουν αποκτήσει έντονη μυρωδιά υγρασίας, η οποία δύσκολα απομακρύνεται με ένα απλό πλύσιμο.

Το ίδιο ισχύει για μαγιό και πετσέτες θαλάσσης. Πρέπει να έχουν στεγνώσει εντελώς πριν μπουν στα άπλυτα.

5. SOS σχέδιο για τα φυτά

Αν λείψεις δύο ημέρες, πιθανότατα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Αν όμως οι διακοπές διαρκέσουν μία ή δύο εβδομάδες μέσα στον Αύγουστο, τα φυτά χρειάζονται οργάνωση.

Μετέφερε όσα μπορείς σε σημείο με λιγότερο έντονη έκθεση στον ήλιο και πότισέ τα σωστά πριν φύγεις, χωρίς όμως να τα «πνίξεις» πιστεύοντας ότι έτσι θα αποθηκεύσουν νερό.

Για μεγαλύτερες απουσίες μπορείς να χρησιμοποιήσεις σύστημα αυτόματου ποτίσματος ή να ζητήσεις από κάποιο πρόσωπο που εμπιστεύεσαι να περάσει μία ή δύο φορές από το σπίτι.

Και αν, παρ’ όλα αυτά, επιστρέψεις και τα βρεις σε κακή κατάσταση, μην τα πετάξεις αμέσως. Αρκετά φυτά μπορούν να επανέλθουν ακόμη κι όταν εξωτερικά μοιάζουν εντελώς ξεραμένα.

6. Βγάλε από την πρίζα ό,τι δεν χρειάζεται να λειτουργεί

Τηλεόραση, καφετιέρα, φορτιστές, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και μικροσυσκευές δεν υπάρχει λόγος να παραμένουν συνδεδεμένα όσο λείπεις.

Κάνε έναν γρήγορο έλεγχο σε κάθε δωμάτιο και αποσύνδεσε ό,τι δεν είναι απαραίτητο.

Προσοχή, φυσικά, στις συσκευές που πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν, όπως ψυγείο, καταψύκτης ή συστήματα ασφαλείας.

7. Μην αφήσεις τρόφιμα εκτεθειμένα

Το καλοκαίρι είναι η εποχή που μυρμήγκια και άλλα έντομα μπορούν να εμφανιστούν πολύ πιο εύκολα στο σπίτι.

Κλείσε καλά ζάχαρη, μπισκότα, δημητριακά, ψωμί, τροφές κατοικιδίων και οποιοδήποτε άλλο τρόφιμο φυλάσσεται εκτός ψυγείου.

Ιδανικά χρησιμοποίησε αεροστεγή δοχεία.

Καθάρισε επίσης καλά τον πάγκο και το πάτωμα της κουζίνας. Μερικά ψίχουλα που δεν φαίνονται σημαντικά σε εμάς μπορεί να είναι αρκετά για να προσελκύσουν μυρμήγκια.

8. Πρόσεξε τι αφήνεις μέσα στο πλυντήριο

Έβαλες τελευταία στιγμή ένα πλυντήριο για να έχεις καθαρά ρούχα όταν επιστρέψεις;

Μην ξεχάσεις να τα απλώσεις.

Τα βρεγμένα ρούχα που μένουν για ημέρες μέσα στον κάδο αποκτούν πολύ έντονη μυρωδιά υγρασίας και συχνά χρειάζονται νέο πλύσιμο.

Το ίδιο ισχύει και για το πλυντήριο πιάτων: άφησέ το καθαρό και, αν το επιτρέπει η συσκευή, με την πόρτα ελαφρώς ανοιχτή ώστε να μη συγκεντρώνεται υγρασία.

9. Κλείσε σωστά παράθυρα και μπαλκονόπορτες

Πριν φύγεις κάνε έναν τελευταίο γύρο σε όλα τα δωμάτια.

Έλεγξε παράθυρα, μπαλκονόπορτες και πόρτες.

Αν έχεις τέντες, σκέψου επίσης αν πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές ή κλειστές ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τον αέρα στην περιοχή.

Μην ξεχάσεις και τα μικρά παράθυρα που συχνά μένουν σε ανάκλιση, όπως εκείνα στο μπάνιο ή στην κουζίνα.

10. Σκέψου και την… επιστροφή σου

Αυτό είναι το tip που συνήθως ξεχνάμε.

Πριν φύγεις, άλλαξε σεντόνια, άφησε καθαρό το μπάνιο και τακτοποίησε όσο μπορείς το σπίτι.

Μπορεί σήμερα να σου φαίνεται περιττή δουλειά, όμως ο μελλοντικός σου εαυτός θα σε ευγνωμονεί.

Μετά από πλοία, αεροπλάνα, βαλίτσες και ώρες στον δρόμο, το τελευταίο πράγμα που θα θέλεις είναι να επιστρέψεις σε ένα ακατάστατο σπίτι με άπλυτα πιάτα και γεμάτα καλάθια.

Υπάρχει κάτι πραγματικά ανακουφιστικό στο να ανοίγεις την πόρτα μετά τις διακοπές και να βρίσκεις καθαρά σεντόνια, τακτοποιημένο χώρο και ένα σπίτι που μυρίζει φρεσκάδα.

Η checklist των τελευταίων πέντε λεπτών

Λίγο πριν φύγεις, κάνε έναν τελευταίο γρήγορο έλεγχο: σκουπίδια έξω, ψυγείο ελεγμένο, βρύσες κλειστές, περιττές συσκευές εκτός πρίζας, παράθυρα ασφαλισμένα, φυτά φροντισμένα και όλα τα τρόφιμα κλειστά.

Έπειτα μπορείς επιτέλους να κλειδώσεις.

Γιατί οι διακοπές πρέπει να ξεκινούν με την αίσθηση ότι δεν έχεις αφήσει κάτι πίσω να σε περιμένει – εκτός, φυσικά, από ένα καθαρό και τακτοποιημένο σπίτι για την ημέρα που θα επιστρέψεις.