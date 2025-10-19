DIY ιδέες για Halloween διακόσμηση στο σπίτι

Το Halloween έχει πια καθιερωθεί και στην Ελλάδα ως αφορμή για λίγη φαντασία και spooky διάθεση στο σπίτι.

Δεν χρειάζεται να γεμίσεις νυχτερίδες και ψεύτικες αράχνες παντού για να μπεις στο mood. Με λίγα φυσικά υλικά, φως και χρώμα, μπορείς να δημιουργήσεις μια cozy φθινοπωρινή ατμόσφαιρα με spooky διάθεση, χωρίς να γίνει παιδικό ή kitsch.

Η κολοκύθα πρωταγωνιστεί

Δεν υπάρχει Halloween χωρίς κολοκύθες. Αν δεν θέλεις να σκαλίσεις (και να γεμίσει ο νεροχύτης σπόρια), αγόρασε μικρές διακοσμητικές και βάψε τες με ακρυλικά: λευκές με μαύρες λεπτομέρειες ή ματ χρυσές για πιο elegant αποτέλεσμα. Συνδύασέ τες με κεριά και φθινοπωρινά φύλλα πάνω σε έναν δίσκο ή ράφι.

Φως και σκιές

Ο φωτισμός κάνει όλη τη δουλειά. Αντί για έντονο πορτοκαλί, προτίμησε ζεστό λευκό ή κεχριμπαρί φως.

Τοποθέτησε ρεσό μέσα σε γυάλινα βάζα και τύλιξέ τα με τούλι ή γάζα — θα θυμίζουν μικρά φαντασματάκια. Το ημίφως δίνει ατμόσφαιρα χωρίς να χρειάζεσαι υπερβολές.

Μικρές γωνιές διακόσμησης

Δεν χρειάζεται να στολίσεις όλο το σπίτι. Επικεντρώσου σε δύο–τρεις γωνιές: το τραπέζι της εισόδου, το σαλόνι ή ένα ράφι.

Εκεί, συνδύασε κολοκύθες, αποξηραμένα κλαδιά, κεριά και ίσως ένα μικρό μαύρο στοιχείο – όπως κορδέλα ή ύφασμα. Είναι αρκετό για να δημιουργήσει ατμόσφαιρα χωρίς να γίνει “παιδικό πάρτι”.

Μια πινελιά για τα παιδιά ή τους φίλους

Αν έχεις παιδιά ή σκοπεύεις να καλέσεις φίλους, μπορείς να προσθέσεις λίγα treats – μπισκότα σε σχήμα φαντασματάκι ή πορτοκαλί cupcakes. Ο στόχος δεν είναι η υπερβολή, αλλά το παιχνίδι.

Και το Halloween είναι πάνω απ’ όλα μια πολύ καλή αφορμή για λίγο παιχνίδι και χαμόγελο μέσα στην καρδιά του φθινοπώρου.